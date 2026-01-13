ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
2026內湖草莓季開跑「20家開放採果」　月底進入盛產期

▲莓圃庭園咖啡,草莓,內湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲內湖草莓園主要分布在白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2026內湖草莓季已開跑，草莓園主要分布在白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處。北市產發局表示，受天候影響，預計1月底進入盛產期，產季至4月下旬，今年有20家草莓園開放，建議先致電農場詢問詳情後再出發。

▲內湖草莓預計於1月底盛產，產期持續至4月下旬。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲內湖草莓預計於1月底盛產，產期持續至4月下旬。（資料照／記者彭懷玉攝）

白石湖社區鄰近台北市區，無論是開車或搭公車都很方便，是北部人採草莓首選。北市產發局表示，草莓季雖已開跑，但受天氣影響產季延後，預計1月底開始盛產，可持續至4月下旬。

內湖地區草莓園大部分採複合式經營，今年內湖區仍有20業者供採果，每家特色不同，有純採果、提供系列美食兼採果，以及採果搭配食農教育、農遊活動等套裝遊程三種。

▲「白石森活休閒農場」隱藏了約20株落羽松，園內也種植有機草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「白石森活休閒農場」隱藏了約20株落羽松，園內也種植有機草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，白石森活有機農場種植有機草莓，推出草莓半日遊，包含採草莓、DIY有機草莓果醬和銅鑼燒、蔬食養生鍋套餐，一人1000元，6人即成團。

位於白石湖吊橋旁的「莓圃休閒農園」可在溫室裡站著採草莓，其草莓披薩、草莓拿鐵、草莓主題風味餐更是期間限定的美味；或到紅磚洋風的穠舍田園，品嚐義大利菜和草莓系鬆餅的酸甜滋味。

▲莓圃庭園咖啡草莓料理。（圖／記者彭懷玉攝）

▲莓圃庭園咖啡草莓料理。（圖／記者彭懷玉攝）

產發局指出，產季初期因產量少，遊客嘗鮮度高，無論採果或市場鮮果購買，價格相對較高，預計在3至4月及盛產時，會相對便宜。目前純採果價格在450元至700元間，依各農園提供服務或DIY活動有不同價格。

各家草莓園的主要服務亮點、營業時間、電話等相關資訊，均收錄於「內湖草莓季」官網，民眾可事先上網查詢、聯繫店家，了解最新消息。

▲▼白石湖吊橋去年11月重新啟用；白石湖社區漫遊地圖。（圖／大地處提供）

▲▼白石湖吊橋去年11月重新啟用；白石湖社區漫遊地圖。（圖／大地處提供）

▲白石湖吊橋,白石湖社區地圖,同心池。（圖／大地處提供）

產發局建議，採完草莓可以順遊碧山巖祈福，或到去年重啟的白石湖吊橋，而春秋步道、同心池、夫妻樹、竹林祕境等景點都在附近，能一併列入踏青選項中。

