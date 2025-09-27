ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
療癒沙灘咖啡吧隱身澎湖森林小徑！享受第一排遼闊牛奶海景

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

位於澎湖的超人氣景觀餐廳「及林春咖啡館」，隱身在低調的森林小徑中。文青風建築旁就是夢幻的林投公園海灘，來這裡可以一邊品咖啡和糕點，一邊欣賞海景，也能玩老樹鞦韆、漫步金色沙灘或踩水欣賞牛奶海，下午茶時光既放鬆，又能順遊附近的隘門沙灘。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

交通方式
及林春咖啡館位在澎湖湖西鄉，旁邊是林投公園沙灘，開車騎車導航地標即達，可臨停附近停車場，穿過樹林步道就能抵達。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲澎湖林投公園很大很美，綠意盎然賞心悅目；漫步樹林有遮陰，夏天也不會曬，沿途還能聽海聲，還有花草盆栽很放鬆。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲通過樹林就能看到一間文青風的白色建築，咖啡館的周圍也有規劃陽傘座位區，讓咖啡館整體的空間感覺又更大了。

空間環境

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲及林春咖啡館有室內冷氣座位區，也有戶外海景第一排的搖滾區，採自由選位入座，拿菜單再到櫃台結帳即可。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

菜單
品項豐富多樣化，主要提供單點咖啡、義式咖啡、各式茶特調、氣泡飲，也有早午輕食、沙拉、糕點和冰淇淋，畫單後，再到櫃台點餐拿號碼牌就可以了。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲外觀佈景很美很有特色，換個角度欣賞被叢林包圍，很像童話樹屋；重點是，旁邊就是黃金海灘，能欣賞遼闊大海。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲海景太迷人，在等餐的時間，我們已經迫不及待去走沙灘踩水了。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲當日天氣好到不行，藍天、白雲還有蔚藍大海，再搭配金色沙灘及療癒的浪花牛奶海，隨便按快門都是美圖一幅。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲天氣很熱但海水很冰涼，來這裡踩水看海，絕對是身心舒暢；這裡是熱門的看海約會景點，沒有在及林春咖啡館消費也能來走走。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲來海邊踩水玩沙，用髒衣褲也不用擔心；公園旁邊有洗手間和沖洗區，當然能自備衣物會更讚了。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲消耗體力後，再來品嚐美味下午茶更加分，我們點了咖啡、牛奶、蛋糕和烤麵包，整體味道都不錯，現烤法國麵包好香好好吃。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

▲及林春咖啡館裡也有規劃二樓洗手間，室內空間不大，還有販售文創藝品，有興趣的朋友可以參考看看。

▲▼澎湖「及林春咖啡館」同時擁有森林美景與黃金海灘的景觀咖啡廳。（圖／部落客滿分提供）

心得
滿分一家當天在及林春咖啡館玩得很開心，雖說大多時間都是一家人在沙灘看海踩水，但美麗的金色沙灘搭配文青風咖啡館就是有特色，咖啡館旁還有設計老樹鞦韆，歡迎拍照打卡，我們當天也有收錄美圖，澎湖最美咖啡館推薦給大家。

及林春咖啡館

地址：澎湖縣湖西鄉1－3號
電話：06－9923639
營業時間：10：00～18：30

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

分享給朋友：

