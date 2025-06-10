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平均要等半小時以上！台中第三市場越南麵包　自製豬肝醬超濃郁

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳品勻

小辣椒越南麵包在台中第三市場內，別小看小小一家攤位，周末假日和中午時段人潮爆棚。店家在法國麵包中夾入自製的豬肝醬、手撕紅燒豬肉和醃製蘿蔔、小黃瓜等滿滿餡料，誠意十足。想吃越南麵包除了第二市場，第三市場也可以收入口袋名單。

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▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲台中第三市場有姊弟冷熱飲食、順口香麥仔煎等美食，近年更是有向陽東坡蛋黃肉包、上海脆皮烤饅頭等生力軍。

位置資訊
在信義南街上的小辣椒越南麵包堪稱是在地人的口袋名單，近期也被網友挖掘出來，建議避開假日和中午時段，以免等到生氣。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲老闆娘很注意敦親睦鄰，大家要遵守排隊規則，以免影響到隔壁攤販。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

價目表
餐點種類簡單，主要以越南法國麵包、越南春捲搭配越南咖啡等特色飲料。不過近期生意太好忙不過來，越南春捲停售了！

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲每日販售商品在攤位前面會有小黃牌價目表。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲備好的餡料，整齊擺放在櫥櫃中，闆娘很自豪地說豬肝醬、奶油、豬肉都是自己自製，不是買現成的。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲點好餐點之後，闆娘會將麵包加熱切開，加入自製豬肝醬、奶油、醬汁、手撕紅燒豬肉、火腿等餡料。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲塞滿醃製紅白蘿蔔、小黃瓜，最後加入特製辣椒。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲爆滿的餡料會再擠壓一下，讓麵包可以好好包覆住餡料，就知道料好實在。

用餐心得

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲小辣椒越南麵包的餡料塞得滿滿，稍微壓扁後才能一次一口吃（無對切服務）。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

口感相當豐富
自製豬肝醬和奶油塗醬味道濃郁，加上紅燒豬肉組成整個厚實的基底，醃漬過的紅白蘿蔔補充了酸甜感和小黃瓜增加脆度，提升整體的清爽感。最後的辣椒更有畫龍點睛的效果，整體口感豐富多元，個人建議至少要點小辣會更好吃，辣椒辣的清爽，尾韻慢慢堆疊在舌尖上。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲改用透明塑膠袋包裝，更能清楚看到餡料，餡料一樣是塞滿滿呢！

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

▲感覺手撕豬肉的量似乎有比之前少了一些。

▲▼小辣椒越南麵包。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供）

總結
醃漬過的白蘿蔔、小黃瓜酸酸甜甜的滋味，在夏天吃更開胃清爽。夾入燒肉、火腿並塗上特製奶油、豬肝醬汁，整體口味偏甜一些卻清爽脆口。平均等待時間要30分鐘以上，想嘗鮮的人要考慮一下時間喔！

小辣椒越南麵包

地址：台中市南區信義南街318號39號（第三市場D區39號的斜對面 文創市集D區）
電話：0938－893351
營業時間：07：30－14：30（周二休息）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

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