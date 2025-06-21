員林特有爆皮湯！50元炸蚵嗲超強　每口都吃得到飽滿鮮蚵韭菜

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

彰化員林美食推薦「百果山炸粿小吃攤」，有員林特有的爆皮湯，還有紅糟飯、麵食，一大早就開賣的酥炸蚵嗲，還有季節限定炸蒜條更是吸引人！

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位置

從百果山溜滑梯離開時，沿著員水路一段，很快就看到左邊的百果山炸粿小吃攤。附近不太好停汽車，騎機車可以直接停門口。

環境

早上八點多人潮已經很多，外帶、內用的人潮沒停止，但是店家手腳很快速，所以不會等很久。店內用餐空間簡單俐落，也很乾淨。

▲炸台前準備了很多炸好的。

菜單

除了炸粿之外，也有賣麵食、飯食、熱湯，而且從早上7點就開始營業，當早餐、午餐、下午茶、晚餐都可以，炸粿的價格相對台中來說便宜許多。菜單分成兩張，一張是麵食湯類，一張是炸粿類的。

▲有修改即時價格。

餐點

蚵嗲

▲推薦必點才50元，裡面蚵仔至少有5顆，再加上滿滿韭菜，不會有過多的麵粉糊填充。

豆腐角

▲油豆腐裡面塞入大量的韭菜，跟之前員林另一家高厝炸粿的豆干包類似。

炸蒜條

秋冬限定的炸蒜條，薄薄的麵衣相當爽脆，撒上椒鹽超好吃，咬下去沒有蒜苗的辛辣刺激感，但有著蔬菜水份的甜。還有炸香菜也是差不多這樣的做法，愛吃香菜的人點起來！

炸豆腐

▲切成四方形小塊，表面金黃酥脆，裡面白嫩帶水份，好吃又便宜！

綜合湯

因為什麼湯都想喝，所以點了綜合湯，裡面也吃得到員林特色爆皮（豬皮油炸），QQ軟軟的很吸湯汁！愛吃的人會很喜歡，不敢吃的人請斟酌嘗試。

肉燥飯

▲雖然肉燥飯不是店家招牌主打，但愛吃肉燥飯的我就是想吃看看，以我的高標準來說算還可以。



心得

員林百果山炸粿的炸功真的很不錯，炸物麵衣薄脆不油膩，撒上椒鹽的蒜條也超好吃！價格親民、份量十足，是會讓人想再回訪的炸粿。我們只點了這些居然吃不完，最後牆邊有紙袋和塑膠袋可以自己打包，回家吃也覺得好好吃。

百果山炸粿小吃攤

地址：彰化縣員林市員水路一段197號

電話：04－8310346

營業時間：07：00－19：00（周一休息）

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