玩水露營烤肉一站滿足！占地5公頃萬里親子園區　不限時暢玩

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

新北景點「亮山川Lands & Stream Resort Park」位在熱鬧的萬里，園區占地5公頃、景色優美，有露天大泳池可以玩水，還有瑰麗唯美的玻璃屋景觀餐廳，火鍋熱炒應有盡有。還提供露營服務，同時也能烤肉、喝咖啡、下午茶和飲酒小酌，獨特的水上彩虹鋼筋步道，更是讓人覺得驚艷！

交通方式＆停車資訊

▲開車的朋友，可以直接導航地標，又稱亮山川景觀休閒園區。

▲開車入園就會先收門票，會有專人引導停車。

門票資訊

全票300元（可折抵100元），2至11歲兒童為半票200元（可折抵50元），樂齡族門票200元（可全額折抵消費），未滿2歲的小朋友免費入園。

園區環境

▲園區非常大，空拍的畫面像是座小型的觀光休閒渡假村，四周群山環繞，到處綠意盎然。

亮海餐廳

抵達時正值中午，所以我們決定先去餐廳用餐，白色玻璃屋餐廳建築也很吸引目光，像是座藝術品，周圍的布景也很漂亮，結合萬里蟹的元素，充滿在地特色。

▲牆面上有超多螃蟹，色彩繽紛。

▲冷氣開放，採光明亮，餐具桌椅都很講究；景觀也非常棒，給人一種放鬆享受的感覺。

▲一樓是合菜，二樓可以吃火鍋，而且親子友善，提供兒童椅和尿布台。

▲菜單單價蠻高的，主要提供熱炒和精緻鍋物，可以單點也有套餐。

▲隔壁桌點了雙人澎湃的海陸鍋物，感覺份量非常多；套餐近3000元，若想吃海鮮和肉片，也能列入參考。

當天簡單點了蔬食鍋和現烤薄餅披薩

味道還不錯，鍋物湯品很暖胃，湯頭也好喝，披薩中規中矩。門票可以折抵餐飲消費，要記得使用。

巨型地景藝術

▲用鋼筋設計的一座變色龍，亮眼吸睛，仔細觀察，園區裡使用大量的鋼筋來佈置。

露天大泳池

水深不深，大人小孩都能下水，95公分的小朋友可以踩到池底，水深大約在肚子。泳池水沁涼舒服，當天也有人自備玩水工具、泳池、水槍等。

▲入園玩水不限時，設施規劃完善，還有洗腳區、更衣間和洗手間。

酒吧＆座位區

大泳池旁邊有休息座位區，這裡也有個小吧台，可以點飲料和炸物；另外也有酒品可以喝，門票都能折抵消費，若是覺得餐廳消費高，也能來這裡簡單吃小點。

▲園區裡也有販售泳圈、水槍和蛙鏡。

水上彩虹步道

散步園區，發現亮山川還有超療癒的繽紛鋼筋水上步道，四周是落羽松林，景色優美、湖畔碧綠，還能觀察池中的生態。將藝術與大自然結合的水上步道太特別，漫步觀景很是療癒，當天來的人不多，可能大家都在玩水吧！

▲因為是鋼筋散料的設計，不適合穿高跟鞋來走。

▲散步彩虹步道時，還巧遇一群路過的小鴨。

露營＆烤肉

▲園區還有烤肉和露營車的服務，而且設備也都很有質感，相約朋友烤肉感覺很不錯。

▲大片的蓮花田。

心得

亮山川佔地真的很大，提供多元的體驗服務，門票收費有點高，但可折部分消費。擁有唯美的大自然景觀，結合藝術設計，來這裡玩樂觀景拍照，整體的感受還不錯，重點是夏天還可以不限時玩水！園區裡還有很多地方仍在施工準備，想必亮山川景觀休閒園區之後還會有更多的設施。

亮山川Lands & Stream Resort Park

地址：新北市萬里區內中福路1－3號

電話：02－24921130

