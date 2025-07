由拿破崙創立！比利時皇家美術博物館　布魯塞爾一日遊必訪景點

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者,旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國,超過70個城市,歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地,與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

位於布魯塞爾市區東邊皇家廣場的「比利時皇家美術博物館」(Royal Museums of Fine Arts of Belgium)是比利時最知名的美術館,擁有不少老布列哲爾與魯本斯的繪畫。附近有藝術之丘、小薩布隆廣場等景點,步行到大廣場也只要約16分鐘。這個博物館是由多個博物館組成,本文介紹的是其中的 Oldmasters Museum 會將重點放在比利時與荷蘭畫家的作品。

簡介

位於布魯塞爾王宮跟藝術之丘附近的比利時皇家美術博物館,跟安特衛普皇家美術館並列為比利時兩大美術館,也是我造訪布魯塞爾的必去景點。這個博物館是由拿破崙成立的,當時比利時被拿破崙占領,他將一些當時法國不要的藝術品運到「舊王宮」,利用其中的10多個展間成立比利時皇家美術博物館的前身。

荷蘭統治比利時那段時期,國王也有捐獻一些展品。目前的比利時皇家美術博物館由多個博物館組成,最知名的是 Oldmasters Museum,也是本文介紹的展區,另一個重點博物館是 Musée Magritte。

環境

進入比利時皇家美術博物館後通過中庭便可以通往 Oldmasters Museum 或者 Musée Magritte,Oldmasters Museum的主要展間在一樓,可以在中庭的服務櫃台租導覽機,內容還蠻豐富的!經過中庭時可以短暫於《Episode of the Belgian Revolution of 1830》駐足,可以把它想成比利時版本的《自由引導人民》,除了三角形的構圖畫面中也有不少比利時國旗的顏色。

只是這幅畫比較寫實、沒有《自由引導人民》那種強烈的浪漫主義風格。這幅畫的主題是頌揚1830年比利時脫離荷蘭獨立,畫家是比利時人 Gustaaf Wappers。中庭的盡頭是驗票處,通過之後再遵循動線前進,要參觀 Oldmasters Museum 請沿著階梯到一樓。

▲《Episode of the Belgian Revolution of 1830》。

由地面層到一樓的主要展區時會經過荷蘭繪畫區

時間夠的話可以進去逛一下,有收藏典型的荷蘭畫作,例如群像畫、風景畫、具有警世意味的風俗畫等等,因為蠻常接觸荷蘭畫作的,我就沒花太多時間在這些作品上。這展區有一幅林布蘭的作品《Portret van Nicolaes van Bambeeck》,就是一幅很典型的林布蘭肖像畫,構圖特別之處在於人物的手好像伸出畫框,可仔細觀察一下!

▲荷蘭常見的「庶民」肖像畫。

▲林布蘭的作品《Portret van Nicolaes van Bambeeck》。

▲荷蘭常見的風俗畫。

主要展區介紹

到比利時皇家美術博物館的一樓之後,順著動線繞一圈就可以看到老布列哲爾跟魯本斯的作品,動線非常簡單、應該不會迷路,建議在這一層花60-75分鐘好好欣賞館藏。前面有走過一個中庭才上樓梯到一樓,所以也可以拍拍中庭的景色,算是蠻多人到比利時皇家美術博物館都會取景的角度。

《The Temptation of St. Anthony》

比利時皇家美術博物館的代表性館藏之一是老布列哲爾(Pieter Bruegel the Elder)的各種作品,也是最吸引我的展品。除了描繪當時荷蘭與比利時一帶的庶民生活,老布列哲爾還有一種畫很有名,看起來很光怪陸離,這是受了另一位畫家耶羅尼米斯·波希(Jheronimus Bosch)的影響。

波希的繪畫其實很難懂,簡單來說就是非常獵奇、超現實,充斥各種光怪陸離的怪物、場景,比利時皇家美術博物館有一幅三連畫就是出自於波希的工作室,主題是在沙漠修行的《The Temptation of St. Anthony》(聖安東尼的誘惑)。

