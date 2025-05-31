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高低起伏金針花海＋向日葵花田！台中隱藏版綠廊秘境免費逛

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

「后里環保公園花田綠廊」是台中少數佔地數公頃的大型公園，台中市政府將后里環保公園花田綠廊打造成金針花、向日葵花海，不用遠赴彰化、花東，就能欣賞到金針花海，搭配高低起伏的地形與裝置藝術，怎麼拍都好看，推薦下午時刻來這散步、拍照、野餐。

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交通
后里環保公園前身是聯合垃圾場，大家避之不及，近年已經轉型成為環保公園，是民眾周末假日踏青、車宿族車泊專區，導航定位后里環保公園即可抵達。

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

洗手間

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲后里環保公園有規畫停車場，洗手間就在一旁，外牆有植栽點綴，洗手台設置在洗手間內，使用上有點不太便利。

金針花海
2025年后里環保公園金針花海！盛開地點剛好在后里花田綠廊遊客中心旁，輕鬆散步約5分鐘就能抵達。想拍金針花海又不想跑花蓮六十石山、赤柯山金針花的話，很推薦來這裡拍照留念。雖然金針花海範圍不大，不過拍起來很有質感。

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲依地勢盛開的金針花海，搭配上裝置藝術與藍天白雲，怎麼拍照都好看。

向日葵花海
拍完金針花後不用急著離開，園區內還有整片的向日葵花海，充分展現出數大便是美的壯闊感。后里環保公園花田綠廊不是台中知名景點，人潮不多。園區內裝置藝術可以拍照打卡，一旁還有大片草地和寵物公園，很適合帶毛小孩來這邊奔跑、野餐。

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

蓮花池
后里環保公園內有規劃3300平方公尺的人工生態池，盛開的蓮花吸引遊客駐足。

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

▲▼后里環保公園花田綠廊-金針花向日葵盛開中，台中免費賞花秘境。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供）

心得
后里環保公園金針花海面積不大，不過很好拍照取景，一旁的草地、山丘、水池和向日葵花海整理得不錯，一旁還有規劃台中車泊專區和寵物公園，很適合全家人來這野餐踏青。

后里環保公園

地址：台中市后里區堤防路456號
營業時間：24小時

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