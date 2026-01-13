福粵樓港點平日68折優惠　叉燒包、冰火菠蘿油通通有

▲福粵樓港式點心平日68折優惠。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

福容大飯店台北一館，館內經典港式餐廳「福粵樓」即日起至6月30日，於周一至周五平日午、晚餐時段，推出全新主題活動「港味狂歡」，港式點心全品項68折優惠。

福粵樓新登場的「港味狂歡」活動菜單，以港式點心中最具代表性的蒸、煎、酥、包、甜5大類別完整呈現。其中蒸點系列集結多款師傅手工製作的經典港點，包含糯香飽滿的「糯香珍珠丸」、風味濃郁的「豉汁蒸排骨」、膠質豐富的「蜜汁炆鳳爪」，以及融合海味精華的「香茜魚翅餃」、「瑤柱豆苗餃」與「魚子燒賣皇」。招牌「黃金蝦餃皇」則以薄透Q彈的水晶外皮包裹整尾鮮蝦，口感層次分明。

▲福粵樓現場有復古港點推車服務。（圖／記者黃士原攝）

此外，福粵樓亦端出多款工序講究的手工點心，包括外酥內嫩、香氣十足的「蜜汁叉燒酥」，以及包點系列的「蠔皇叉燒包」、「爆漿流沙包」與「烏金流沙包」，切開瞬間金黃流心緩緩流出，甜鹹交織、口感細膩。甜品包含清爽滑順的「椰汁西米露」、果香濃郁的「楊枝美甘露」，以及外熱內冷的「冰火菠蘿包」。

「港味狂歡」即日起開跑至6月30日，平日午、晚餐時段至福粵樓用餐，即可享港式點心全品項68折，搭配復古港點推車服務，讓賓客不僅品嚐美味，更能體驗經典港式飲茶文化的獨特魅力。

▲蘊泉庄「日蘊堂」推出港點吃到飽，活動到3月31日。（圖／蘊泉庄提供）

另外，蘊泉庄位處淡水河畔唯一的紅樹林台地，可遠眺觀音山、近瞰淡水河，日蘊堂為館內新派粵菜餐廳，去年曾推出港式點心吃到飽，迎接全新2026年，飯店再推出「蘊食香傳│暢饗港點好時光」，無限供應品項超過50道，午餐每人980元+10%，晚餐1180元+10%，4人以上同行1人半價，並且再送價格上千的高級料理。

新菜單主要分為粵式點心、港粵經典、湯品、米/麵食、冷菜、甜湯糖水及特別推車港點等6大類，除了蟹黃燒賣、蝦皇水晶餃、蜜汁叉燒包、千層蘿蔔酥、荷葉糯米雞等，還有蜜汁梅頭叉燒肉、明爐吊燒鴨、避風塘海中蝦、梅膏一字排、陳香紅麴腱子腿、牛仔廣炒飯等。