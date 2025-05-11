低調入口藏台中米其林一星！中式料理顛覆傳統　必點九層塔瓦罐豉油雞

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「文公館La Maison de Win」是連續兩年獲得台中米其林一星肯定的中法融合時尚中菜餐廳，位置就在台中捷運市政府站旁邊的富王大飯店一樓，外觀入口非常低調，隱密到我經過好多次都不知道餐廳就在旁邊。採預約制用餐，由擁有完整且深厚的五星飯店背景，且專精於粵菜料理主廚蔣文正，以及歷經多間星級餐廳的打磨、擅長法式餐點的主廚林昊語兩人攜手完整保留中菜核心主軸與本質，又巧妙兼容中西菜系的個性與景緻，打造這家獨一無二的文公館La Maison de Win。

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店面環境介紹

當初才剛開幕不到一年就獲得米其林一星肯定，是台中最難訂位的米其林一星中餐廳，位置就在台中捷運市政府站旁邊的富王大飯店一樓旁邊，低調入口處相當隱蔽又有質感。

▲整個餐廳空間保留老建築結構，裝潢以孔雀藍與湖水綠為主軸，搭配實木餐椅和大理石地面，細膩點綴現代時尚跟古典優雅。

▲開放式環形沙發區，桌次間夠寬敞的距離，可以優雅又舒適的享受這個用餐空間，還設計了三間包廂提供給有團體隱私用餐的需求。

菜單介紹

採用西式Fine Dining套餐的形式，將中式料理依開胃小品、冷前菜、熱前菜等順序，透過個人套餐形式逐道上桌。從視覺藝術上的巧妙設計再傳遞到味蕾上的感動。套餐菜色依季節調整，實際價位與內容依現場提供為主，只提供蛋奶素的客製化需求。

午間套餐（沒有提供兒童套餐）

►周三至周五（Wed.－Fri.）：1,880＋10％／位

►周六至周日（Sat.－Sun.）：2,680＋10％／位

►素食套餐：1,380＋10％／位

晚間套餐

►晚間套餐：3,880＋10％／位

►素食套餐：2,880＋10％／位

►兒童套餐：1,580＋10％／位

迎賓茶／秋露甘茗

「秋露甘茗」以經典的手搖飲「茉莉綠茶」為發想。先將日本哈密瓜打成香甜果汁，再加入椰奶、茉莉花低溫烹煮，後以冰滴手法耗時萃取出清澈的精華，並添加茉莉綠茶調和，最後於頂部覆上如雲似霧的茉莉花泡泡，輕輕刺開泡泡後整個香氣輕盈溢散，明明是熟悉的茉莉綠茶喝起來卻優雅香甜。迎賓茶的呈現相當有趣。

主廚私房小菜

▲主廚私房小菜是不在套餐裡面的，需要另外單點，有些還需要提前預訂。

九層塔瓦罐豉油雞

這道首推必點，要提前兩天預訂，比起我們常吃的燒臘油雞更加厲害，雞肉厚實，雞皮保持得相當完整又嫩口不膩，雞肉整個好入味又香氣十足，嫩口滑溜的口感卻是剛剛好的鹹香，單吃也不覺得鹹膩。

川味紅油牛舌

有點微厚切牛舌切片，底部紅油辣香適口不會嗆辣，牛舌的厚度適切保留了本身脆彈特色，但咀嚼起來卻相當嫩口。

秘制黑豬腩叉燒

完全是我心目中最完美的脆皮燒肉的展現，酥皮非常之酥脆又香又不刮口，肉質肥瘦比例剛剛好，口感軟嫩有油脂也有瘦肉的嫩口感，一個人獨享好滿足！

泡椒豉油蘿蔔

看起來像只是堆疊的醃蘿蔔片，但醬色相當深可見很入味，有點厚度吃起來相當脆口，微微酸甜帶點辣味還有淡淡中藥八角香。吃起來相當開胃！

開胃小品

寒露煦意

擺盤相當可愛，將混合腰果、多種辛香配料熬煮而成的瑪莎拉咖哩醬汁，填入薄脆的春捲皮中；上層細緻泡沫奶蓋則是以羊奶、紅茶與馬茲卡彭起司，透過氮氣加壓製成。咬下咖哩辛香與羊奶紅茶泡沫交疊好好吃。

霜降豐盈

運用西式料理火腿佐哈蜜瓜組合，先把日本哈密瓜以哈密瓜香甜酒和茉莉花酒漬處理，接著擺上伊比利火腿跟新鮮椰子果肉，最後蓋上茉莉花奶霜，哈密瓜的香甜與花香，搭配火腿油脂豐潤鹹香，滋味相當豐富！

