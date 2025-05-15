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全台獨創「蜂蜜串燒」在台中！生啤+1元多一杯　還有飲料喝到飽

商妮吃喝遊樂

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喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

台中串燒「蜜醬燒烤」是全台獨創蜂蜜串燒，以純正蜂蜜加上秘醬燒烤，天然花蜜香氣好迷人。價位只要30元起，附飲料吧喝到飽，生啤加1元多1杯超划算！內用空間舒適，營業到凌晨12點，在逢甲周邊想吃美味串燒，又多了一個新選擇。

交通
全台獨創蜜醬燒烤目前有兩家分店，逢甲店5月新開幕，位在西屯區黎明路靠近西屯路口，就在黎明派出所斜對面，地點非常好找。附近星巴克對面就有收費停車場，停好車走過來只需要幾分鐘，交通很便利。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

環境

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲外觀金黃色蜂巢狀Logo非常吸睛，門口就是食材區，寫著大大的蜜醬燒烤，跟一般的串燒店不太一樣。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲可內用也可外帶，買完蜜醬燒烤可以直接坐下來品嚐。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲內用提供飲料喝到飽，果汁、汽水、可樂、蘋果西打通通有，旁邊還有餐具以及調味料，都是自助取用。

菜單
蜜醬燒烤菜單種類非常多，價位30元起。還有Buckskin生啤酒，加1元多一杯，兩杯100元，很超值！蜜醬燒烤最特別的就是使用天然蜂蜜加上特製秘製醬刷在食材上，吃起來特別甘甜。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

所有串燒食材都是新鮮原味沒有醃製過
結帳後刷上百花蜂蜜以及秘製醬汁，接著在高溫燒烤架上迴旋燒烤，受熱面積均勻，高溫燒烤快速將蜜醬融入食材當中，比一般人工碳烤更快烤熟。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲整齊排放在櫥窗裡頭，打開玻璃櫥櫃自己拿取食材，再到櫃台買單。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

製作過程

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

餐點
30元起的燒烤真的很便宜，我們把菜單上串燒幾乎都拿一輪。高溫燒烤速度很快，餐點一下子就送上桌，分盤裝一下一整桌好豐盛。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲送餐同時送上柚子蘿蔔，口感爽脆滋味酸甜，爽口又解膩。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

生啤酒有德式小麥以及黃金拉格兩種風味
德式小麥比較偏原汁原味的小麥啤酒，黃金拉格則是口感清爽，有淡淡的麥芽味，我們選黃金拉格。生啤酒綿密的氣泡喝起來非常清爽，味道甘甜。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲蜜醬燒烤的肉串種類不少，豬肉、牛肉、雞腿肉通通有，而且一長串分量不少，無肉不歡的朋友絕對必點。

海鮮類有魷魚圈以及剝殼蝦
魷魚圈口感軟嫩，不會乾硬難咬，甜甜的醬汁非常入味好吃。蝦子已經剝殼再燒烤更容易入味，Q彈又帶有蜂蜜醬香，不會重鹹很好吃！

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲蔬菜、菇類經過高溫燒烤，快速入味之外還鎖住水分，尤其是櫛瓜保水度超好！

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲另外青龍椒、洋蔥、苦瓜和玉米我們都有點。其中青龍椒跟洋蔥很好吃，純正蜂蜜入醬真的吃起來比較清爽不油膩。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲我特別愛豆皮、豆干孔洞裡吸收蜜醬，口感Q彈又多汁，味道甘甜。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲還有甜不辣、米血以及韓國魚板也很好吃，甜不辣和米血口感特別Q，越咬越香甜。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲糯米腸和香腸也不錯，香腸烤過後不會乾乾硬硬的，口感Q嫩多汁，意外的好吃。

▲▼蜜醬燒烤|全台獨創蜂蜜串燒30元起!百花蜜醬獨門配方好涮嘴.生啤+1元多一杯內用飲料喝到飽。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲肉類串燒看起來顏色比較深，但口感嫩又帶有Q度，雞腿肉串香甜多汁，一串50元非常可以。

總結
全台首創加入純正蜂蜜的蜜醬燒烤，真的跟一般碳烤串燒不太一樣，吃得到百花蜂蜜的香氣與甜味，口味不會重鹹相對清爽許多，推薦大家吃串燒一定要搭配生啤才過癮！

蜜醬燒烤 逢甲店

地址：台中市西屯區黎明路三段282號1樓
營業時間：17：00－00：00（周二公休）

關鍵字： 蜜醬燒烤 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 商妮吃喝遊樂

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