屏東偽出國景觀餐廳！峇里島茅草屋賞蓮花、享用活蝦料理

滿分的旅遊札記

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

屏東夢幻峇里島風情「水明漾活蝦景觀餐廳」，免出國在台也能秒置身異國渡假趣，療癒的水上茅草屋，充滿南國的熱情；來訪能品嚐創意的活蝦料理與中式熱炒，還能坐在發呆亭裡賞蓮花，欣賞魚兒水中游，如秘境般的景觀餐廳，很值得旅人來走走。

交通方式＆停車資訊
一年四季都適合到屏東旅行啦！好喜歡盛夏艷陽天的屏東，雖說天氣炎熱，但南國的天也充滿著熱情，這次到里港的「水明漾活蝦景觀餐廳」用餐，一直聽說這裡好美，很有渡假的感覺，開車來訪的朋友，可直接導航店名即達，餐廳備有戶外大型停車場，開車很是方便。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園區環境
來訪前，就知道這家餐廳很夯，所以特別預約了下午離峰的用餐時間，沒想到，當天來訪時的用餐人潮仍舊可觀呢！看來這裡挺受旅人的歡迎，餐廳入口很有美感，粉嫩的紫薇花開得好燦爛！

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

水上茅草屋
餐廳採開放式的用餐環境，一進入園區，就能欣賞一整片幽美的池畔風光，看到這麼美的景觀，真的會讓人流連忘返！

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

人氣打卡點
餐廳入口的水簾藝術設計，是人氣打卡點，水珠嘩啦啦的滴落，好似一簾水幕，走進取景，不時會被落下的水滴噴灑；在這麼炎熱的夏天，剛好也能解熱消暑，而且方型的水幕也很像一個大相框，背景又是池畔風光，隨便取景都格外好看。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲餐廳的服務處在園區裡，來訪旅人，需自行至餐廳請服務人員帶位，若有預約的朋友，也需先至服務台劃位。

戶外發呆亭
室內用餐區也有戶外發呆亭，因為我喜歡觀景拍照，所以早就預約好發呆亭的位置啦！確認訂位後，服務人員就帶滿分到戶外用餐區，還沒正式入坐，就開心的在茅草屋前取景了！

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

菜單MENU
菜單的品項還蠻豐富的，主打活蝦料理，感覺來訪一定要點一份，另外還有各種中式熱炒、海鮮和湯品，若想小酌一杯，餐廳也有供應啤酒。餐點價格偏高，落在150元至720元之間，基本的活蝦料理一份就要550元囉！而預約發呆亭用餐，基本低消為1500元，對於我們只有兩人用餐，價格真的不便宜，但整體景觀不錯，我們是初訪來玩，就當作是來嚐鮮啦！（建議多人來訪用餐，更能平攤低消。）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

夢幻茅草屋
等餐時間，朋友便能自由在園區裡逛逛啦！戶外茅草發呆亭的座位區非常寬敞，應該可以容納6－8人，很適合多人聚會，茅草屋掛起了白紗，還有捕夢網，甚是唯美。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

每個角落都超好拍
接下來就是玩拍取景時間，餐廳的庭院景觀真的太美了！走出發呆亭，眼前就是一整片的碧綠池塘，坐在高腳屋上放空觀景，也是一大享受。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

蓮花池
景觀餐廳擁有仙境般的蓮花池，池上一朵朵的睡蓮綻放，更是美圖一幅；當天不少入坐茅草屋的旅人，也是快門按不完。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲絕美的偽峇里島風情，來訪隨手按下快門，畫面都超級好看！

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲低頭賞蓮時，還能看到在水裡悠游的小魚，感覺牠們好自在，挺悠閒的。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

戶外用餐要注意蒼蠅
餐廳出餐速度還蠻快的，在園區裡逛了一下，餐點就都全上齊了！我們點了二菜一肉一蝦料理，白飯另計，菜色鮮豔，看起來也很可口呢！不過，餐點才上桌，就引來大量蒼蠅，在用餐時，還得一直趕蒼蠅，所以，在戶外用餐的朋友，也要特別注意囉！

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

魚香茄子 250元

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲我們都很愛茄子料理，餐廳的魚香茄子味道還不賴，茄子烹調得很好吃，醬汁也很下飯喔！

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

蝦仁滑蛋 250元

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲蝦仁滑蛋味道中規中矩，也還不錯吃，不過一份要價250元，的確不便宜。

炭烤蜜汁松阪豬 280元
炭烤蜜汁松阪豬切片上桌，看起來超美味，松阪豬有入味，與特調的醬汁非常搭，我覺得好好吃，會忍不住一片接著一片。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

金沙蝦 550元
最後我們品嚐的是期待已久的金沙蝦，金沙蝦上桌後，亮眼色澤也讓人口水直流，不過我覺得蝦子並沒有很入味，和想像中的金沙口感有點不同啦！

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餐廳內也能悠閒散步
飽餐一頓後，在餐廳裡散步，這裡不僅池畔風光迷人，綠意步道上還有種了一整排的落羽松，如此幽靜的美景，真的會讓人捨不得離開。

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼水明漾活蝦景觀餐廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

用餐心得
「水明漾活蝦景觀餐廳」擁有優美的用餐環境，來這吃飯，讓人有秒置身峇里島的錯覺。坦白說，我還蠻喜歡水明漾的蓮池風光，坐在茅草涼亭享受美食，更是賞心悅目。當天餐廳的餐點表現還不賴，不過招牌的活蝦料理，我覺得太普通，雖說美景迷人，但戶外用餐蒼蠅過多，無法好好的享受美景與美食，有點可惜。最後，若服務人員能多點熱情，想必會更加分啦！

水明漾活蝦景觀餐廳

地址：屏東縣里港鄉里嶺路277號
電話：0917－159088
營業時間：周一至周五 11：00－14：00、16：00－21：00；周六至周日 11：00－21：00（周二公休）

