ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

史努比遊樂園

史努比遊樂園 史努比遊樂園

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳品勻

新竹縣尖石鄉「北角吊橋」只有短短220公尺，紅橋門架與鋼纜懸吊的設計特別引人注目，它不只是當地居民的重要通道，更是遊客必訪的景點，走過吊橋還能發現一個充滿異國風的咖啡廳「塔希爾的家」，埃及風情的咖啡館相當迷人！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

環境介紹

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲這次來尖石瀾音悠悠住宿烤肉，Google發現會經過「北角吊橋」，就安排在這裡用完餐後再走吊橋。

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲吊橋旁有幾間在地特色餐廳，像是媽媽的店、尖石不怕餐館、馬告烤鴨風味餐等，想用餐的話不怕找不到餐廳。

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲車子就直接停在餐廳前，吃飽直接就能來走吊橋。

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

吊橋縮短兩端居民的交通時間
這座吊橋是一座兼具實用與美景的吊橋，吊橋橫跨清澈的油羅溪長達220公尺；連結了馬胎部落，從此縮短了兩地往返的交通時間，只要步行五分鐘就能抵達彼端，對當地居民來說相當便利。

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

鮮明設計成必打卡點
採用「紅橋門架與鋼纜懸吊系統」設計，鮮明的紅色拱門在翠綠山林的襯托下顯得格外搶眼。站在橋上腳下能望見油羅溪的碧綠溪水奔流，四周是層層疊疊的青山，景色壯麗讓人忍不住停下腳步拍照，難怪不少旅人將這裡列為必訪打卡點。

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

▲橋上雖然安全穩固，但遇到人潮時還是需要耐心排隊通行，220公尺真的很短，輕輕鬆鬆一下子就走到對岸了。

塔希爾的家
爬文看到走過吊橋就會有景觀餐廳可以吃冰淇淋，原本很期待，沒想到餐廳已經無營業，不死心的我想找看看還有沒有別家，意外發現隱藏版的「塔希爾的家」，要不是多走了幾步路真的很容易錯過，這間咖啡廳老闆是埃及人，提供冰淇淋、披薩及埃及特色餐飲，異國氣氛真的很讚，之後再補上文章分享給大家。

▲▼北角吊橋。（圖／部落客史努比遊樂園授權提供）

結論
下次來到新竹尖石鄉不妨來走一走「北角吊橋」這座紅色美橋，散散步欣賞山谷間的壯闊景色，還能拍拍網美照，有時間的話還能享用尖石在地的美食與埃及風格的咖啡。吊橋離薰衣草森林尖石店車程約10分鐘可以一起安排，尖石離內灣老街也不遠，也能前往老街逛逛。

北角吊橋

地址：313新竹縣尖石鄉

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►鶯歌老字號壽司24小時不打烊！每盒均一價50元綿密茶碗蒸必點
►咖啡廳放床隨時能躺平耍廢！林森北路不限時秘密基地　還提供插座
►走進放大版哈比屋、水上自行車盡情溜達！冬山河生態綠舟一日遊

關鍵字： 北角吊橋 新竹旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 史努比遊樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

推薦閱讀

釣蝦無壓力還有掛餌放餌耐心教學！宜蘭不限時無煙親子釣蝦場

釣蝦無壓力還有掛餌放餌耐心教學！宜蘭不限時無煙親子釣蝦場

嘉義親子遊推薦！近萬坪森林園區僅12輛露營車　渡溪攀樹盡情放空

嘉義親子遊推薦！近萬坪森林園區僅12輛露營車　渡溪攀樹盡情放空

香港太平山這樣玩！飽覽世界3大夜景之一、纜車搭乘＆快速通關攻略

香港太平山這樣玩！飽覽世界3大夜景之一、纜車搭乘＆快速通關攻略

鐵道迷的朝聖地！免門票玩蒜頭糖廠　坐上懷舊五分車漫遊嘉義

鐵道迷的朝聖地！免門票玩蒜頭糖廠　坐上懷舊五分車漫遊嘉義

本村炸雞台中首店開幕買1送1

本村炸雞台中首店開幕買1送1

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

Potato Corner台中店9/27試營運

Potato Corner台中店9/27試營運

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

紅色吊橋藏身新竹深山中！

紅色吊橋藏身新竹深山中！

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

參觀養樂多製造生產線！

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

佳德鳳梨酥解除「限購令」

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

十二廚韓國美食節登場

台中CP值燒肉吃到飽600有找！

住河景飯店賞「淡江大橋+跨年煙火」

立法院必吃三寶美食之一！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

本村炸雞台中首店開幕買1送1

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

Potato Corner台中店9/27試營運

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

紅色吊橋藏身新竹深山中！

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

老屋咖啡廳重現三合院風華！

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366