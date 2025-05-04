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588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串燒肉　還有和服能免費穿

商妮吃喝遊樂

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喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

全台第一間軌道車送燒串、燒肉的吃到飽在台中新登場！這間「築崎燒串放題」不僅提供燒肉吃到飽，還有居酒屋常見的各種烤串也是吃到飽！專屬軌道送餐加上超豐盛的日式自助百匯，食材超過百種，最低588元起，還有各項優惠以及超值加購！

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地點及停車
築崎燒串放題松竹店位在北屯區順興街靠近軍福十九路，路邊停車方便，店家門口的空地也可以停。鄰近松竹車站，搭台鐵或台中捷運到松竹車站下車，走路過來只要幾分鐘，交通很便利。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲門口立牌寫著烤串、燒肉吃到飽，超過百種美味只要588元起。

環境
座位區空間蠻大的，每一桌都是半開放式包廂隔間，用餐不會受干擾。走道寬敞取餐方便，而且桌面夠大，擺放各種食材也不會覺得擁擠。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲這家最特別的就是有專屬軌道車送餐，上餐速度很快，這一點我們很喜歡。

免費和服
用餐還可以穿免費和服，男款、女款以及小孩的浴衣都有，款式花色都很漂亮，連同紙傘、扇子、木屐、腰帶等各種配件都相當齊全。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲浴衣花色真的很漂亮，穿好浴衣拿著紙傘到門口跟大大的燈籠一起拍照，隨便拍都超美。

菜單及價格
築崎燒串放題菜單依照食材分成3區，價格越高可以點的食材越多（紅色為增加的食材）。每一區都有六大款食材無限量供應，菜單上的食材都由軌道車送餐，另外還有日式自助百匯是自助取用。超過百種食材無限量供應，最低只要588元，真的很超值。用餐加收10%清潔費，用餐時間120分鐘。兒童身高100－139公分收費299元；100公分以下不收費。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲在門口這一區有自助結帳機台，用餐完畢再到這邊自助結帳即可。

日式自助百匯
築崎燒串放題的自助吧提供很多品項，各種熟食、炸物、熱炒、湯品、關東煮、咖哩飯、燒肉丼，以及飲料、冰沙、咖啡、霜淇淋、雪花冰等等，應有盡有，還會一直更換菜色，光是自助吧就值回一半票價。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

炸物區
一共4盤，有一項肉品、其他三項由10多種點心輪流上場。我們今天來有炸豬排、雞塊、丸子、地瓜球。其中我最愛日式炸豬排，外酥內Q又多汁，淋上日式美乃滋很香甜。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

熟食熱炒
一共4盤，其中一盤是炒時蔬、其餘三盤也是由10多種料輪番出場。我們今天來吃到炒高麗菜、炒蛤蜊、醬燒豬肉、以及玉子大阪燒。玉子大阪燒和豬肉都很好吃，蛤蜊更是肥美多汁，大人小孩都喜歡。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

湯品
有味噌湯以及蘿蔔丸子湯，另外還有燒賣以及兩格關東煮。每一鍋裡的料都不少，關東煮還有分麻辣和昆布兩種口味。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

米食

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲這裡也有咖哩飯和醬燒豬肉丼飯兩款，醬汁淋在白飯上很開胃。

飲料

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲飲料種類也不少，汽水、果汁、醋飲、茶飲、咖啡、冰沙等等，各種口味都有，還有霜淇淋機以及少見的雪花冰機。

調味區
這一區擺放兩款泡菜以及燒肉沾醬和各種口味的調味粉。檯面乾乾淨淨，隨時都有店員整理桌面及補充食材，服務蠻不錯的。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

我們選最高價位的吃到飽

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲平日午餐988元／晚餐及假日1088元，可以吃到所有食材，尤其是高檔食材無限量供應，CP值很高。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

燒串
燒串在烤網上整串烤不容易全熟，桌上有小耙子可以把燒串推到烤網上，再用夾子翻轉燒烤就能烤到剛剛好的熟度。我喜歡這裡的燒串都是原味，可以依照自己喜歡的口味添加沾醬或者調味粉，不會每一串都是同樣的燒肉醬的味道。這裡的燒串口味非常多樣，超過30種。大推水蓮牛肉卷、年糕豬肉卷、香蔥豬肉卷、蜜桃牛肉卷，每一串都好吃，我們又續點了兩次。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲第一輪先來8串，都是平時居酒屋常點的菜色。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲燒肉串價位不低，在這裡無限量供應真的是太棒了！

