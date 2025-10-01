標本室珍藏超壯觀！埔里「昆蟲博物館」還能漫遊療癒蝴蝶園

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

南投親子景點推薦「木生昆蟲博物館」，很多人都知道南投埔里是蝴蝶生態的復育地，而木生昆蟲博物館是座蝴蝶主題博物館，園區寬敞優美，來訪能認識蝴蝶昆蟲的小知識，還能參與導覽，近距離觸摸昆蟲探索牠們的日常，這裡還有座美麗蝴蝶園，賞心悅目。

停車資訊

這個周末我們來到南投埔里，這裡景點超豐富，也是南投熱門的觀光小鎮，我們安排了一個適合帶小孩的南投親子景點，木生昆蟲博物館是座蝴蝶昆蟲主題的生態園區，開車的朋友導覽地標即達，園區備有戶外停車場。

門票資訊

▲入園門票150元，年滿3歲，12歲以下小孩優待票120元，愛心票60元，未滿三歲小孩免費入園。

介紹

園區佔地很大，有規劃博物館、蝴蝶園、兒童遊戲區，還有餐廳，整體設施也還蠻完善，而且白色建築也很美，有異國城堡的感覺，愛拍照的滿分，當天也在博物館前合影，當日天氣超好，藍天白雲拍照超美。

園區環境

▲跟著人群移動，第一站我們先到昆蟲館，館內陳列超多昆蟲，放在一個個透明盒子裡，每個盒子上都有昆蟲的介紹。

導覽體驗

木生昆蟲博物館入園門票含全館的導覽解說，園區有專業的解說人員，為大小朋友介紹昆蟲，包含牠們的習性、生長地點，滿分越聽越覺得有趣，收穫滿滿小知識。

▲赫克力士長戟大兜蟲。



近距離接觸

比較特別的是，還能近距離觸摸昆蟲，也可以拿起來拍照，真的是太有趣了，當天看到螳螂、鍬形蟲、甲蟲等等，能實際拿起活體蟲，老實說還真有點怕怕的，小朋友也可以挑戰看看，不少小孩也都很厲害，每個都敢靠近觸摸，完全都不會怕。

▲這裡不僅有精彩的昆蟲生態解說，館內還有販售各種昆蟲相關的紀念品，像是有玩偶娃娃、文具、模型、探索工具等。

▲還有販售活體昆蟲，想要帶回去觀察的朋友，也能在現場購買。

▲其中比較好玩的是，角落處還有小朋友探索區，桌面上有好多動物及昆蟲的公仔可以玩，還有放大鏡可以仔細觀察動物身上的器官和紋路。

蝶標本

來到木生昆蟲博物館的二樓標本室，這裡珍藏許多昆蟲的標本，超多蝴蝶的，館內也有詳細的生物介紹和簡介，現場也會有老師導覽帶旅人細細探索，有興趣的朋友，千萬不要錯過，滿滿蝴蝶標本，整個超壯觀的。

蝴蝶園

欣賞完蝴蝶標本後，我們來逛美麗的蝴蝶園，園區綠意盎然，種了許多花草植物，走進讓人賞心悅目，格外放鬆，當天看到超多蝴蝶，有一支獨秀，也有比翼雙飛，都很有美感。而且每隻蝴蝶各有特色，翅膀上的花紋色彩都不一樣，園區裡也有標示出常見的蝴蝶，也能更認識牠們，若有參與導覽，也能聆聽老師的解說會更有趣。

▲當天印象最深刻的是，蝴蝶停在我的身上，漫遊蝴蝶園，放慢腳步，蝴蝶都有機會停在身上。

兒童遊戲區

▲這裡也有規劃兒童遊戲區，雖說空間不大，但也是個讓小孩放電的好地方。

▲要是在園區裡逛累了也不用擔心，館內有間巨無霸螳螂餐廳，室內冷氣開放，座位用餐很舒適，也能來這用餐喝下午茶。

菜單

▲有賣燴飯、鬆餅、炸物，各式特調、冰沙和冰淇淋，菜單給大家參考。

心得

木生昆蟲博物館是個適合親子玩樂的好地方，來這可以認識好多昆蟲和蝴蝶，能收穫滿滿知識，園區空間很大，到處綠意盎然，整體環境很舒服，還能聆聽專業導覽，與昆蟲蝴蝶近距離接觸，也能採買不少特色的昆蟲蝴蝶相關紀念品，我特別喜歡蝴蝶園，蝴蝶會停在你的身上，帶小孩玩埔里，木生昆蟲博物館也可以安排。

木生昆蟲博物館

地址：南投縣埔里鎮南村路6－2號

電話：04－92913311

營業時間：09：00～17：00（周三公休）

