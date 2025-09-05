新營佛心沙鍋魚頭只賣70元！坐落老騎樓內獨門湯頭外面喝不到

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

台南新營在地人氣小吃「阿專沙鍋魚頭湯」，70元就能喝到濃郁香醇的湯頭，魚肉細嫩、配料入味，讓人一口接一口停不下來。還有火雞肉飯、雞魯飯、少見的三色蛋與燙青菜，全部銅板價就能飽餐一頓。店面位於大馬路旁的騎樓下，充滿台灣在地風情，是新營必吃的平價美食首選。

環境

這間店就在大馬路旁的小騎樓下，沒有浮誇裝潢，卻是最台味的那種在地小吃風景。幸運的是，我去的時候人潮還不算太多，很快就有位置坐下來吃。那天雖然天氣逼近30度，我還是願意坐在騎樓下，冒著汗喝著熱騰騰的湯，因為這種味道，是空調房裡喝不到的。

介紹

聽說老闆還是嘉義林聰明沙鍋魚頭的朋友，湯頭味道相近，但我覺得這裡有自己獨特的香氣，是世界上只有這裡才喝得到的味道。

▲價格親民、味道真材實料，還有滿滿的在地人情味。

菜單

必點菜色推薦

沙鍋魚頭湯 70元

這碗沙鍋魚頭湯真的是阿專的靈魂！湯頭香濃卻不厚重，沙茶的香氣和蔬菜的甜味完美融合，一口下去先是溫潤的甘甜，接著是濃郁卻清爽的尾韻。很多人會以為裡面加了番茄，但其實完全沒有，這是老闆的獨門湯底，外面喝不到。魚頭肉質細嫩、膠質豐富，吸飽湯汁後入口滑嫩，每一口都像在嘴裡慢慢化開，讓人捨不得停下湯匙。

▲魚肉超大塊，而且細緻滑嫩，與濃濃的湯汁完美結合在一起，已經完全沒有魚腥味。

▲70元一碗，裡面的配料也是滿滿的，蔬菜非常多！

火雞肉飯 30元

▲白飯淋上香噴噴的火雞肉絲與醬汁，油香中帶點清爽感，簡單卻超下飯，一碗不夠還想再來一碗。

三色蛋

現在很少見的經典小菜，皮蛋、鹹蛋、雞蛋三種口感交織，配上一點美乃滋，鹹香中帶著滑順甜味，超級涮嘴。因為做工比較繁瑣，現在已經越來越少見了。

雞魯飯 40元

▲魯汁滷得入味，雞肉與滷肉的雙重香氣在嘴裡融合，肥而不膩，完全是白飯殺手。

燙青菜 30元

▲簡單川燙淋上醬油膏與蒜泥，清爽解膩，是搭配沙鍋魚頭湯的好夥伴。

小結

如果你在找新營銅板美食，這間真的可以列入必訪清單。70元的沙鍋魚頭湯，不只是味道濃郁，更喝得出老闆對湯頭的堅持；火雞肉飯和三色蛋則是台灣味的最佳代表。

阿專沙鍋魚頭

地址：台南市新營區三民路36之4號

電話：06－6334229

營業時間：11：00－20：00（周四休息）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