啤酒

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲喜歡喝啤酒的人，推薦直接選最高價位吃到飽，麒麟生啤酒、水果氣泡飲無限暢飲，不用再加價。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲如果是點前面兩種價位，也可以單點，一杯98元、暢飲只要加138元，也很超值！

燒肉
第一輪我們點了雞松阪、沙朗牛排、橫隔膜、無骨牛小排，築崎燒串放題食材等級不錯，擺盤也漂亮，軌道車送餐更是有趣。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

雞松阪
一隻雞只有一小塊相當費工，在居酒屋比較常吃到而且不便宜，沒想到這裡也有，雞松阪口感軟嫩帶點脆度，又嫩又Q，越咬越香！

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

沙朗牛排

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲厚度不會太厚，很快就能烤熟。沒有太多油花，口感比較Q，搭配烤肉醬一起吃特別香甜。

橫隔膜
有先去筋處理，軟嫩又帶點咬勁，香甜的肉汁在嘴裡噴發，超好吃。在居酒屋橫隔膜不便宜，在這裡能夠吃到飽，推薦大家多點幾盤。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

無骨牛小排

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲在烤網上不要烤太久，才能吃到軟嫩的口感。香甜的肉汁灑點椒鹽就是極緻美味，單吃或是加泡菜都很好吃。

小豬燒
我們選了四隻小豬，小豬絲瓜蛤蜊珍珠干貝、小豬薑絲鱸魚、小豬麻油松阪豬、小豬胡椒鳳螺。這個小豬造型非常可愛，目前台中燒肉餐廳好像只有這裡吃得到小豬燒。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲小豬燒以悶燒的方式燒烤，可以聚熱保溫、還能保留食材鮮度與甜味。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲悶煮後的湯汁都是食材精華，味道好甜，推薦麻油松阪豬以及絲瓜蛤蜊珍珠干貝！

海鮮

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲這裡的食材用料真的不錯，而且給料大方，份量都很有誠意。

天使紅蝦

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲肥美的肉質味道甘甜，單吃原味就讓人喜歡。

生食級干貝

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲大顆飽滿軟嫩好吃，味道鮮甜。

魷魚

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲直接給一整尾，份量十足，烤過後軟嫩又帶有Q度，而且有水份不會乾硬難咬，灑點胡椒鹽就非常好吃！

鯖魚

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲油脂很多，烤過後香氣十足。

烤鮮蚵 升級加價99元

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲帶殼鮮蚵肉質肥美又鮮甜，吃到飽只要加99元。

野菜

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲杏鮑菇、香菇、櫛瓜、明太子山藥都來一盤。烤野菜清爽好吃，尤其是烤山藥帶有脆度，沾明太子醬非常好吃！

甜點
甜點的種類很多，但我們實在吃不下，最後點了日式糰子以及布朗尼。日式糰子在烤網上慢慢翻烤，烤到表面微焦就可以吃，淋上煉乳再沾花生醬超好吃。布朗尼也是稍微烤一下，表面香酥內裡軟綿，推薦大家試試。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

冰品

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲霜淇淋有香草、巧克力以及綜合三種口味，巧克力濃郁但不會甜膩，我個人蠻喜歡的。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲黑糖奶茶雪花冰可以自己DIY，旁邊還有多種配料，香濃的奶茶雪花冰好看又好吃。

優惠活動

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲築崎燒串放題的優惠活動很多，座位上有常態性優惠。

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

▲▼築崎燒串放題|台中烤串燒肉吃到飽588元起!軌道車送餐+豐盛自助吧超過百種食材還有免費和服穿搭。（圖／部落客商妮授權提供）

心得
居酒屋才吃得到的多種經典串燒，再加上燒肉、海鮮以及豐盛的日式自助百匯，超過百種食材無限量供應！自助百匯的食材真的很豐盛，而且蠻好吃的。我很喜歡日式豬排、玉子大阪燒、關東煮、燒肉丼和丸子湯。最低588元就能享受，新開幕還有好多優惠，真的很超值，免費穿和服拍照還可以享優惠！

築崎燒串放題

地址：台中市北屯區順興街329之3號（允許狗狗入內）
營業時間：11：00至02：00

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