新聞訂閱
玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！訂位秘訣＆必點菜色全解析

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼日本沖繩美食「和牛推薦5選」！解鎖燒肉與牛排的夢幻地圖。（圖／部落客胖貓提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

去沖繩除了陽光、沙灘、比基尼，最不能錯過的絕對是沖繩和牛，不只石垣牛，像宮古牛等各式高品質A5等級燒肉也都令人驚艷。這次胖貓咪幫大家精選出5間必吃沖繩和牛餐廳，無論是家庭聚餐還是犒賞自己的頂級饗宴，都能在這裡找到屬於你的完美一口。

熟成焼肉 あらた 糸満店（燒肉丼専門店）
陽光滿滿的沖繩絲滿市，如果你跟我一樣是個對肉肉充滿執念的肉食主義者，那麼「熟成焼肉 あらた 糸満店」絕對是您沖繩美食主題群集中，最不能錯過的核心。這家店不只肉好、飯香，連老闆都超親切熱情笑瞇瞇。閱讀更多

▲▼日本沖繩美食「和牛推薦5選」！解鎖燒肉與牛排的夢幻地圖。（圖／部落客胖貓提供）

和牛燒肉 牛武士
來到沖繩旅遊的第一站，就要用最頂級的A5和牛燒肉開啟！我們直衝沖繩美國村6樓的「和牛燒肉 牛武士」，坐在窗邊享受浪漫夜景與海風。當晚狠心點下8種部位精選和牛拼盤（含菲力、沙朗和特選厚切牛舌），那入口即化的奢華口感，搭配華麗的擺盤，簡直是視覺與味覺的雙重暴擊！閱讀更多

▲▼日本沖繩美食「和牛推薦5選」！解鎖燒肉與牛排的夢幻地圖。（圖／部落客胖貓提供）

琉球の牛（琉球のうし）
超愛吃牛的你來沖繩絕不能錯過被譽為沖繩燒肉天花板的「琉球の牛」，這間A5縣產和牛簡直是入口即化，人氣爆棚一位難求，還好我們提前在台灣就上網訂位。如果你跟我一樣，是個對和牛有著一股狂熱，又不想在沖繩留下遺憾，這篇攻略請好好收下，從訂位秘訣、必點套餐到和牛部位的口感解析，全都幫你整理好，讓你輕鬆吃爆這間沖繩必吃燒肉。閱讀更多

▲▼日本沖繩美食「和牛推薦5選」！解鎖燒肉與牛排的夢幻地圖。（圖／部落客胖貓提供）

那霸市第一牧志公設市場
連續幾天被沖繩和牛的油脂香氣包圍後，我的味蕾發出了想念大海的呼喚！所以，這次我們直奔傳說中的沖繩人的廚房「那霸市第一牧志公設市場」，這裡主打新鮮又便宜，胖貓咪實測證明，真的超級划算，人均只要台幣1000出頭，還能吃到頂級的龍蝦沙西米，這趟沖繩絕對要來吃回本。閱讀更多

▲▼日本沖繩美食「和牛推薦5選」！解鎖燒肉與牛排的夢幻地圖。（圖／部落客胖貓提供）

Mediterranean Grill OCTO
在古宇利島夕陽下的Mediterranean Grill OCTO，我吃到此行最驚豔的章魚燉飯，炭烤島章魚與香腸完美融合，香氣濃郁到讓人難忘。連我這個不吃生肉的人，都被那道像火腿加起司般迷人的炙燒黑毛和牛征服，搭配嫩到不行的和牛牛排，成就了一場難忘的古宇利島美味回憶。閱讀更多

▲▼日本沖繩美食「和牛推薦5選」！解鎖燒肉與牛排的夢幻地圖。（圖／部落客胖貓提供）

心得
我們從夢幻的A5和牛燒肉，一路吃到頂級的石垣牛牛排，每一口都讓人感受到沖繩這片土地帶來的熱情與富饒。品嚐和牛不僅僅是吃肉，它品嚐的是一種極致的日式匠人精神，以及味蕾被幸福感重重包圍的瞬間。這5間沖繩和牛餐廳推薦，都是我為大家精挑細選出來的必吃清單，保證能讓你的沖繩美食之旅提升到另一個層次，希望這份沖繩和牛地圖能為你的旅程增添無數美味的回憶。

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

關鍵字： 燒肉丼専門店 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 胖貓咪的奇幻旅程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