冷前菜／立冬潤養

擺盤的盤子好特別，彷若一個翠綠池塘的景象。這份是兩種餐點一組的型態。一旁的晶球是用冬瓜茶、番茄汁與香水蓮花調和的，要吃的時候要把晶球倒進白瓷盤裡，裡面是北海道干貝加上海葡萄與奇亞籽，淋上有港式風味的鹹檸檬泡沫、無花果葉油，戳破晶球兩種融合後，干貝的鮮甜與冬瓜茶甜香尤其明顯，醬汁穿插的酸甜滋味與海葡萄與奇亞籽鮮明口感增添了清爽風味。

熱前菜／小雪凝華

以花雕酒蒸蛋白為基底，裡面擺置鑲崁甜美蟹肉的黃瓜，再鋪上雪燕與蒸南瓜，最後澆上火腿與雞腳熬煮的上湯。柔嫩質地又帶酒香的蛋白、瓜果鮮甜、加上蟹肉的甜鮮，是相當有滋補風味又爽口的一道。

湯品／大雪溫補

這道是喝了相當驚艷又溫煦舒服的雞湯，以玉米雞、豬排骨、赤肉跟雞腳分段去熬煮，粹濾出清澄琥珀色湯底，喝起來香氣濃郁又不膩口，又非常溫順的暖入心頭。裡面的仿土雞肉燉到透嫩不爛，輕輕一咬就骨肉分離又吃得到雞肉甜味，真的是好愛這碗湯品。

海鮮／冬至珍饈

這道是直接把半個料理製作搬到桌邊，使用新鮮南非鮑魚為主角，以富含膠質的鵝掌、雞腳、鵝翅跟赤肉事前熬煮，透過靜置、清蒸、再靜置，鮑魚吸飽了整個膠質精華，更把鮑汁和高湯混製成醬汁，滾煮鮑魚添色增香。底部用高湯煨過的日本山藥與蘿蔔襯墊，鮑魚切開口感Q嫩，還似帶有點半熟的糖心錯覺，咬下整個膠質與鮮美都擠壓釋放出來超好吃！

冬日清韻

這道吃完至今印象深刻，用宜蘭紅心芭樂製作為輕盈雪酪，搭配爽口紫蘇酒漬紅心芭樂片、柚子凝膠，入口除了清涼還有脆口又酸爽滋味，吃了簡直停不下來。

主菜／小寒禦寒

採用台灣傳統發酵／醃漬的記憶，把西班牙伊比利豬梅花肉用腐乳醬醃漬，舒肥處理後再以炭火燒烤鎖住肉汁，刷上花雕酒與鮮奶油調制的醬汁，伊比利豬肉吃起來相當柔嫩，滿滿油汁溢出甜味，吃了也不顯油膩，越是咀嚼那沁漬入味的醬汁鹹香相當勾人食慾。

佐搭了炭烤絲瓜、醃漬蘿蔔，還有以野薑花和薑汁鳳梨製成的脆片，再灑上羽衣甘藍粉末。中西式食材與料理手法在這道融洽得毫無違和感。搭配下面的酸菜也很好吃，有點像是在吃德國豬腳風味的酸菜搭配。

佐餐酒

有需要佐餐酒的話菜單上也有標明價格，文公館也有專業侍酒師兼營運總監曾孟翊出身台北亞都麗緻、台中樂沐餐廳等知名西餐餐廳，本身餐酒搭配知識與經驗豐富，服務相當親切更能推薦給客人餐點最適合搭配的酒款。

主食／大寒蘊香

賣相看起來粒粒分明，使用花東越光米加入雞蛋液拌炒，再把炒飯搭配用上雞肉、豬肉與牛肝菌熬煮的醬汁去煮燉，加上桂花蚌、姬松茸、牛肝菌等配料，整個醬香味濃均勻裹滿每顆米粒跟每次咀嚼之間，明明已經有飽感還是讓我意猶未盡的想再來一碗。

甜點／冬藏潤養

就連收尾的甜點也絲毫不放過表演的機會，以杏仁慕斯為主軸，搭配上香濃核桃醬倒上製作成螺旋狀的杏仁慕斯，沿著外層螺旋凹槽順流而下滿盤相當有趣！妝點薄脆芝麻脆片與芝麻凝膠，加上酒漬櫻桃果凍，入口包裹在濃郁核桃醬中的杏仁清香我好喜歡！

▲旁邊佐搭的瑪德蓮小巧可愛但也相當好吃。

用餐心得

雖然一開始要來文公館La Maison de Win用餐時有做了點功課，不過還是抱著要吃中餐的心情來文公館，卻沒想到實際臨桌體驗是這麼有趣的中菜風格，打破了我們過往對於中菜餐廳的既定印象，創意十足又創新有趣，卻不離中菜本質的風味，是相當少見值得一吃的米其林一星中菜館！很推薦大家可以來試試！（不過因為菜單會隨季節變更部份調整，所以實際用餐菜色會有些許不同）

文公館La Maison de Win

地址：台中市西屯區文心路二段636號

電話：04－23266655

營業時間：12：00－14：00、18：00－22：00（周一二店休／只接受預約訂位）

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