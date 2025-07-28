雪梨「景觀世界」半日遊攻略！必訪重點設施＋交通懶人包

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

名列世界自然遺產的「藍山國家公園」（Blue Mountains National Park）是許多旅人到雪梨旅遊的必訪之地，其中的兩大景點是景觀世界（Scenic World）跟三姊妹岩（Three Sisters），本文介紹的是景觀世界，利用 Scenic Railway、Scenic Skyway、Scenic Cableway 遊覽這個區域，到 Scenic Walkway 探索過去的地質簡史與礦業發展。

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景觀世界漫遊

位於 Katoomba 小鎮南側的景觀世界（Scenic World）是藍山國家公園最知名的景點，絕大多數旅人到這區域的必訪之地，我造訪過兩次，一次跟團、一次自助。這邊的內容是以自助經驗為主，跟團來玩也差不多，只是時間比較緊迫。由藍山國家公園的中樞城鎮 Katoomba 到景觀世界的方式很簡單，搭乘公車約15分鐘，也可以搭乘隨上隨下巴士。

▲景觀世界入口。

▲這是為了紀念退休的景觀世界高階管理人。

建議遊玩順序

進到景觀世界後第一件事就是換票，以憑證換票之後就可以拿到一個印有條碼的手環，憑這個手環可以在當天不限次數的搭乘，工作人員也會建議搭乘順序，大致就是建議我們先去搭乘當下人比較少，但正常來說要等比較久的設施。建議趁人少的時候走完景觀世界行程，將購物放在最後面。

▲▼紀念品區域。

▲精油跟當地樹木製作的薰香基座。

景觀世界總共有三種設施可以搭乘

以顏色區分，標示很明確，乘 Scenic Railway（紅色）下到 Scenic Walkway、搭乘 Scenic Cableway（藍色）回景觀世界、搭乘 Scenic Skyway（黃色）到 Skyway East Station。

▲景觀世界最上層是觀景平台與販賣部。

▲遠方的三姊妹岩。

Scenic Walkway 是景觀世界的重點遊憩區域

對應的遊樂設施是 Scenic Railway 與 Scenic Cableway，建議搭乘前者下去、後者回景觀世界。這邊久遠之前是恐龍的活動區域，雖然它們早已滅絕，但植物倒是留存到現代。因為是恐龍墳場，地層富含煤礦，曾經有蓬勃發展的礦業，車站周遭會介紹當初的採礦歷史，並陳列當時的工具。這區域曾經有長度超過100公里的礦坑，而現在搭乘的 Scenic Railway 以前的功用是將煤礦運送到上方，再運到 Katoomba。

▲恐龍蛋。

▲恐龍殘骸。

Scenic Railway

長度約310公尺、最大斜度約52度，在當時算是一個工程傑作。下行時感受蠻斜的，現在的車廂改良過、可以調整座椅傾斜角度。搭乘 Scenic Railway 到下方後，沿著指標可以走到 Scenic Cableway，再由那邊回到景觀世界。雖說 Scenic Railway 附近可以拍到三姊妹岩，我覺得角度很普通、不用花太多時間。

▲舊款的 Scenic Railway。

▲新的 Scenic Railway。

▲Scenic Railway 車站附近眺望三姊妹岩。

▲Scenic Cableway。

Scenic Skyway 算是景觀世界的代表性設施

在研究藍山國家公園時一定會看到一個高空纜車，那就是 Scenic Skyway，懸空約270公尺、下方是 Jamison Valley。由景觀世界搭乘 Scenic Skyway 到對岸的東站約7至9分鐘，車廂內的主色系是黃色，四周都是玻璃、很好拍照。到東站的途中可以欣賞前方的三姊妹岩與左方的 Katoomba Falls，下方也有透明玻璃、沒有懼高症的話可以嘗試往下看看。行進中會有簡單的說明，到盡頭後如果想搭乘原班次回去請留在原地，別下車。

▲Scenic Skyway。

▲Katoomba Falls。

抵達東站之後走 Prince Henry Cliff Walk 到三姊妹岩

約需45至60分鐘，這一段步道非常平易近人，但是沒有遮蔭，請做足防曬措施、補充水分。車站附近的觀景台是 Cliff View Lookout，即使沒打算走到三姊妹岩也可以花10分鐘由車站走到觀景台。由東站也可以搭乘公車到回聲角，要特別注意景觀世界的公車站牌是 Scenic World，如果由 Katoomba 搭乘686公車，會先經過 Katoomba Skyway, Cliff Dr 才到 Scenic World。Katoomba Skyway, Cliff Dr 對應的地點是這邊介紹的東站，想到景觀世界切勿在這邊下車。

▲Skyway East Station。

▲右上是景觀世界，下方是 Scenic Walkway & Railway。

心得

藍山國家公園是雪梨必去景點，研究玩法的時候一定會不斷的看到景觀世界，雖然這邊稱不上超級好玩，不過規劃很完善，也可以由各種角度欣賞國家公園各個區域，來玩一次還蠻值得的。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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