新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳品勻

新竹縣尖石鄉「北角吊橋」只有短短220公尺，紅橋門架與鋼纜懸吊的設計特別引人注目，它不只是當地居民的重要通道，更是遊客必訪的景點，走過吊橋還能發現一個充滿異國風的咖啡廳「塔希爾的家」，埃及風情的咖啡館相當迷人！

環境介紹

▲這次來尖石瀾音悠悠住宿烤肉，Google發現會經過「北角吊橋」，就安排在這裡用完餐後再走吊橋。

▲吊橋旁有幾間在地特色餐廳，像是媽媽的店、尖石不怕餐館、馬告烤鴨風味餐等，想用餐的話不怕找不到餐廳。

▲車子就直接停在餐廳前，吃飽直接就能來走吊橋。

吊橋縮短兩端居民的交通時間

這座吊橋是一座兼具實用與美景的吊橋，吊橋橫跨清澈的油羅溪長達220公尺；連結了馬胎部落，從此縮短了兩地往返的交通時間，只要步行五分鐘就能抵達彼端，對當地居民來說相當便利。

鮮明設計成必打卡點

採用「紅橋門架與鋼纜懸吊系統」設計，鮮明的紅色拱門在翠綠山林的襯托下顯得格外搶眼。站在橋上腳下能望見油羅溪的碧綠溪水奔流，四周是層層疊疊的青山，景色壯麗讓人忍不住停下腳步拍照，難怪不少旅人將這裡列為必訪打卡點。

▲橋上雖然安全穩固，但遇到人潮時還是需要耐心排隊通行，220公尺真的很短，輕輕鬆鬆一下子就走到對岸了。

塔希爾的家

爬文看到走過吊橋就會有景觀餐廳可以吃冰淇淋，原本很期待，沒想到餐廳已經無營業，不死心的我想找看看還有沒有別家，意外發現隱藏版的「塔希爾的家」，要不是多走了幾步路真的很容易錯過，這間咖啡廳老闆是埃及人，提供冰淇淋、披薩及埃及特色餐飲，異國氣氛真的很讚，之後再補上文章分享給大家。

結論

下次來到新竹尖石鄉不妨來走一走「北角吊橋」這座紅色美橋，散散步欣賞山谷間的壯闊景色，還能拍拍網美照，有時間的話還能享用尖石在地的美食與埃及風格的咖啡。吊橋離薰衣草森林尖石店車程約10分鐘可以一起安排，尖石離內灣老街也不遠，也能前往老街逛逛。

北角吊橋

地址：313新竹縣尖石鄉

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

