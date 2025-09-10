沖繩雨天備案景點！70年美式冰淇淋創始店變身親子友善博物館

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

玩沖繩必吃美式冰淇淋！創立於1948年的「BLUE SEAL」在沖繩本島超多分店，而「BLUE SEAL牧港本店」不僅是總店，同時還是品牌博物館喔！可以認識BLUE SEAL創業期間的歷史事蹟，故事館充滿美式風情，每個角落都好拍照，當然也能品嚐BLUE SEAL美式冰淇淋的好味道，在這裡也能買到周邊伴手禮喔！

交通方式＆停車資訊

旅行沖繩，我每次來都會吃BLUE SEAL，BLUE SEAL美式冰淇淋早已是沖繩冰的代名詞，沖繩北中南都有很多分店，而且很多分店都很有特色，我吃過Blue SEAL沖繩冰店（北谷店），也吃過位在沖繩離島的Blue Seal宮古島店，都很好拍照，絕對值得列入行程。此行來到BLUE SEAL牧港本店，開車導航地標即達，戶外備有大型停車場，開車接近時，就能看到BLUE SEAL繽紛的大招牌，這天沖繩天氣不好，不時會下起綿綿細雨，把這裡當沖繩室內景點也不錯！

室內環境

室內空間寬敞明亮，佈景華麗，帶濃濃美式風情，亮眼舒服，用餐座位數多，也有兒童座椅可以使用。環境舒服，裝潢新穎乾淨，聽說是創始店，但我想應該是整修過的，店內設有電梯、洗手間，也有無障礙空間和尿布台，相當親子友善，二樓是BLUE SEAL的品牌故事館，可以走樓梯，也可搭電梯直達，樓梯間可以看到冰淇淋的製程還有各年代的相片。

品牌故事館

走上二樓，像是進入時光隧道，能認識BLUE SEAL品牌故事，還有經營的歷史軌跡，從第一間小店開業，一直到不斷的創新和展店，讓這一小支的美式冰淇淋，也能成為沖繩標誌，牆面上也有BLUE SEAL各年代的演進和變化，從最早的黑白照，一路到現在繽紛的裝潢建築，BLUE SEAL的招牌設計超繽紛，給人歡樂的感覺。

▲品牌故事館非常好拍照，館內還陳列保留下來的歷史古物和舊時包裝，每一面牆面也都很有設計感，值得細細欣賞。

復古仿真吧台

一邊欣賞博物館的歷史簡介和舊時物品，其中最吸引目光的就是吧台，BLUE SEAL牧港店的二樓有冰店的吧台布景，應該是早期BLUE SEAL的賣店販售形式，不僅有賣冰，還有各式飲料和咖啡，立馬上演製作飲料和冰淇淋，畫面太有趣啦！

▲冰店吧台前還有一位美籍軍人，覺得很逼真，當天還和他打招呼。

▲玩博物館了解BLUE SEAL的重要年代與事蹟，以及保留下來珍貴的舊物，其中唱片機也很吸睛。

濃濃美式風格

BLUE SEAL博物館空間別緻復古充滿美式風格，也設計不少美拍打卡點，就連站在鏡面拍照都好看，二樓空間，同時也是吃冰用餐區，多人朋友聚會很適合，我們當天光逛BLUE SEAL博物館就近半小時。

吃冰體驗

參觀完博物館後，我們就準備去吃冰啦，BLUE SEAL是沖繩超人氣的美式冰淇淋，口味選擇超級豐富，可以杯裝、餅乾甜筒裝，也有推出聖代、奶昔、各式飲料、鬆餅和蛋糕的選擇，價格一目了然，冰櫃裡也能看到各種冰淇淋喔！

周邊伴手禮

等冰時間，朋友們可以先逛紀念品區，店裡也有展示各種周邊商品，包含玩偶娃娃、購物袋、服飾、文件夾和貼紙等，有興趣的朋友，也都可以買回去紀念，玩沖繩好多次，之前就買過BLUE SEAL衣服啦！小朋友穿好可愛，搭配親子裝也很好看喔！

▲點了不一樣的聖代組合，可以選七種不同口味的冰品，外加霜淇淋，另外還有各種甜料可以搭配，看起來就好吃！

繽紛冰淇淋

BLUE SEAL美式冰淇淋吃過都說讚，老實說冰淇淋就是沁涼甜滋滋，但吃了就是讓人心情超好，搭配小點心多層次口感，就是融化得有點快，建議要快點吃，我個人喜歡草莓、紫芋、巧克力和鳳梨口味，選擇聖代，可以一次吃到多重口味也很幸福。

心得

這次在BLUE SEAL牧港本店吃冰吃得好開心，很喜歡這裡的用餐氛圍，濃濃復古美式風情，店內到處都好拍照，且設施完善，親子同行吃冰逛博物館也都很友善，很推薦來BLUE SEAL牧港本店。必參觀二樓故事館，可以認識關於BLUE SEAL的歷史小故事，玩沖繩雨天備案景點或是沖繩親子景點都適合列入名單。

BLUE SEAL 牧港本店

地址：5 Chome-5-6 Makiminato, Urasoe, Okinawa 901-2131日本

營業時間：10：00－22：00

