出房門就是太平洋！第一排零遮蔽視野賞日出月光海　花蓮海景民宿

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

這次來到花蓮豐濱，我們住的是「來去海邊玉石咖啡民宿館」，我覺得它是全台灣離海最近的花蓮海景民宿！走出房門就是無邊際的太平洋，白天能看日出，夜晚還有幸運的「月光海」。民宿老闆是玉石雕刻藝術家，用心打造充滿人情味的空間，加上咖啡館供應的飲品與早餐，讓這趟花蓮豐濱住宿成為一次難忘的療癒旅行。

豐年祭

有幸受到朋友邀請近距離欣賞貓公部落的豐年祭。許多阿美族部落在八月左右舉辦一年一度的豐年祭，許多人會返鄉共襄盛舉。是阿美族非常神聖的祭拜祖靈的儀式。最初的起點其實是因為朋友的邀請，我們去了貓公部落，欣賞阿美族的豐年祭。這個祭典是他們非常神聖的傳統，並沒有對外開放，所以我不會用觀光的角度來跟大家分享，但那天在外圍看著族人載歌載舞的身影，心裡真的很觸動。

▲非常震撼動人的阿美族豐年祭。

遠離塵囂的海岸線

那是一種屬於土地的律動，讓我意識到這片海岸線和我們習慣的城市節奏完全不同。也是因為這份不同，我才決定要在豐濱留宿一晚，選擇了這間聽名字就很浪漫的「來去海邊玉石咖啡民宿館」。

全台灣離海最近的花蓮民宿

說它是「花蓮海景民宿」完全不夠力，因為這真的是我住過最靠近海的一次經驗。房間走出來就是一個平台，前方什麼都沒有擋，只有一整片無邊際的太平洋。

吹著海風放慢步調

白天坐在那裡，海風迎面吹來，浪濤聲一波又一波，時間好像自動變慢了。平常在城市裡腦袋總是裝著一堆代辦清單，但在這裡，你會發現什麼都不用做，光是發呆就很幸福。

絕美月光海

晚上更是浪漫到極致，我們幸運遇見了傳說中的「月光海」。又大又圓的月亮，把整片海面照得發亮，耳邊是海浪聲和蟲鳴，閉上眼就是大自然專屬的BGM。那一刻我真的覺得，這才是「花蓮住宿推薦」裡最該被放進口袋名單的地方。

▲超級美麗的月光海。

▲很幸運住宿當晚有看到美麗的月亮。

民宿的特別之處

這裡不是冷冰冰的飯店，而是一個充滿故事的地方。老闆是一位玉石雕刻藝術家，他和太太在這裡經營已經二十年了。最初只是開了一間玉石店，後來因為覺得這個地點真的太美，於是延伸出咖啡館，最後才蓋了民宿。

▲老闆是一位充滿熱忱的玉石雕刻藝術家。

親力親為

你走進民宿，會發現這裡的一磚一瓦，都是老闆親自設計、監工，從選材到建造都能看到他的痕跡。也因為這份用心，房子才能夠在海岸邊屹立二十年，安全又堅固。那種「注入愛」的氛圍，很難在別的地方感受到。

▲民宿一樓為玉石店與咖啡廳複合式經營，民宿房間在B1順著旁邊樓梯下去即可到達，二樓正在裝潢即將開幕的餐廳！非常令人期待。

住宿附早餐：咖啡館的小驚喜

民宿的一樓就是海景咖啡廳，真的很適合待一個下午。這裡提供各式各樣的咖啡飲品，還有冰淇淋、鬆餅、厚片吐司等輕食，邊吃邊看著窗外一整片海景，整個人都被療癒了。

▲民宿附的早餐是咖啡廳所提供的飲品，有厚片吐司跟鬆餅可以點喔！

▲巧克力鬆餅。

喝咖啡享受蔚藍海景

最棒的是，如果你有住宿，早餐就是在這裡享用的。就算沒有入住，也很推薦開車沿著台11線過來坐坐。點杯咖啡，吹著海風，單純享受太平洋的陪伴，這就是最幸福的花蓮時光。

▲來去海邊玉石咖啡民宿館的菜單。

雙人房

▲房間空間非常大，設備蠻齊全的，有一張雙人床、梳妝台、衣櫃、電視、熱水壺等。

質感木製家具

有提供冷水壺，這樣就不用上下跑去裝水！茶包跟杯子也有提供。雙人床的軟硬度適中，整體上睡得非常舒服。房間裡面的家具幾乎都是木製的，感覺像是與大自然合而為一。

▲民宿房間外面就是一個可以看海的平台，有放置一些桌椅，非常適合坐在這邊看海。不會曬到太陽還可以吃東西小放鬆一下。

為什麼一定要跑來這個「偏僻」的地方？

你一定會好奇，花蓮豐濱那麼遠，有必要特地開車大老遠地跑去嗎？但我覺得，就是因為遠、因為偏僻，才保留下了這裡的純粹。它的位置超隱密，就在台11線的崖邊，沒有商業建設。你不會被高樓或人潮干擾，眼前只有一望無際的海天一線。這種「零遮擋」的視野，在熱鬧市區是絕對找不到的。

東部世外桃源

而且這裡最適合只想放空的旅行。你不用排行程、不用打卡景點，光是坐在平台上聽浪、看海，就能把生活的壓力全部卸下。如果你想做一件事，比如寫日記、看書、甚至什麼都不做，這裡都會是最完美的環境。

▲只要天氣好，每天都可以看日出，整個心曠神怡。

周邊景點

當然，周邊也不無聊。附近有「親不知子海上古道」、「石梯坪」、「大農大富森林園區」，都是超值得探訪的景點。可以白天出門探險，晚上回來繼續跟大海當鄰居。

交通方式

如果你是從花蓮市區出發，開車沿著台11線往南走，大約一個小時就能抵達。這段路號稱台灣最美濱海公路，一路上左手邊是太平洋、右手邊是海岸山脈，風景美到讓人捨不得眨眼。

總結

如果你問我「為什麼要特地跑到豐濱住一晚？」，我會說：因為只有在這裡，你才會真的明白什麼叫「大海成為你的鄰居」。這裡不是一間單純的「花蓮海景民宿」，它是一個帶著故事、帶著人情味的地方。白天看日出，夜晚看月光海，耳邊永遠有海浪聲陪伴。這樣的體驗，不只是旅行，而是一次會深深留在心裡的記憶。如果你正在找花蓮住宿推薦或是想體驗最真實的豐濱住宿，千萬不要錯過這間民宿，這會是你此生難忘的一晚。

來去海邊玉石咖啡民宿館

地址：花蓮縣豐濱鄉永豐路1－2號

電話： 0982－821784

營業時間：周一至周五 08：30－19：30、周六日 08：00－20：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

