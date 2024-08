香港太平山這樣玩！飽覽世界3大夜景之一、纜車搭乘＆快速通關攻略

撰文攝影/史努比遊樂園、整理/實習記者邵筱鈞

搭太平山纜車到山頂看百萬夜景是絕不能錯過的香港景點之一,此次香港自由行相當期待這個行程,搭乘第6代山頂纜車全程不用10分鐘就能到達山頂,可以到「凌霄閣摩天台428觀景台」欣賞世界3大夜景之一,還能去「杜莎夫人蠟像館」與超逼真世界名人一起合影,如何搭乘山頂纜車、快速通關,接下來告訴你。

►更多吃喝玩樂大小事,快追隨旅遊雲官方Instagram

香港太平山 交通方式

到香港太平山有幾個方法,但最方便的就是搭山頂纜車,不過建議要預先訂好於網上山頂纜車票券,可以直接快速通關非常方便。或者參考以下方式:

一、於花園道山頂纜車總站搭山頂纜車。

二、搭乘巴士:從中環天星碼頭出發搭乘15C號巴士或於中環地鐵中環交易廣場巴士總站搭乘15號巴士。

三、直接搭計程車或Uber上山。

香港太平山纜車 搭乘地點

香港島中環花園道33號山頂纜車總站,於港鐵金鐘站(C1出口)或中環站 (J或K出口)步行約15分鐘,山頂纜車總站前高度逾10公尺的雕塑作品《無限之眼》是澳洲華裔藝術家李林迪女士的作品。

香港太平山纜車 網上買票不用等

一到達山頂纜車總站看到滿滿的人潮頓時覺得很頭大,想說這要排多久才能坐到纜車,後來往裡面走才發現原來這長龍是排隊購買纜車票的,因為已經有預先買好纜車票所以在入口處掃描QR-CODE後就能直接快速通關,完全沒有排到隊,一路暢通無阻,所以不想排隊一定要預先買好票券,線上預購不僅有優惠也能快速通關。

▲進來後搭手扶梯到乘車處。

香港太平山纜 車票價資訊

太平山纜車普通日子的票價就是平日,周末或是連續假期票價會比較貴,線上提早購票都有優惠,建議提早買好票就不用煩惱。

香港太平山纜車 搭乘注意事項

香港太平山纜車於1888年啟用,至今已超過130年,鐵路全長1278公尺,是世界上最古老的纜索鐵路系統之一,現在最新的纜車已經來到第六代,車身呈現復古墨綠色,山頂纜車會沿斜坡從海拔33公尺攀升至396公尺。這次一到纜車乘車處纜車就來了,快到來不及拍照,只好借一張第6代纜車的照片給大家參考。

▲圖/山頂纜車官網。

香港太平山纜車 纜車內部視野

山頂纜車為左右兩邊各三人的座椅,車廂幃幕寬敞視野極佳,上山時右側能欣賞到高樓大廈景觀,因此有人建議上山坐右側,下山車廂是倒著返回,所以下山要坐在左側,不過其實山上景觀更美,以能安全坐上車為要。

香港太平山山頂市集

怎麼覺得纜車還沒坐過癮就到達山頂了,下纜車後會經過山頂市集,這裡販賣琳瑯滿目的紀念商品,愛逛這些小東西的朋友會看了什麼都想買。

▲山頂凌霄閣設有餐廳和咖啡廳,除了看夜景還能逛商場、吃美食。

香港太平山纜車

地址:香港島中環花園道33號山頂纜車總站

電話:(852) 2522-0922

開放時間:7:00-22:00

票價(單程/來回):成人港幣62/88、孩童及敬老票港幣31/44

班次:每15至20分鐘一班

行駛時間:10分鐘以內

香港太平山凌霄閣摩天台428景觀台

香港自由行到太平山就是為了看百萬夜景,所以大部份的人都會購買山頂纜車套票,也就是「山頂纜車+凌霄閣摩天台428景觀台」,凌霄閣摩天台428景觀台海拔428公尺,能360度無死角飽覽香港維多利亞港兩岸美景,建議可以傍晚上山,一次就能看到夕陽和夜景值回票價。

▲不愧是世界三大夜景之一,好美好夢幻。

遊覽景觀台心得

難得來香港太平山,因此買了「纜車+凌霄閣摩天台428+杜莎夫人蠟像館門票」,大概下午3點搭纜車上山,先去杜莎夫人蠟像館參觀,吃了晚餐後再進入凌霄閣摩天台428,意外覺得杜莎夫人蠟像館很好逛所以待了蠻長的時間,來不及看到香港的黃昏美景,但夜景沒讓人失望,雖然有一點點小霧,但遮掩不了五光十色的璀璨夜景。

凌霄閣摩天台428景觀台

地址: 香港山頂盧吉道1號

開放時間:10:00-22:00、周末及公眾假期8:00-22:00

入場票價:成人港幣75元、3-11歲小童或65長者港幣38元

香港太平山杜莎夫人蠟像館

杜莎夫人蠟像館有相當多的分館,香港的杜莎夫人蠟像館就在太平山頂,世界名人齊聚一堂,微妙微肖栩栩如生,沒有機會見到本尊,來杜莎夫人蠟像館能夠近距離與偶像分身合影也大大滿足了追星願望。

▲蠟像館外不定期會更換免費的蠟像展示,沒有購票進入展館還是能拍到幾位名人的蠟像。

香港太平山杜莎夫人蠟像館 遊覽心得

香港杜莎夫人蠟像館七個主題館展出了超過100位國際知名人物,有好萊塢大明星、香港電影明星、華語歌壇巨星、運動明星、甚至是政治人物,都能與他們合影留念,拍下超酷的打卡照。

杜莎夫人蠟像館

地址:Shop P101, The Peak Tower, No, 128 Peak Rd, The Peak, 香港

開放時間:10:15-19:30

票價資訊:成人港幣300元、3-11歲小童或65長者港幣255元

結論

香港太平山看夜景搭香港山頂纜車最是方便,不用10分鐘就能到達山頂,將香港美景盡收眼底,原本以為只是看看夜景,沒想到山頂很熱鬧很好逛,香港自由行山頂纜車推薦必搭,把世界美景打包帶回家。

*以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供,現有經營:部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►百年皇宮裡喝咖啡!開箱泰國首間咖啡館 龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

►河口湖5間絕美富士山景飯店!房內看逆富士全景 還有私人風呂

►安布拉斯城堡巡禮!近看中古騎士精美盔甲 一窺奧地利王室風采