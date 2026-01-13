高雄限定SUPER JUNIOR城市應援5亮點　必拍地標點燈、主題列車

▲高雄市政府為了迎接SUPER JUNIOR，推出城市應援5活動。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

SUPER JUNIOR 20周年世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》，將於1月23日至25日在高雄巨蛋接連舉行3場，高雄市長陳其邁宣布高雄將再度發起城市應援，即日起至1月25日為止，5大特色應援活動陸續登場，包括地標點亮寶藍色燈、成員個人月台、E.L.F.專屬交通號誌等。

陳其邁在官方臉書專頁公布SUPER JUNIOR城市應援活動細節。高雄捷運應援活動率先登場，即日起至1月25日為止有「EXPRESS紅線捷運 限定專屬列車」，為了慶祝20周年，在巨蛋站月台設有成員個人月台。

▲▼高雄4大地標將點上SUPER JUNIOR代表的應援色。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

而從1月19日至25日期間，每天下午5點30分至11點為止，高雄4大地標包括高流、愛河、捷運美麗島站、旅運中心都將點上寶藍色燈光。

▲SUPER JUNIOR高雄城市應援5活動時間表。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

緊接著1月20日起，在中央公園（新堀江商圈）的中山一路、五福二路、五福二路、玉竹三街，以及駁二藝術特區的大勇路、公園二路口，都有「20周年起步走－人行道燈號」。而在1月21日至25日為止，則有周邊商品快閃店登場，E.L.F.可別錯過。