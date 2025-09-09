ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

CoCo全新「芋頭冰沙買1送1」限量上市　單杯下殺33元

▲▼CoCo推出清涼系「濃芋冰沙」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo推出清涼系新品「濃芋冰沙」。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」新品報到，推出清涼系「濃芋冰沙」，選用台灣芋頭打成細緻雪沙口感，香濃又冰涼，9月11日起於門市開賣，還可享限量買1送1優惠。

CoCo全新「濃芋冰沙」來了，嚴選台灣特有桑桑好芋頭經過手工熬煮成綿密口感，再打成細緻雪沙，每一口都能吃到香濃冰涼的芋頭香，單杯售價66元，9月11日起正式上市，同時祭出「買1送1」優惠，換算下來單杯僅剩33元，各門市數量有限、售完為止，提醒部分門市未販售。

▲▼可不可熟成紅茶推出「至少還柚粒」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出「至少還柚粒」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，可不可熟成紅茶9月10日起將推出全新「至少還柚粒」系列新上市，其中「柚粒多多」是選用養樂多結合麗春紅茶，再放進台灣文旦柚果粒，口感酸甜清爽，大杯售價75元；「水玉柚粒冰茶」則是以麗春紅茶為基底，加入飽滿文旦柚粒、水玉晶球，咀嚼口感滿分，大杯售價69元，2款飲品皆固定糖冰。

▲▼可不可熟成紅茶推出「至少還柚粒」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲同步推出成哥玩偶第3彈「柚子成哥玩偶吊飾」以及只送不賣的限定杯套。

同步推出成哥玩偶第3彈「柚子成哥玩偶吊飾」，成哥換上文旦造型，萌度再升級，凡於門市購買「至少還柚粒」系列飲品即可以248元加購1個，限門市現場會員加購，單筆不限加購次數，數量有限、售完為止；期間購買「至少還柚粒」任一品項還可獲得成哥柚子造型限定杯套1個，數量有限、送完為止。

【你可能也想看】

►拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂
►肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝
►4家手搖飲推「組合優惠」　指定飲品下殺2杯39元起

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 可不可熟成紅茶 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

推薦閱讀

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

挖寶後山埤站6家周邊美食！

挖寶後山埤站6家周邊美食！

三商炸雞買1送1限時2周開跑

三商炸雞買1送1限時2周開跑

台中新開幕高級法式鐵板燒餐廳

台中新開幕高級法式鐵板燒餐廳

釜山「新開幕飯店」海景房2千元有找

釜山「新開幕飯店」海景房2千元有找

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

3間阿里山飯店優惠　免費搭小火車

盤點「港點吃到飽」餐廳　

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

淡水「美人樹大道」花開3成

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

可不可最新文旦柚果茶系列新上市

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

M9和牛牛排吃到飽800有找！

熱門行程

最新新聞更多

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

挖寶後山埤站6家周邊美食！

三商炸雞買1送1限時2周開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366