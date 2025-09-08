可不可「文旦果茶系列」新上市　吸得到飽滿柚粒、水玉晶球

▲可不可熟成紅茶推出「至少還柚粒」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可不可熟成紅茶水果支線推出全新秋季限定「至少還柚粒」系列，選用台灣在地文旦柚入茶打造2款酸甜飲品，9月10日起於全門市上市；同步推出限量新周邊「柚子成哥玩偶吊飾」，以及只送不賣的成哥柚子造型限定杯套。

▲柚粒多多（左）、水玉柚粒冰茶（右）。

可不可熟成紅茶「至少還柚粒」系列新上市，其中「柚粒多多」是選用養樂多結合麗春紅茶，再放進台灣文旦柚果粒，口感酸甜清爽，大杯售價75元；「水玉柚粒冰茶」則是以麗春紅茶為基底，加入飽滿文旦柚粒、水玉晶球，咀嚼口感滿分，大杯售價69元。2款飲品皆固定糖冰，9月10日起正式開賣。

▲同步推出柚子成哥玩偶吊飾、成哥柚子造型限定設計杯套。

同步推出成哥玩偶第3彈「柚子成哥玩偶吊飾」，成哥換上文旦造型，萌度再升級，凡於門市購買「至少還柚粒」系列飲品即可以248元加購1個，限門市現場會員加購，單筆不限加購次數，數量有限、售完為止；期間購買「至少還柚粒」任一品項還可獲得成哥柚子造型限定設計杯套1個，數量有限、送完為止。

▲萬波島嶼紅茶推出水梨系列新品。

另外，萬波島嶼紅茶近日則以酸甜水梨做為主要基調推出2款新飲品，其中「梨仔青」選用金萱青茶結合水梨果露，香氣十足且帶有些許梨香；「梨仔紅」則選用溫潤島嶼紅茶搭配水梨果香，酸感較重，層次更加鮮明。2款飲品中杯售價55元、大杯65元，台南三井門市僅販售大杯售價70元。

▲Mark Gonzales聯名飲料杯本月同步推出新款。

為歡慶新品上市，至9月14日前凡於你訂線上平台購買任一水梨系列飲品，即送10元折價券，使用期限至9月21日，限下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張。

此外，Mark Gonzales聯名飲料杯也推出全新款，滿滿小天使躍上紙杯，凡購買飲品即可獲得。