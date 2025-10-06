ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全台5間必比登推介米糕專賣店　台南這家開業近80年

▲▼大橋頭老牌筒仔米糕。（圖／煙波集團提供）

▲大橋頭老牌筒仔米糕。（圖／煙波集團提供）

記者黃士原／台北報導

台灣是小吃王國，滷肉飯、牛肉麵、蚵仔煎、小籠包、肉圓等街頭美食，不只本地人喜愛，也深受米其林指南評審的青睞，不少店家都被選入必比登推介，以下整理全台5間進榜的米糕專賣店，其中，台南的「好農家米糕」擁有近80年歷史。

▲大橋頭筒仔米糕。（圖／周花花

大橋頭老牌筒仔米糕

創立於1973年、已有52年歷史的大橋頭老牌筒仔米糕，在早上7點就開門、下午4點收攤，是許多老台北人的早餐回憶，也是許多部落客的心頭好，被列入延三夜市商圈的必吃名單。大橋頭老牌筒仔米糕（40元）有瘦肉、肥肉可選，其他還有豬血湯、丸子湯、蚵仔湯、豬肝湯、海陸湯、雙拼湯等湯品可選。

大橋頭老牌筒仔米糕
地址：台北市大同區延平北路三段41號
電話：02-2594-4685

▲好農家米糕。（圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

好農家米糕

開業近80年（1946年創立）的好農家米糕，米其林指南提到，該店憑著用料實在、色香味俱全的米糕，成為深受在地人喜愛的小店。這裡的米糕（小份50元、大份60元）採用傳統做法，長糯米經過浸泡與蒸煮，再放於藺草桶中以爐火保溫，維持米粒的彈性與濕潤度。配料同樣講究，肉燥以黑豬肉製成，魚鬆採用新鮮旗魚，鹹香夠味。

好農家米糕
地址：台南市南區健康路二段66號
電話：06-221-7181

▲落成米糕。（圖／取自米其林指南網站）

▲落成米糕。（圖／取自米其林指南網站）

落成米糕

創辦人原販售炒鱔魚及魷魚，後兼售米糕並廣受歡迎，現僅供應米糕與四神湯。米其林指南提到，其糯米糕的米粒口感分明，十分有嚼勁，表面鋪著肉燥、小黃瓜片、魚鬆和花生，再加上濕潤的肉汁與黑胡椒香氣，結合起來滋味豐富又深厚，可搭配四神湯享用。

落成米糕
地址：台南市中西區民族路二段241號
電話：06-228-0874

▲北港蔡三代筒仔米糕。（圖／小佳的幻想世界提供）

北港蔡三代筒仔米糕

位在高雄河西路上的「北港蔡三代筒仔米糕」，1956年創立至今，已是在地居民與觀光遊客必訪的知名美食，生意好到內用座位需要橫跨兩個店面，店內菜色簡單，就只有筒仔米糕（50元）、5種湯品及鐵蛋。筒仔米糕選用陳放兩年的舊米製作，再於上桌前淋上滿滿的肉燥汁，糕身軟硬適中。

北港蔡三代筒仔米糕
地址：高雄市鹽埕區河西路167號
電話：07-551-7443

▲廖記米糕。（圖／取自米其林指南網站）

廖記米糕

創立自1955年，現由第三代經營，店裡只販售米糕、四神湯和麵線。筒仔米糕（35元）為其招牌，以特製的陶瓦筒蒸煮，讓在來米粒粒分明且富彈性。上桌時，佐以肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜。店家不定休，且每日供應有限，建議到訪前先打電話詢問。

廖記米糕
地址：825高雄市橋頭區橋南路119號
電話：07-612-8319

