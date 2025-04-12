走進放大版哈比屋、水上自行車盡情溜達！冬山河生態綠舟一日遊

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者柯珮萱

宜蘭冬山景點冬山河生態綠舟緊鄰冬山車站，生態公園內綠意盎然有相當多的藝術裝置，梅花鹿、小兔子、小猴子、大黑熊等可愛動物，還有像是電影魔戒裡會出現的神祕洞窟，能愜意散步遊園邊走邊拍美照，也能搭船遊河，真的又美又好拍，喜歡拍照的旅人千萬別錯過。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

冬山河生態綠舟－交通資訊

火車：搭火車至冬山火車站下車，步行6分鐘即可到達。

客運：搭乘國光客運往南方澳，至「天照宮站」下車，步行約250公尺即可抵達入口處。

公車：搭乘冬山鄉免費巴士－冬山線、冬山火車站－生態綠舟「天照宮」站、搭乘宜蘭勁好行巴士－1766、紅2、羅東轉運站－生態綠舟「天照宮」站、蘇澳新站轉搭－學52、學58、學59、1767蘇澳新站–生態綠舟「天照宮」 站

冬山河生態綠舟－停車資訊

冬山火車站付費停車場，平日20元／小時，當日最高80元（隔日另計），假日30元／小時，當日最高150元（隔日另計），生態綠舟付費停車場，大客車100元、小客車50元、機車20元。

生態綠舟乘船遊園

想搭船賞景的話，共有兩種船運路線，一種是冬山舊河道電動小船，要在冬山河生態綠舟南側門出口處（園區外）購票，碼頭位於售票處旁，全票100元、半票50元（滿3歲以上未滿12歲、年滿65歲，須出示證件），另一種船運在公園內，航行的路線不包含舊河道，票價就是全票75元、半票35元。

水上自行車

可樂娜看到這個好想體驗，可惜我們光在生態公園步行一圈就已經接近下午五點，我們太小看自己閒逛的能力，走走拍拍時間就用完了，只好下次再專程來搭船和體驗水上自行車。

環境介紹

史努比之前一直以為來冬山河生態綠舟一定要搭船，沒想到原來這裡是個生態公園，可以入園散步拍照，也能坐船遊河賞景。這裡處處是綠意，慢走散步一路上都有可愛的裝置藝術可以拍。

▲這裡有放大版的繪本和羽毛筆，像是走進了巨人的世界。

旁邊就是冬山車站

鐵橋能拍到進出站的火車，橋下不時還會有生態綠舟通過。沒有特別等火車時一班班通過，結果史努比走到這裡想拍火車就遲遲等不到，為了拍火車等了好久，還好皇天不負苦心人終於拍到。

神祕水道

冬山河生態綠舟的神祕水道是必拍景點，大家都說神祕水道像是電影魔戒裡的洞窟，若是搭生態綠舟也會經過這個水道，能從不同的視角欣賞。

▲神秘水道裡藍色星星燈飾讓洞穴更增添了神祕感。

▲神秘水道上方有2個洞口，光線會從洞口照射進來，時間角度對的話能夠拍到超級夢幻的耶穌光。

▲這是神祕水道裡必拍的角度，可惜史努比沒拍到耶穌光。

希望之丘

▲另一個熱門打卡點還有這個希望之丘，猶如放大版的哈比屋，一秒走進電影場景。

希望之丘可以走進去

爬上最高層能眺望整個冬山河生態綠舟，是公園的景觀台，視野很好。希望之丘裡圓形旋轉樓梯拍照也是超美的，真的很像公主城堡，地面還有守護龍的圖案。

▲爬到最上層視野好遼闊，登高望遠、藍天白雲看了心情都飛揚。

販賣部

▲漫步一圈後返回入口處的販賣部，這裡販售的海龜冰棒吸引了我們的目光，剛好走完好熱買個冰棒消暑坐下來休息一下。

▲海龜冰棒好多種口味，一支80元不太便宜，因為很小一支。

▲海龜冰棒真的好可愛，捨不得吃也不行，因為融化很快，顧不得想多看幾眼可愛的造型，只能趕緊吃下肚。

冬山河生態綠舟整體心得

真的太美了好殺記憶卡空間，門票才俗俗30元實在太便宜，老少咸宜的宜蘭冬山景點，很推薦大家一定要進來走一走，親子家庭逛不過癮還能到一旁的冬山火車站橋下溜滑梯，廣場前有好拍的裝置藝術，還能溜大碗公滑梯。

冬山河生態綠舟

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

電話：03－9591314

營業時間：08：00－17：00

門票：生態公園門票：30元（115公分以下或未滿6歲免門票）

船票資訊：全票 75元、半票 35元

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►釣蝦無壓力還有掛餌放餌耐心教學！宜蘭不限時無煙親子釣蝦場

►嘉義親子遊推薦！近萬坪森林園區僅12輛露營車 渡溪攀樹盡情放空

►香港太平山這樣玩！飽覽世界3大夜景之一、纜車搭乘＆快速通關攻略