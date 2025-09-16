幫超萌水牛刷背梳毛！宜蘭牛主題農場　門票折抵飲料下午茶

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭到處都是快樂的休閒農場，除了超人氣的梅花鹿、草泥馬和水豚君外，「牛頭司體驗農場」還可以餵水牛！農場佔地寬廣，是座牛主題的生態小學堂，來訪可以認識黃牛、水牛的相關小知識，還可以近距離接觸互動，餵牛吃草、幫牛按摩刷背洗澡等，也能體驗犁田活動和超多免費小遊戲，玩累了就在這裡品嘗美味下午茶和咖啡。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

開車來訪的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達，接近時可以看到牛頭司三個大字的地標，建築牆面上還有可愛的牛牛彩繪。有戶外停車場，入園時像是來到懷舊的農村小鎮。

2025最新門票資訊

入園門票150元，3－6歲孩童半票75元，門票包含牧草、體驗餵牛吃草、刷背、洗澡等，還可以折抵飲料，我覺得很划算。門票可以現場買，KLook上也有賣票，價格都是一樣的。

▲另外還有犁田、盆栽、爆米花和牛糞畫體驗，每項加購200元，加購兩項體驗優惠350元。

菜單

▲門票可以兌換飲料和小點心，當天有米香、台式馬卡龍、小餐包，也有紅茶、青茶、童玩和牛汶水可以選擇。

▲現在還多了許多特調飲品，有咖啡、草莓鮮奶、鮮奶茶選擇變更多了。

與牛互動體驗

當天和小朋友一起摸摸牛的身體，還一起拿刷子幫牛洗澡、刷毛、刷牛角，小朋友覺得很有趣。還能體驗餵食，將牛的點心放在手心上，讓牛來吃，能有更進一步的與牛隻互動。

親子遊戲設施

農場有超多親子設施，大水池有釣魚體驗，還有套圈圈、玩泡泡、踩高蹺、滾鐵圈、羽毛球、投球九宮格等等，一堆免費的小遊戲，能讓大小朋友來放電。

▲有規劃室內座位區，有個遮陽吹風的下午茶空間，可以喝飲料吃甜點。

▲角落建築有重新整修，與之前的紅磚建築變得很不一樣，很有網美咖啡館的感覺，但目前還沒開放。

以下為初訪體驗分享

▲目前上圖的建築已經整修了。

梳毛體驗

牛牛基地裡有詳細介紹，來牛頭司可以認識黃牛與水牛的小知識和簡介，還有與牛群們接近及互動的小規則，農場主人也都會為旅人說明，其實還蠻簡單的。

▲第一件事就是學習如何幫黃牛按摩梳毛，超級特別，主人耐心教導，並會提供梳毛的工具，農場裡的黃牛很溫和，據說也是頭老牛了。

▲黃牛的名字叫樂芙莉，叫牠的名字也會有反應，牠的毛超好摸，滑順溫暖。樂芙莉很喜歡主人幫牠梳毛，而且要有點力道。

餵牛體驗

農場裡一共有四隻水牛，當天宜蘭落大雨又寒流，水牛都躲在牛舍裡，在農場主人的牧草誘惑下，大伙們都出來覓食了，而且水牛移動的速度也很快，是飛奔的跑出牛舍！餵食水牛前，還能近距離觀察牠們的日常，水牛的牛角又大又彎，聽說水牛超愛泡在泥巴池，尤其是到了夏天，池塘更是牠們的消暑勝地。

耕牛犁田體驗

▲牛棚旁邊還有一大塊田地，這一區主要是耕牛犁田的農事體驗區，聽說還蠻好玩的，也是挑戰旅人的體力活。

牛故事館

走進牛頭司農場的室內空間，這裡有牛頭司的簡介，原來農場主人的阿爸，就是一位養牛人家，這座農場是青年返鄉傳承家族牛文化的精神，創意的漫畫小故事有趣又有特色。除此之外，來牛頭司農場還能認識不少牛知識，包含不同的牛種類，以及傳統農耕所使用的工具，結合玩樂與教學意義的牛頭司耕牛小學堂，要是還能搭配導覽的活動，想必會更充實好玩。

餐點

豆花60元 黑糖牛汶水70元 蜜香紅茶歐蕾100元

門票可直接兌換，供應的甜點不錯吃，居然還有牛汶水。牛汶水是客家點心，冬天吃熱的，搭配黑糖好暖和；豆花口感也很棒，入口即化，與甜湯也很搭。

心得

牛頭司的農場主人很熱情，牛群們也都溫和可愛，能近距離與萌牛互動，還能幫牛洗澡刷毛。更棒的是，現在牛頭司體驗農場還有超多小遊戲，不僅小孩玩得開心，爸媽們也能增進與小孩的情感。要是逛累了，還能吃甜點下午茶，吃喝玩樂一次滿足。

牛頭司體驗農場

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路一段122巷21號

電話：0988－344216

營業時間：周一～周五10：00－16：30（周三休息）／周六、日09：30－16：30

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►曾是清代台北機器局所在地！跟著動態鐵道模型穿梭舊台北市景

►置身海拔2000公尺高雲海咖啡館！玻璃屋坐看翠綠太平山景

►台中最Chill仙境！獨木舟悠遊碧綠朗月湖 萌寵互動、享輕食烤茶