坐落古晉市中心＆飯店聚集區　24小時不打烊多道在地美食一站滿足

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

古晉市中心、飯店聚集在附近這家「Atmosferah Restaurant 3」，是24小時營業的熱門餐廳，菜單菜色選擇非常多元，從古晉美食到咖哩、印度煎餅應有盡有，雖然我覺得味道沒有到非常優秀，但24小時營業是最大優勢，早餐宵夜肚子餓隨時都能過來吃。

位置
位在古晉市中心，很多飯店聚集區的附近，從我們這次所入住的「Riverside Majestic Hotel Puteri Wing」走過來，僅距離350公尺，走路5分鐘會到。這家古晉美食最大特色在於24小時營業，晚上在飯店肚子餓想吃宵夜的話，就很適合散步來這裡吃，深夜時段也蠻熱鬧的！

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

菜單
菜單很厚一本，我就沒有每頁細拍了。菜色選擇非常多元，幾乎你所能想到的古晉美食、古晉小吃，來到這裡都能夠點到，其中還不乏印度咖哩、印度煎餅等特色美食。我們這天是一群人剛參加完「熱帶雨林世界音樂節」，結束後來這裡吃宵夜，所以各自點了自己想吃的食物，一輪吃下來我覺得印度煎餅最好吃，價格也算合理，所以最推薦大家來這裡點餅來吃。

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲餅是自己做的，賣相看來相當不錯，吃起來也確實如此。

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

多款餅類一次滿足
我們點了原味煎餅、雞蛋煎餅、起司煎餅、牛肉煎餅，沾醬會另外以小碟附上。身為起司控的我，當然最推薦起司口味啦，烤餅與煎餅的味道都不錯，就看你比較想吃哪一種。

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

自助區
自助區有很像台灣自助餐的設計，想吃飯的朋友自己夾了一盤，他表示因為菜是冷的，多少影響了美味度，肉的口感也稍微偏硬。

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

砂拉越叻沙
太熱愛砂拉越叻沙的我，還是在印度餐廳點了一碗，事實證明砂拉越叻沙還是要去街邊小店吃才對，香料層次所帶出的美味度還是有差。古晉叻沙目前吃到最喜歡的是「Min Huat 民發」，想要一次品嚐古晉美食三大天王的話，走一趟「陽春台茶室」也蠻推薦的。

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲▼Atmosferah Restaurant 3。（圖／部落客周花花，甲飽沒授權提供）

▲飲料很大一杯，但味道偏稀，建議真的很渴再點。

全天候不打烊
推薦原因在於他是一家24小時營業的古晉餐廳，半夜肚子餓又不想去便利商店的話，來到這裡吃宵夜是個不錯選擇，建議點印度烤餅、煎餅最好吃。菜單菜色、飲料品項很多很豐富，但老實說味道稍微普通，從Google Map上的評價也能看出來啦！

Atmosferah Restaurant 3

地址：157, Ground Floor, Jalan Chan Chin Ann, 93100 Kuching, Sarawak, 馬來西亞
營業時間：24小時營業

