鶯歌老字號壽司24小時不打烊！每盒均一價50元綿密茶碗蒸必點

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳莉玟

新北鶯歌美食「阿婆壽司」是鶯歌在地的老字號美食，多種壽司一盒均一價50元，相當平價，除了招牌壽司還有涼麵、關東煮、茶碗蒸等，而且24小時營業，從早到晚都能吃得到。附近有多個停車場，停車很方便。

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環境介紹

阿婆壽司在地經營超過50年，原是攤車起家，賣到有店面還蓋大樓，真的超厲害。共有兩層樓，一樓設有外帶區及少許座位，二樓用餐空間比較大而且有冷氣，就算是平日下午來，不論內用或外帶人都蠻多的。

▲一樓環境透明化，能直接看到有阿姨不停的在做壽司。

▲二樓用餐區座位數很多，有冷氣、有洗手間，想要內用的話，坐二樓比較舒服。

菜單

有多種口味，小綜合壽司、蛋皮壽司、海苔肉鬆壽司等等，甚至是鮭魚壽司都是均一價50元，以現在的物價來說應該算便宜吧！想要買什麼口味現場直接拿再去結帳，除了招牌壽司還有涼麵、關東煮、茶碗蒸、味噌湯等。

▲關東煮一樣是20元，茶碗蒸一個才30元，真的好便宜。

餐點

小綜合壽司

▲有豆皮壽司和海苔壽司，海苔壽司裡夾了醃黃蘿蔔、肉鬆和蛋，豆皮壽司米飯上灑了黑芝麻，香甜香甜的。

關東煮

▲味道清甜還不錯，絲瓜又大又多汁，很好吃。

茶碗蒸

▲很綿密，最上面還有一顆肉丸。

心得

坦白說阿婆壽司的招牌雖然是壽司，但口味上並沒有讓我覺得特別驚豔，我還比較喜歡關東煮和茶碗蒸。但這樣兩人吃超飽才不到200元，算是很平價，很多人都會特地來外帶，當正餐、點心都很不錯！

阿婆壽司

地址：新北市鶯歌區中正一路63號

電話：02－26709345

營業時間：24小時

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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