咖啡廳放床隨時能躺平耍廢！林森北路不限時秘密基地　還提供插座

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳莉玟

「社交時差」是位於林森北路巷弄裡的一間超酷咖啡廳，老闆竟然把床搬到了咖啡廳，想躺著、打滾都可以，而且除了不限時，還免費提供電源插座，帶電腦來工作累了可以躺床睡，睡醒再工作，比在辦公室上班還要舒服。

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交通＆停車資訊

►捷運：中山站或善導寺站步行約10分鐘

►開車：附近有多個付費停車場

外觀介紹

▲社交時差咖啡廳在複合式展演場域「濕地Venue」的一、二樓，三樓以上是展演場域。



環境

▲空間算是蠻寬敞的，一樓分成兩個部分，前方區域光線比較明亮，後方區域光線比較暗。

▲一樓還是能看到展館的樣子，很適合借場地辦活動。

▲採用紅磚牆和清水模，設計走粗獷工業風格。

▲還放置了復古的遊戲機台，投幣就能打電動，是小時候玩的2D遊戲機。

▲再往裡面走還有更多的座位空間。

正中央放了一張超明顯的雙人大床

想在床上喝咖啡、用餐、想小睡也可以，真的太酷了，很佩服老闆把床放進咖啡廳的大膽想法。

▲查資料發現二樓還有兩張床和一個浴缸，真可惜我錯過了，二樓好像更好拍，來喝咖啡拍打卡照的話記得上二樓瞧瞧。

▲吧檯後方牆面上掛的是枕頭，真的超有趣！

▲其他座位還有舒適沙發。

▲除了不限時外，每桌都有提供電源插座。而且低消只要一杯飲料，真的很佛心。

餐點

被窩陷阱起司厚蛋 120元

▲厚片吐司上層是起司加上半熟蛋，起司蛋很軟嫩，很好吃。

可樂 60元

拿鐵咖啡 120元

▲拿鐵濃郁香醇，下午喝一杯咖啡精神又飽滿了。

總結

社交時差咖啡廳實現在床上耍廢喝咖啡的願望，顛覆傳統咖啡館印象，來喝咖啡還能拍趣味打卡照，而且還不限時、提供電源，很推薦這家中山區咖啡廳。

社交時差

地址：台北市中山區林森北路107巷10號

電話：02－25625990

營業時間：10：30－18：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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