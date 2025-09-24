沖繩雨備親子樂園！沙坑裡挖恐龍化石尋寶　還能釣蠑螈小龍蝦

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

「釣魚與探索沖繩」位在沖繩中部的宇流麻市，可以說是一座關於沖繩生態的探索樂園，能體驗釣魚、尋寶挖寶石、化石和能量石，也能挑戰撈小魚、釣小龍蝦，以及深入昆蟲冒險森林，更讚的是，還能吃燒烤用餐，全室內的親子景點，不受氣候影響，佔地非常大，安排個大半天也能玩得很盡興。

交通方式＆停車資訊

意外在Google地圖上發現這個景點，這是沖繩全室內遊樂的親子景點，不受天氣影響，而且大小朋友們都能一起體驗釣魚的樂趣，開車導航地標即可到達，園區備有戶外停車場，停車很方便，建築外觀也設計得很繽紛可愛！

完善設施

剛抵達時很興奮，還沒正式開始玩，就發現園區真的很親子。設施完善，有無障礙步道，還有育嬰室和哺乳室，就連洗手間環境也都乾淨舒服，覺得好加分喔！

門票資訊

成人門票是2400日元（約新台幣488元），0－2歲的小朋友，免費入園。營業時間為10：00－18：00。服務人員親切友善，購票完成，會有辨識手環，會提供園區玩樂地圖和相關資訊，這裡是一票玩到底，門票包含侏羅紀探險、寶石體驗，還有昆蟲區、釣魚區和迷宮區能體驗，每個區域有不同的活動，購票後會直接安排時間，朋友們可直接拿著活動票卡，於時間內去體驗喔！

尋寶獵人體驗

第一關是寶藏獵人關卡，我們跟著服務人員來到尋寶基地，準備開挖。雖說是日文服務，但有中文的紙本介紹，活動是在限定的時間內，挖掘寶石和貝殼，而且只要是自己挖到的，通通都可以帶回家喔！

▲活動前，服務人員會提供挖掘工具，找到喜歡的位置後，桌面上好多器皿，因為工具多，看起來就覺得好好玩。

尋寶時間

時間開始就馬上來尋寶，我們拿著鏟子在水道裡開鏟，尋找喜歡的寶石，池裡有超多寶石和貝殼，很多都很漂亮，有大有小，大家都在收集，想要愈多愈好。

寶石、貝殼通通都能帶回家！

玩樂的時間很快，15分鐘的挖寶時間結束，大家要來整理自己挖掘到的寶貝；當天收集到超多，寶石色彩繽紛，還有各種形狀的貝殼，重點是，體驗結束後，這些寶貝都能帶回家！

釣魚體驗

挖寶結束後，第二站要去挑戰釣魚啦！憑手環就可以去換釣竿和魚餌，現場人員也會教學。這裡有非常多種類的魚種，大魚小魚還分難易度，使用的釣竿也不太一樣。請旅人注意來釣魚與探索沖繩釣魚是要返回的！也就是說，當釣到魚後，需通知服務人員，他們會協助，將魚兒放回水池裡。

▲這裡是屬於全室內的體驗空間，大魚池裡有許多魚，而且水很清澈，都能看得到魚，感覺要釣到魚不難。

魚兒各個都是老手

其實園區裡的釣魚體驗沒有這麼簡單，因為這些池裡的魚群都是老手了！想要釣到魚需要一點運氣，當天有成功快速拍照後，就盡快將魚兒放進水裡啦！

山原地區

館內採光明亮，還種有許多植物盆栽，綠意盎然讓人覺得唯美又舒服，此區可以體驗釣小龍蝦、蠑螈和寄居蟹，另外也可以玩小朋友超喜歡的撈魚遊戲。

▲館內的參觀動線非常好，先到櫃台領工具，然後聽過教學後，就可以開始體驗啦！

▲撈魚體驗在台灣的夜市也很常見，但很有難度，撈魚的部分每人僅兩次機會，而其他釣小龍蝦、蠑螈和寄居蟹可無限次玩喔！

▲我們玩得超級開心，但真的很難，撈網很快就破了，還好我慢慢移動，總算撈到一條小魚，有成功就開心，記得撈到魚後要放回去喔！

還有小龍蝦可以釣

撈魚結束後，可以接著去體驗釣小龍蝦，這個也很有挑戰性，需要花時間且有耐心，現場也有關於沖繩海底生態的相關介紹，若有興趣的朋友，也都可以進一步認識。

侏羅紀公園

下一站，我們來到侏羅紀恐龍世界，這區開放化石的挖掘探索體驗，朋友們可以在沙池裡尋寶，用刷子找化石，這一區很有趣，超多小朋友喜歡，找到的化石可以與圖卡上比對，就能認識，這是哪個古生物的化石喔！

超多恐龍必打卡

侏羅紀世界也超級好拍照，不僅可以和恐龍合影，還能欣賞城市之美，原來這裡居然這麼高，用不同視角看沖繩景觀，讓人心曠神怡啊！

▲當日天氣晴朗，與眾古生物恐龍合影超有FU，看到相片，瞬間覺得我們也回到那個古世紀啦！

紀念品店

▲櫃台旁是賣店禮品區，這裡販售許多海底世界及侏羅紀相關的紀念品，有看到喜歡的朋友，也能帶個小禮物啦！

餐廳

玩累了玩餓了也不擔心，這裡有提供餐飲的服務，可以吃燒烤BBQ，聽說餐點水準很高，吃過的人都說讚，就是人潮多，建議先預約喔！

心得感想

真心覺得這裡超級適合親子同行，大人來玩也能很精彩，光是挖寶、釣魚和撈魚，幾個項目玩下來，我們就待了近3個小時啦！還有昆蟲區來不及去參觀，覺得有點可惜，因為時間上的關係，拍完恐龍我們就離開了，下次再來沖繩，這裡還可以再安排。

釣魚與探索沖繩 Bouken no Kuni Okinawa

地址：沖繩縣宇流麻市石川3355－1

營業時間：10：00－18：00