《The Fall of the Rebel Angels》

老布列哲爾也有一些這種風格的作品,比利時皇家美術博物館的知名館藏《The Fall of the Rebel Angels》(叛亂天使的墮落)就是其中的代表作。這幅畫的主題是大天使 Saint Michael 大戰由墮落天使路西法領軍的惡魔,最後 Saint Michael 領軍的天使勝出,路西法墜入地獄成為撒旦。

這種畫其實很難看懂,如果不熟悉聖經故事,只會覺得畫家怎能想像出形形色色的逗趣角色,特別是一堆海中生物衍生的怪物.馬德里的普拉多博物館有不少這種藏品,而安特衛普的 Museum Mayer van den Bergh 也有一幅經典作品《Mad Meg》。

《伯利恆人口普查》

《The Census at Bethlehem》(伯利恆人口普查)也是老布列哲爾的代表性展品,主題是懷孕的聖母瑪利亞騎著驢子與聖約瑟到伯利恆完成當時的羅馬皇帝奧古斯都要求的人口普查。雖然這是聖經故事,不過畫中的教化與宗教意味不濃,可以當成冬天風景畫欣賞。

當時歐洲正處於小冰期、冬天雪景是非常受歡迎的主題,維也納的藝術史博物館還有收藏老布列哲爾的《雪中狩獵》。這幅畫最吸睛的是畫面下方讓人感覺非常疲累的聖母瑪麗亞,周遭的人幾乎都不搭理她、各做各的事,而最熱鬧的當然就是左邊的房屋,一堆人擠在那邊進行人口登記,房屋上還有神聖羅馬帝國的徽章。

▲也是老布列哲爾描繪冬天的知名作品《Winter Landscape with a Bird Trap》。

因為老布列哲爾可說是當代炸子雞,他的大兒子小彼得·布勒哲爾在他死後也經常復刻他的畫作來營生,這邊也有陳列一幅的《伯利恆人口普查》,主題一樣但是風格有點差異,老布列哲爾所呈現的冬季酷寒感更為強烈。

▲小布列哲爾版本的《伯利恆人口普查》。

《Massacre of the Innocents》

老布列哲爾還有一幅名畫《Massacre of the Innocents》,也是來自於聖經故事。希律王由三博士得知聖母於伯利恆生下耶穌之後,下令士兵屠殺伯利恆未滿兩歲的嬰兒,耶穌一家人收到天使的警告後逃到埃及。老布列哲爾是用這個故事暗指神聖羅馬帝國在八十年戰爭時於低地國造成的苦難,這幅畫屬於英國王室的收藏,擺設的地方偶爾會調整,我之前在溫莎城堡有看過。小彼得·布勒哲爾也有一幅類似的畫,可以仔細觀察士兵造成的騷亂!

▲小布列哲爾的《Massacre of the Innocents》。

▲小布列哲爾的《The Fight Between Carnival and Lent》。

保羅·魯本斯的作品

比利時皇家美術博物館另一個代表性館藏就是保羅·魯本斯(Peter Paul Rubens)的作品,數量之多是我參觀過的博物館中數一數二豐富的。

Jacques-Louis David 的作品

Jacques-Louis David賈克-路易·大衛就是那位創作《拿破崙加冕》的畫家,《Mars Being Disarmed by Venus》的主題是戰神(Mars)被維納斯與美惠三女神解除武裝,我覺得畫風很詭異。另一幅則是《The Death of Marat》,主題是法國大革命前期的大事-馬拉之死。馬拉是 Jacques-Louis David 的朋友,這位法國大革命前期的重要領袖於1793年被刺身亡,在當年稍晚以這幅畫緬懷逝去的好友。

▲《The Death of Marat》。

▲《Mars Being Disarmed by Venus》。

心得

雖然比利時皇家美術博物館的館藏不如羅浮宮、藝術史博物館、荷蘭國家博物館等舉世聞名的美術館或博物館,但憑它的魯本斯以及老布列哲爾藏品,就足以讓它成為布魯塞爾必去景點,而且比較布列哲爾父子的繪畫差異也蠻有趣的。建議規劃的時候與藝術之丘、小薩布隆廣場一起規劃,可以輕鬆的安排布魯塞爾半日遊!

比利時皇家美術博物館

地址:Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles, 比利時

開放時間:周二-周五10:00-17:00、周末11:00-18:00(周一公休)

費用:€ 15(約新台幣512元)

