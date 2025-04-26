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鹿兒島縣產A4級黑毛和牛吃到飽！名古屋軌道車烤肉　暢食百種食材

商妮吃喝遊樂

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喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

名古屋美食有很多，除了咖啡廳、早午餐，這次我們特地安排了「烤肉和民」日式燒肉吃到飽，鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材90分鐘無限放題，吃起來真的很過癮！日本餐廳沒有預約常常吃不到，這次我們先在KKday上面預約燒肉放題，到現場出示手機憑證即可入座用餐，平板點餐有中文介面非常方便。

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地點
烤肉和民在日本名古屋、大阪、東京、 橫濱都有分店，這次我們選擇名古屋分店用餐，距離名古屋車站只要步行2分鐘就可到達，交通非常方便。從JR名古屋站櫻通口出右轉，穿過人行道，沿著左邊的狹窄道路走，遠遠就看到「烤肉和民」的招牌。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲位在MIDLAND廣場後面的大樓內，電梯前的牆面就有清楚標示，搭電梯上樓即可。

環境

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲座位幾乎都是半包廂式座位，以4人座位為主。還有單人座位，一個人吃燒肉也可以。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

菜單
我們透過KKday預約套餐，店家拿出專用菜單，有多種語言不必擔心看不懂菜單。KKday的燒肉吃到飽方案是最高級，所有食材通通可以點，飲料也是無限暢飲。如果想要生啤暢飲則需要加價，換算台幣只要200多也很超值。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲燒肉和民菜單以吃到飽為主，依照食材種類計價，越豐盛價位越高。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

點餐方式
每一桌都有平板，上面有中文介面，點餐很方便。由軌道車送餐，上餐蠻快的，90分鐘可以吃很飽。平板點餐有時間限制，90分鐘時間到了就無法再點餐，但是可以繼續用餐。我們是平日午餐時段去吃，現場沒有人候位老闆也不會趕人，我們一邊吃一邊聊天，大概用餐超過2小時。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

餐點

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲食材品項超過100種，選項真的很多，光看就讓人口水直流。我們第一輪先點這一些，以和牛五花、牛舌為主。

名古屋鹿兒島縣產A4級以上的黑毛和牛薩摩牛真的很好吃，油花好漂亮！而且不是薄薄一片，有點厚度吃起來口感很好。香甜的油脂與肉汁在嘴裡噴發，大口吃和牛真的很過癮！

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲記得點包肉生菜及泡菜，搭配和牛肉包起來吃，比較不會膩。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲日本大蔥也是必點，直接給一大盤，搭配牛舌、和牛肉、五花肉都非常好吃。

我們點了好幾回合牛舌，又Q又脆超級好吃，搭配鹽味大蔥真的是一級棒。比較特別的日本產極厚鮮牛肝，搭配旁邊的麻油一起吃味道很香，沒吃過的朋友可以試試。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲這裡也有韓式拌飯、大醬湯，我們都有點來吃，味道不錯。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲鹽辛生雞蛋蓋飯也蠻好吃的，加上大塊的和牛燒肉，大口吃肉好過癮。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲非常推薦點橫膈膜、松坂雞，我們又續點兩次。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲來到燒肉和民就是要狂點和牛，不僅牛肉好吃，豬肉雞肉也超讚，肉控大胃王絕對吃的滿足。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲海鮮味道甘甜，湯頭也好喝，但我們主力放在和牛，所以只有點這兩盤。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲大推這個明太子玉子燒，軟嫩好吃，海味十足。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲飲料無限暢飲，有汽水、果汁、咖啡、奶茶、氣泡飲，都是飲料機自助取用，口味中規中矩。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲最後記得留點胃給甜點，我們實在吃太飽，只點了蛋糕、吉拿棒、跟烤麻糬。生乳捲跟布朗尼都很好吃，烤麻糬就比較一般。

▲▼名古屋燒肉吃到飽|烤肉和民日式燒肉吃到飽!鹿兒島黑毛和牛、牛舌、海鮮、甜點、飲料等超過百種食材無限放題。（圖／部落客商妮授權提供）

▲我很愛這個吉拿棒，烤過後酥脆外皮口感很讚，沾點巧克力肉桂醬好好吃！

總結
烤肉和民價位不貴，是名古屋燒肉吃到飽人氣店家，上百種食材包括日本和牛無限放題真的很過癮！平板點餐、軌道送餐速度快，還沒有點餐送單限制，不用間隔時間，大加分！最後點餐時間過後還可以繼續用餐，我們吃了兩個小時才離開，用餐時間很夠。推薦大家直接在KKday訂購，台幣結帳比日幣划算許多，選好用餐時段直接前往餐廳，出示憑證即可用餐非常方便。建議大家到日本名古屋自由行，可以規劃一餐享受燒肉放題！

烤肉和民 名古屋站店

地址：Chome-4-34 Meieki, 中村區, 名古屋, 愛知縣 450-0002日本
營業時間： 11：00－01：00

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