CoCo全新「芋頭冰沙買1送1」限量上市　單杯下殺33元

▲CoCo推出清涼系新品「濃芋冰沙」。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」新品報到，推出清涼系「濃芋冰沙」，選用台灣芋頭打成細緻雪沙口感，香濃又冰涼，9月11日起於門市開賣，還可享限量買1送1優惠。

CoCo全新「濃芋冰沙」來了，嚴選台灣特有桑桑好芋頭經過手工熬煮成綿密口感，再打成細緻雪沙，每一口都能吃到香濃冰涼的芋頭香，單杯售價66元，9月11日起正式上市，同時祭出「買1送1」優惠，換算下來單杯僅剩33元，各門市數量有限、售完為止，提醒部分門市未販售。

▲可不可熟成紅茶推出「至少還柚粒」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，可不可熟成紅茶9月10日起將推出全新「至少還柚粒」系列新上市，其中「柚粒多多」是選用養樂多結合麗春紅茶，再放進台灣文旦柚果粒，口感酸甜清爽，大杯售價75元；「水玉柚粒冰茶」則是以麗春紅茶為基底，加入飽滿文旦柚粒、水玉晶球，咀嚼口感滿分，大杯售價69元，2款飲品皆固定糖冰。

▲同步推出成哥玩偶第3彈「柚子成哥玩偶吊飾」以及只送不賣的限定杯套。

同步推出成哥玩偶第3彈「柚子成哥玩偶吊飾」，成哥換上文旦造型，萌度再升級，凡於門市購買「至少還柚粒」系列飲品即可以248元加購1個，限門市現場會員加購，單筆不限加購次數，數量有限、售完為止；期間購買「至少還柚粒」任一品項還可獲得成哥柚子造型限定杯套1個，數量有限、送完為止。