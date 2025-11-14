瓦納卡湖畔賞雪山！超寬敞公寓式酒店開箱　一晚只要台幣8000

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

「Lakeside Apartments Wanaka」是位於紐西蘭南島瓦納卡湖畔的公寓式酒店，我們這次訂了兩房的房型，一個晚上大概8000多元，四個人分下來一個人大概2000多元。我覺得這裡的地理位置很好，而且環境也很不錯，飯店整體很乾淨新穎，而且它就位於瓦納卡的市區，附近還有很多便利商店和超市喔！除了是兩個房間的房型之外，還有客廳、廚房、洗衣室，另外還有雙衛浴哦！廚房設備也很齊全，真的很推薦！

停車場

▲正常來說，如果住宿是要從正門進來的，不過我們這天車子直接幫我們導航到停車場。

地址

所以我們是先停好車才走下來大廳先check-in的，大廳雖然小小的不過工作人員很親切，還告訴我們他們有很多台灣來的客人。

房間



▲打開門之後會經過房間和洗衣室，再來才是廚房和客廳喔！是不是很大一間？

洗衣室

先來看看洗衣室，有洗衣機和烘衣機，出國旅行行程動輒十幾天，衣服都只能重複穿，我又不喜歡穿過的衣服沒有洗。所以只要看到有洗衣室的我都先加分，出國自由行真的太需要洗衣設備了，衣服洗乾淨了人就會變得心情好。

▲廚房是中島廚房，設備很齊全喔！

▲微波爐、烤箱、瓦斯爐、冰箱等都有，而且配置的鍋具也都是不鏽鋼的。

▲冰箱空空如也，居然沒有放鮮奶，這大概是這次紐西蘭自由行住的十幾間飯店中唯一一間冰箱沒有放鮮奶的了。

▲我們的飯桌，除了吃飯在這裡吃，晚上也是在這裡聊天，就連上傳照片修圖打卡也都是在這裡工作的。

▲牆上還是有掛了一些畫，讓整個空間不會那麼的冰冷，比較有家的感覺。

▲靠近落地窗這面，左邊是主臥房，右邊是客廳，從落地窗就可以看到前方的瓦納卡湖，還有冬天才看得到的雪山。

▲衛浴是配置在外面的，也是公用的。

單床房

單床房就是主臥房，後來發現主臥房的景色都會比較好一點。而且也有單獨的浴室廁所，外面還有一個換衣間，行李可以直接放在行李櫃上。

▲忘了拍陽台了，所以在官網下載了一張，我們房間的視野就是這樣，前方還有雪山呢！

露天游泳池、三溫暖池

為了不要浪費這麼好的廚房設備，所以我們決定走出去買一些食材回來煮。這才發現原來正門口還有兩個游泳池和一個三溫暖池，不過冬天的時候泳池不開放，只開放三溫暖池。但是當下有其他的住客正在泡，所以就不方便近拍了。（不管是泳池還是三溫暖池，都需要穿泳衣才可以下水喔！）

周邊

走路5分鐘的距離就有Four Square和華人超市，另外也有加油站和Metro便利商店，生活機能很好。但是紐西蘭的商店都比較早關，除了超市和便利商店之外，基本上要逛街的話，請在5點以前。

晚餐

我們晚上自己買了牛排和漢堡排回來煎，肋眼牛排一塊只要紐幣10元（約新台幣180元），真的是超划算的，而且紅酒也一定要喝啊！紐西蘭的奇異果真的很好吃，和在台灣吃到的紐西蘭奇異果不一樣，比較不會那麼酸，我們在想是不是因為自然熟成的時間不一樣的關係。

▲隔天早上還是自己準備了簡單的早餐，飯店有附膠囊咖啡，簡單的早餐再搭配一杯咖啡，覺得美好的一天又開始了！

入住心得

前一天到酒店的時候已經傍晚了，早上起床才有機會拍一下白天的樣子。其實瓦納卡真的是一個很寧靜的小鎮！而且很慢活的感覺！因為距離皇后鎮只要1個多小時的車程，所以很多自由行或是跟團的人都會直接拉車到皇后鎮，我們是推薦可以在瓦納卡住一晚啦！

設備

▲從酒店官網下載幾張白天的泳池照片讓大家參考一下，這次連三溫暖池都可以看得很清楚了！

評論

我們對「Lakeside Apartments Wanaka」的印象很好，地理位置也很好，而且房間也很大，兩個房間、兩個衛浴、大廚房、大客廳，而且還有露天游泳池。走出去左轉就是瓦納卡市區，附近有便利商店和超市，而且距離瓦納卡之樹也只要4分鐘車程。這樣一個晚上只要8000多台幣，CP值真的很高，如果有住在瓦納卡的需求的話，推薦啊！

瓦納卡樹

酒店離有世界上最孤獨的樹之稱的瓦納卡之樹只要車程4分鐘。check-out之後我們就直接開車到瓦納卡之樹，湖邊就有免費停車場了喔！

Lakeside Apartments Wanaka

地址： 9 Lakeside Road, Wānaka 9305紐西蘭

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

