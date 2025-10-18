免門票近看F-104G戰機！桃園航空城博物館　完整保留當年空軍機庫

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

在台灣歷史上曾經扮演重要角色的「空軍桃園基地設施群」，現在有了全新的身分，現為「航空城博物館園區05警戒區」，是國內除役後保存最完整的軍事基地。園區佔地廣大，共有7大古蹟簇群、60多棟建築與設施，目前開放的第一區就是超吸睛的05警戒區。並以「風起05」為主題，打造出六大展區，規劃了導覽、互動體驗、親子活動，還有免費的飛行服體驗，來到這裡就像穿越回到當年的空軍時代，超級酷的桃園親子景點推薦！

交通方式＆停車資訊

大眾運輸

公車：搭乘L503、L502、5040、5017、5078、5086號公車至「大埔心站」，再步行約20分鐘抵達。

捷運：捷運大園站轉乘5040或5086公車至「大埔心站」，再步行約20分鐘抵達。

停車資訊：園區設有免費停車場。

黑貓大軍出沒

這裡包含四座機庫和一棟警戒室，當年戰機就停放在這裡。如今經過整理不只保留了軍事氛圍，還加入各種創意展覽，讓大小朋友都能玩得盡興。

小小飛官一字排開

一來到這裡就被黑貓大軍給吸引，警戒室外擺放了56隻黑貓公仔，一字排開超吸睛，黑色的身影加上銳利的黃色雙眼，看起來威風又有點俏皮。胸前那條紅白斜肩帶，讓黑貓們更像是列隊整齊的小小飛官！

展區參觀

▲3號機庫展出的是，「周至柔將軍時代足跡特展」及「再見航空城」。有冷氣可以輕鬆觀展。

周至柔將軍時代足跡特展

介紹周至柔將軍的生平與事蹟，周將軍是我國空軍建軍以來唯一的陸軍上將，也是台灣空軍發展中舉足輕重的人物。

再見航空城．記住家的模樣

策展團隊以「跑道」做為象徵，它不只是飛機起降的地方，更代表了「離家」與「回家」兩種心情。透過居民的眼睛，我們看見他們一路從起夢、築夢到搬遷的心情變化。

▲展覽以圖片與文字說明，搭配珍貴懷舊照片方式展出，內容很豐富可以細細品味。

親子體驗區

▲不定期會有親子體驗、繪本手作等活動，讓孩子用簡單有趣的方式理解軍事歷史。

▲我們是平日來訪沒有遇到親子體驗活動，之前看到有鑰匙圈DIY和明信片彩繪的活動，沒有參加到好可惜。

▲天花板上還有飛機模型展示好帥氣。

飛行服體驗

最酷的就是有「飛行服體驗」，只要押一張證件登記就能免費借15分鐘。飛行服共有軍綠色和橘色兩種，而且志工阿伯人很好還說兩件都能穿，所以我們就各借了15分鐘，在園區大拍帥氣飛官照寫真。

▲穿上橘色飛行服和黑貓大軍一起拍照更有氣勢了，實在是太帥氣了。

▲迷彩的牆也超級搭配。

戰鬥機展示

1號機庫這裡可以說是這裡重頭戲！這裡展出了當年的空軍主力「F-104G 戰鬥教練機」。除此之外，還展示了基地警戒信號燈、戰術板，以及各種珍貴的歷史文物，彷彿走進一座時光膠囊。

▲2號機庫設計為機堡電影院及活動場地。

▲換上了第二套軍綠色飛行服，裡裡外外又拍了一遍！

攝影展

2號機庫與警戒室以平面攝影與影片，帶大家回顧航空城的歷史影像，從基地的過往到航空發展的脈絡，一幕幕畫面讓人更加了解這片土地的故事。

▲以展覽為背景也是相當好拍。

漂浮家園

漂浮家園是一組垂直結構的裝置作品，以五顆大石頭為根基，地面向上延伸出五棵「線構之樹」，每棵樹象徵一戶被遷移的家庭，石頭代表土地與原生的依附。

總結

充滿了歷史與軍事氛圍，不只是展示軍事文物的場域，更是一個能夠親身體驗、寓教於樂、留下美好回憶的地方，尤其是飛行服體驗更是不能錯過，保證帥氣又好拍。

航空城博物館05警戒區

地址：桃園市大園區桃航三路456巷60號

開放時間：周三至周日10：00－17：00（周一、二固定休館）

門票資訊：免費參觀

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

