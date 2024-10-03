嘉義親子遊推薦！近萬坪森林園區僅12輛露營車　渡溪攀樹盡情放空

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者黃亭詠

築夢森居位於中埔鄉深坑村澐水溪畔旁，園區佔地三甲並打造生態豐富的自然生態環境，有水牛、小馬、陸龜、迷你豬等許多小動物陪伴，能夠在森林走訪探索、還能參加手洗愛玉DIY、Pizza DIY、攀樹體驗、野溪漂漂河，寬敞的森林園區只規畫了12輛豪華露營車，來體驗與眾不同的野奢豪華。

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嘉義築夢森居｜交通資訊

♦自行開車：國道3號 → 297中埔交流道下 →中山路五段／台18線往澐水方向。

♦大眾運輸：搭乘國光客運至嘉義轉運站（火車站後站），至嘉義火車站前站轉乘嘉義客運於澐水終點站下車。

嘉義築夢森居｜園區地圖

嘉義築夢森居｜野奢豪華露營車

▲抵達築夢森居後，先到築夢總部Check in報到，若有預先於線上報名體驗活動也先在此確認。

▲拿到鑰匙後可以把車子開到露營車旁的草地停放，露營車前竟然有馬在吃草。

▲露營車的設計為一大床加上兩小床，大床上方設計了天窗，躺在床上白天能欣賞藍天白雲、晚上能觀星賞月。

▲上下舖單人床墊子也很舒適，史努比躺上去腳也能放平，成人睡也沒問題。

▲迷你吧上備有冷水壺、熱水壺、下方有小冰箱，設備齊全。

▲浴室乾濕分離，馬桶竟然是免治馬桶。

嘉義築夢森居｜手作DIY活動

築夢森居有許多DIY活動可以參加，像是手作窯烤Pizza DIY、手洗愛玉DIY、昆蟲標本製作DIY、草頭娃娃DIY、彩繪陶瓷造型撲滿、環保袋拓印等，有興趣都能線上報名或現場報名。

手洗愛玉DIY

▲手洗愛玉DIY，老師不只是單純教大家手洗愛玉，還講解了愛玉的小常識，包括愛玉的生長環境、愛玉有分公母、愛玉小蜂授粉的故事。

嘉義築夢森居｜攀樹體驗

除了靜態的DIY，還能報名參加動態的體驗，像是攀樹體驗、攀岩體驗、野溪漂漂河等活動，攀樹體驗要先穿戴好岩盔、攀樹吊帶扣上安全扣環，教練會仔細檢查裝備確保學員安全，穿戴好裝備教練會教導攀登要領。

▲雖然很累很耗體力，但攀上樹頭真的很有成就感。

嘉義築夢森居｜攀岩體驗

攀岩體驗也是很挑戰體能的極限運動，訓練身體的平衡感、協調度、觀察力及專注力。

嘉義築夢森居｜野溪漂漂河

野溪漂漂河是夏季限定活動，也是築夢森居最熱門的體驗活動，活動前會先依每人體型發放救生衣和泳圈，教練會教大家正確穿救生衣的方法，也會幫學員一一檢查，下水前也會仔細說明注意事項、叮嚀戲水安全。

▲在澐水溪畔進行，溪流速度不快，坐在泳圈裡慢慢漂很愜意，最好穿溯溪鞋或是能包到腳趾的鞋子比較安全。

▲河裡有隱藏版的天然寶物，水底挖出的泥是火山溫泉泥，敷在臉上能夠養顏美容。

▲教練還說可以把火山溫泉泥帶回家，真是超特別的伴手禮。

嘉義築夢森居｜森林裡的動物們

築夢森居裡居住了好多小動物，小貓、小豬、小馬、陸龜、水牛、兔等

嘉義築夢森居｜森居食堂晚餐

築夢森居晚餐有在地特色風味餐，龍鬚菜、高麗菜、苦茶油雞、烘蛋、溪蝦，白飯還能淋苦茶油，香氣十足好下飯。

嘉義築夢森居｜夜間生態導覽

晚餐後剛好參加夜間生態導覽，老師立馬先抓出一條玉米蛇老師會講解動物生態，也會讓小朋友觸摸、或是放在身上拍照。

▲老師還帶大家在森林裡尋找小昆蟲、小動物、觀察植物。

嘉義築夢森居｜早餐

早餐擺盤好美看了就有食慾，水果沙拉、水煮蛋、起司、薯條、熱狗、雞塊、麵包等。

與蛇共舞

早餐吃飽了就能再來個與蛇共舞，和200公分的黃金蟒來個親密接觸。

結論

嘉義中埔築夢森居懶人露營輕鬆享受大自然，與孩子一同探大自然、體驗山林活動、近距離接觸動物，給孩子歡樂無限、自我挑戰的童年真的是很棒的露營車住宿。

嘉義築夢森居

地址：嘉義縣中埔鄉深坑村內灣2號

電話：0905－931112

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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