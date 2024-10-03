ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義親子遊推薦！近萬坪森林園區僅12輛露營車　渡溪攀樹盡情放空

史努比遊樂園

史努比遊樂園 史努比遊樂園

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者黃亭詠

築夢森居位於中埔鄉深坑村澐水溪畔旁，園區佔地三甲並打造生態豐富的自然生態環境，有水牛、小馬、陸龜、迷你豬等許多小動物陪伴，能夠在森林走訪探索、還能參加手洗愛玉DIY、Pizza DIY、攀樹體驗、野溪漂漂河，寬敞的森林園區只規畫了12輛豪華露營車，來體驗與眾不同的野奢豪華。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

嘉義築夢森居｜交通資訊
♦自行開車：國道3號 → 297中埔交流道下 →中山路五段／台18線往澐水方向。
♦大眾運輸：搭乘國光客運至嘉義轉運站（火車站後站），至嘉義火車站前站轉乘嘉義客運於澐水終點站下車。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

嘉義築夢森居｜園區地圖

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

嘉義築夢森居｜野奢豪華露營車

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲抵達築夢森居後，先到築夢總部Check in報到，若有預先於線上報名體驗活動也先在此確認。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲拿到鑰匙後可以把車子開到露營車旁的草地停放，露營車前竟然有馬在吃草。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲露營車的設計為一大床加上兩小床，大床上方設計了天窗，躺在床上白天能欣賞藍天白雲、晚上能觀星賞月。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲上下舖單人床墊子也很舒適，史努比躺上去腳也能放平，成人睡也沒問題。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲迷你吧上備有冷水壺、熱水壺、下方有小冰箱，設備齊全。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲浴室乾濕分離，馬桶竟然是免治馬桶。

嘉義築夢森居｜手作DIY活動
築夢森居有許多DIY活動可以參加，像是手作窯烤Pizza DIY、手洗愛玉DIY、昆蟲標本製作DIY、草頭娃娃DIY、彩繪陶瓷造型撲滿、環保袋拓印等，有興趣都能線上報名或現場報名。

手洗愛玉DIY

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲手洗愛玉DIY，老師不只是單純教大家手洗愛玉，還講解了愛玉的小常識，包括愛玉的生長環境、愛玉有分公母、愛玉小蜂授粉的故事。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

嘉義築夢森居｜攀樹體驗
除了靜態的DIY，還能報名參加動態的體驗，像是攀樹體驗、攀岩體驗、野溪漂漂河等活動，攀樹體驗要先穿戴好岩盔、攀樹吊帶扣上安全扣環，教練會仔細檢查裝備確保學員安全，穿戴好裝備教練會教導攀登要領。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲雖然很累很耗體力，但攀上樹頭真的很有成就感。

嘉義築夢森居｜攀岩體驗
攀岩體驗也是很挑戰體能的極限運動，訓練身體的平衡感、協調度、觀察力及專注力。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

嘉義築夢森居｜野溪漂漂河
野溪漂漂河是夏季限定活動，也是築夢森居最熱門的體驗活動，活動前會先依每人體型發放救生衣和泳圈，教練會教大家正確穿救生衣的方法，也會幫學員一一檢查，下水前也會仔細說明注意事項、叮嚀戲水安全。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲在澐水溪畔進行，溪流速度不快，坐在泳圈裡慢慢漂很愜意，最好穿溯溪鞋或是能包到腳趾的鞋子比較安全。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲河裡有隱藏版的天然寶物，水底挖出的泥是火山溫泉泥，敷在臉上能夠養顏美容。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲教練還說可以把火山溫泉泥帶回家，真是超特別的伴手禮。

嘉義築夢森居｜森林裡的動物們
築夢森居裡居住了好多小動物，小貓、小豬、小馬、陸龜、水牛、兔等

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

嘉義築夢森居｜森居食堂晚餐
築夢森居晚餐有在地特色風味餐，龍鬚菜、高麗菜、苦茶油雞、烘蛋、溪蝦，白飯還能淋苦茶油，香氣十足好下飯。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

