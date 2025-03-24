釣蝦無壓力還有掛餌放餌耐心教學！宜蘭不限時無煙親子釣蝦場

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭礁溪景點「6隻蝦釣蝦場」環境乾淨無煙味，蝦子個頭大又超好釣，小朋友來釣也能輕鬆釣到，釣上來的蝦子會用OH離子水殺菌清洗消毒。體驗自己烤蝦，吃起來更安心美味，釣蝦場還附設親子遊戲區，很適合帶小孩一起來同樂，也是很適合躲雨、躲太陽的宜蘭室內景點。

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交通＆停車資訊

▲礁溪6隻蝦釣蝦場有自己的停車場，若已經停滿，路邊白線不妨礙交通都可以停。

費用

收費方式分公蝦池和綜合池，公蝦是一竿420元、綜合一竿350元，據說公蝦的個頭比較大。一竿保底半台斤，不限時間，釣不到半台斤會補足，超過半台斤也需要補差價。

環境

外觀是不起眼的鐵皮屋，室內環境寬敞乾淨，最重要的是沒有討人厭的煙味，所以好多爸媽帶小孩來釣蝦。我們假日來遇到客滿，還好沒有等太久就輪到我們，可以事先打電話預約訂位，就不用擔心等太久了。

▲現場是這樣一池一池的釣蝦池，大家圍坐在池子邊釣蝦。



▲蝦池算是很清澈，能夠看到好多蝦子。



▲釣蝦池旁有一整排的座位區，釣好蝦結算後老闆會安排座位，烤完蝦就能坐下來享用。



▲設有兒童遊戲區，有小帳篷、跳跳馬和遊戲機，適合小孩放風。



釣蝦體驗

現場人員帶我們到釣蝦區後，問我們有沒有來過或是有沒有釣過蝦，我們經驗不足，店員很有耐心的教我們怎麼掛餌、放餌。蝦餌用的是切成細碎的雞心，店員還教我們怎麼感受蝦子咬餌後拉鉤、怎麼把蝦子從釣鉤取下，讓釣蝦小白也能輕鬆上手。

▲經過高人指導很快就釣到蝦子了。



▲不限時間，可以輕鬆釣，沒幾分鐘就能釣到蝦。我覺得綜合池的蝦子也不小隻，同樣的重量在綜合池可以多釣幾隻。



▲釣蝦簡單有趣，很有成就感。唯一難的地方是要從蝦嘴取出鉤子，蝦子都咬很緊不好拿。



▲我們釣起的重量只超過一點點，補了5元。

OH離子水洗蝦殺菌

採用OH離子水殺菌系統，不添加化學藥劑的物理清洗方式深度清洗蝦子，能殺菌、清除土味，並同時產生負離子，食用上更安心。

▲洗好蝦子後會廣播取蝦，就能進入下一個烤蝦階段。



烤蝦體驗

▲採自助烤蝦，先在蝦桶內灑上鹽巴，讓蝦子平均裹上鹽巴，再將蝦子平舖於烤網後放進烤爐，烤好後裝盤即可。







▲自己釣、自己烤的蝦子最美味！

心得

礁溪6隻蝦釣蝦場環境乾淨、親子友善，蝦子很好釣，大人小孩都能很有成就感，釣上來的蝦子用負離子清洗殺菌吃得更安心。推薦這個宜蘭雨天備案、宜蘭室內景點，假日人比較多，記得先打電話預約，就不用現場等待。

礁溪6隻蝦釣蝦場

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉石路44之2號

電話：03－9880795

營業時間：10：30－18：00（周三公休、周末延長至21：00）

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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