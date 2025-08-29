宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳　有沙拉吧吃到飽

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

桃園山上咖啡廳、景觀餐廳推薦這家位在復興區的「瑞士鄉村／TINA廚房—復興店」，戶外露天區有著絕美山嵐景色，內用區也有大片窗景，邊吹冷氣吃美食就能欣賞到如秘境般的山中絕景。而且點主餐就能享有有機食材沙拉吧吃到飽，難怪網路評價會這麼高！

交通

可以Google Map搜尋店名前往，有附設免費停車場，無論開車騎車都不用擔心停車問題。附近桃園景點有角板山公園、大溪老茶廠、三民蝙蝠洞，大家可以安排一日遊的行程，來這裡吃午餐、下午茶都很方便。

介紹

「TINA廚房」是「蕃薯藤家族」旗下品牌，愛吃美食的人應該對這系列不陌生，有著各式餐廳、咖啡廳、麵包店，甚至是生態度假村，主打就是自豪的蕃薯藤有機農場。而這家瑞士鄉村／TINA廚房—復興店，是結合瑞士鄉村農莊和TINA廚房的複合式空間，販賣部可以買到各種產品。

內用規定

如果有家族會員卡的話可享9折優惠，內用成人低消一份套餐或飲料，用餐時間假日限時兩個小時，但因為座位數還蠻多的，所以應該是不會客滿。

用餐環境

真的會有來到瑞士的錯覺，非常漂亮，即使是坐在室內吹冷氣，窗邊座位依舊能欣賞到美麗山景，讓心情都瞬間放鬆下來。天氣涼爽的時候，可以選擇坐在戶外座位區，景色更優美。

菜單

主要餐點是風味套餐，依照主菜而價格有所不同，最便宜只要520元就能無限享用健康茶、有機蔬菜沙拉吧、古早味肉燥、主廚每日私房燉物、甜湯，套餐內容相當豐富，吃完肯定會飽。如果是下午茶時段前往，或是已經吃飽的話，也可以點午茶套餐、單點飲品，價格則是200元起，會附上自家烘焙小點心。

▲有機食材沙拉吧是最特別的地方，不僅吃得美味更是健康。

餐點推薦

我們這天已經吃過午餐才來這裡，所以僅點飲料而已。飲料價格為200元起跳，但因為有附自家烘焙小點心，以景觀咖啡廳來說算是合理的價格。

漂亮水果茶—220元

▲水果茶用料不少，風味不會稀稀水水，喜歡水果茶的人可以安心點下去。

高山經典錫蘭奶茶—200元

▲奶茶的奶香、茶香融合得不錯，給了滿滿一大壺，要聊天的話足夠慢慢喝。

自家烘焙小點心

選了酥烤健康裸麥麵包、酥烤芝麻多穀物麵包，皆會附上香草奶油抹醬。麵包蠻好吃的，上桌前也會再回烤加熱，而且份量還不小，讓本想簡單喝杯飲料的我們吃得超級飽。

心得

有著美麗景觀但絕對不只是一家網美店，之後有機會想試試風味套餐，因為網路評價相當好，網友分享的照片看起來也很美味。推薦這家在桃園復興區如秘境般的景觀餐廳給大家，在台灣的山上就能享受像是來到瑞士的美景！

瑞士鄉村／TINA廚房—復興店

地址：桃園市復興區復興路三段1028之1號

電話：03－3822380

營業時間：09：00－18：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