嘉義築夢森居｜夜間生態導覽
晚餐後剛好參加夜間生態導覽，老師立馬先抓出一條玉米蛇老師會講解動物生態，也會讓小朋友觸摸、或是放在身上拍照。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲老師還帶大家在森林裡尋找小昆蟲、小動物、觀察植物。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

嘉義築夢森居｜早餐
早餐擺盤好美看了就有食慾，水果沙拉、水煮蛋、起司、薯條、熱狗、雞塊、麵包等。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

與蛇共舞
早餐吃飽了就能再來個與蛇共舞，和200公分的黃金蟒來個親密接觸。

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

▲▼嘉義住宿，築夢森居野奢豪華露營車，野溪漂漂河、攀樹體驗、手洗愛玉，還能近距離接觸小動物 。（圖／史努比提供）

結論
嘉義中埔築夢森居懶人露營輕鬆享受大自然，與孩子一同探大自然、體驗山林活動、近距離接觸動物，給孩子歡樂無限、自我挑戰的童年真的是很棒的露營車住宿。

嘉義築夢森居

地址：嘉義縣中埔鄉深坑村內灣2號
電話：0905－931112

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►香港太平山這樣玩！飽覽世界3大夜景之一、纜車搭乘＆快速通關攻略
►鐵道迷的朝聖地！免門票玩蒜頭糖廠　坐上懷舊五分車漫遊嘉義
►香港必遊「名人蠟像館」開箱！展出超過100尊　優惠門票這樣買

關鍵字： 築夢森居 嘉義景點 旅遊達人 旅遊雲 旅遊情報 露營 渡假村 台灣特色系列 史努比遊樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

推薦閱讀

號稱「台北最頂」臭豆腐終於開店面了！每人限購3份、加蒜泥更香

號稱「台北最頂」臭豆腐終於開店面了！每人限購3份、加蒜泥更香

台中隱藏茶點！特調紅茶＆抹茶巴斯克超優秀　靜謐空間享受茶香時光

台中隱藏茶點！特調紅茶＆抹茶巴斯克超優秀　靜謐空間享受茶香時光

11家樂園國慶優惠一次看！

11家樂園國慶優惠一次看！

嘉義親子遊！近萬坪森林園區渡溪攀樹

嘉義親子遊！近萬坪森林園區渡溪攀樹

卑南鄉最強20年老字號桶仔雞頂好吃！

卑南鄉最強20年老字號桶仔雞頂好吃！

周一至周四午晚餐+下午茶全部75折

周一至周四午晚餐+下午茶全部75折

山陀兒登陸　高雄承億：旅客今晚免費續住

山陀兒登陸　高雄承億：旅客今晚免費續住

先收藏！中壢後站無招牌神秘鍋貼老店

先收藏！中壢後站無招牌神秘鍋貼老店

高雄愛．月熱氣球本周末繫留體驗取消

高雄愛．月熱氣球本周末繫留體驗取消

台景點封閉、休園一次看

台景點封閉、休園一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

少走40分！搭60元專車到草嶺古道賞芒

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

台中洲際、漢來日月行館11月就能住

身分證對中「123」任2碼送鮑魚吃到飽

頭城秘境湛藍海景下大嗑霸王米粉湯！

山陀兒登陸　高雄承億：旅客今晚免費續住

10月限定吃爆餡榛果可可、皇家奶茶泡芙

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

日本免稅改制最新3大重點

無印良品最新民宿10月千葉開幕

熱門行程

最新新聞更多

11家樂園國慶優惠一次看！

嘉義親子遊！近萬坪森林園區渡溪攀樹

卑南鄉最強20年老字號桶仔雞頂好吃！

周一至周四午晚餐+下午茶全部75折

山陀兒登陸　高雄承億：旅客今晚免費續住

先收藏！中壢後站無招牌神秘鍋貼老店

高雄愛．月熱氣球本周末繫留體驗取消

台景點封閉、休園一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366