圓山小酒吧體驗墨西哥趴踢氛圍！社交夜陌生人晚餐超適合E人

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程

在台北圓山花博園區的 Tacos N Taps，不用出國就能感受滿滿墨西哥熱情！必點「豐盛派對饗宴 10 塔可餐」，一次嚐遍多種口味，超適合和朋友分享。還有酥脆的墨西哥起司餅、濃郁雞肉玉米片、香料十足的墨式香腸三明治，每一道都充滿異國風情。

飲品必喝「墨西哥經典白奶茶 Horchata」，獨特的肉桂香讓人秒飛異國。搭配龍舌蘭日出、桑格利亞等調酒，再加上周四語言交換與周五現場表演，氛圍根本就是台北小墨西哥！

Tacos N Taps 墨西哥料理必點

10份塔可餐

這道完全就是主角！十份塔可一次上桌，直接讓我們變成一桌小派對。本來就是墨西哥街頭的靈魂小吃，用玉米餅包裹肉類、蔬菜，再加上莎莎醬。每一口都像在嘴裡跳舞。這份 10 塔可組，直接榮登我的必吃推薦！四個人就可以吃很飽。

塔可（Taco）

豬肉：鹹香帶汁，搭配香料醃漬後超下飯。

雞肉：嫩口清爽，撒上酸香的檸檬汁更有層次。

豬皮：有點酥脆又帶膠質感，超特別！

素食：豆泥和蔬菜的組合，香料香氣很足，完全不無聊。

墨西哥起司餅（Quesadilla）

四大片切成三角形，外皮烙到金黃焦香，咬下去起司牽絲超療癒。墨西哥起司餅常常是小朋友的最愛，因為味道溫和、香氣濃郁；這裡搭配莎莎醬或酪梨醬更有層次，既能單吃也能沾醬。

墨西哥玉米片（Nachos）

超大一盤，鋪滿玉米脆片，上頭淋上起司醬跟墨西哥辣椒。這道菜最能代表「墨西哥派對食物」的精髓，因為就是一群人邊聊天邊抓著吃。脆片吸附醬汁，口感層次超豐富，超下酒。

墨西哥三明治（Tortas）

我們點了豬肉和墨式香腸兩款，這類三明治是墨西哥街頭常見的餐點，特色是裡頭會加玉米片，吃起來有咔滋咔滋的驚喜感。

豬肉口味：肉香多汁，配上美乃滋和蔬菜，口感很有層次。

墨式香腸：帶點辣度，香料味很重，吃起來特別過癮。

墨西哥經典白奶茶（Horchata）

必喝冠軍！這杯完全刷新我的舌頭。白奶茶其實是一種用米、肉桂和牛奶調製的傳統飲品，帶有淡淡的肉桂香。第一次喝就覺得「哇，這是台灣喝不到的味道！」那股異國感讓人瞬間像在墨西哥小鎮休息（雖然我還沒去過）。

龍舌蘭日出（Tequila Sunrise）

▲用龍舌蘭、柳橙汁加上紅石榴糖漿調製，分層色澤超美，拍照根本必備！口感酸甜清爽，喝起來就是滿滿的夏日感。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



瑪格麗特冰沙（季節限定）

▲瑪格麗特是墨西哥經典調酒，這裡做成冰沙版本，酸酸甜甜，冰涼沁爽，很適合邊吃塔可邊搭配。

桑格利亞水果酒（Sangria）

▲西班牙傳統飲品，把紅酒混合水果丁和果汁，喝起來果香濃郁又順口。夏天來一杯，超級暢快。

▲老闆是墨西哥人跟美國人，非常健談，還會跟客人分享墨西哥文化，整個人情味滿滿。

Tacos N Taps平日活動＆氛圍

Tacos N Taps 不只是餐廳，還是一個社交舞台：

周四 19：30－23：00：社交夜，語言交換＋陌生人晚餐，適合想交朋友的人。

周五 19：00－22：30：桌遊夜，邊玩邊喝超放鬆。

周五 20：30－21：30：現場墨西哥表演，氛圍直接拉到最高潮！

圓山站Tacos N Taps在台北體驗短暫出國

如果你想在台北找一個能暫時「離開台灣」的角落，那 Tacos N Taps 真的很推薦。在這裡，食物是文化的載體，音樂是氛圍的靈魂，調酒是氣氛的潤滑劑。來一趟，你會發現：原來不出國，也能在台北感受到異國的熱情！

必吃 → 豐盛派對饗宴 10 塔可餐

必喝 → 墨西哥經典白奶茶 Horchata（那股肉桂香，會讓你記住很久）

必玩 → 周四語言交換＋周五音樂表演，滿滿的拉丁風情

Tacos N Taps

地址：台北市中山區玉門街1號

營業時間：周三至周四17：00－00：00、周五至周六17：00－02：00（周一、二公休）

