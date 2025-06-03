台中模範街隱藏版手工南部粽　在地人口袋美食卻沒招牌超低調

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

模範肉粽可以說是一家被嚴重低估的台中隱藏版肉粽，Google評論只有33則，每次經過模範肉粽幾乎都錯過營業時間，只看到空蕩蕩的肉粽架跟拉下的鐵門，住台中10多年從沒吃過，沒招牌也不知道該怎麼查資訊，甚至可以說沒有美食節目介紹過。直到某天看到網路短影音介紹，原來模範肉粽只有中午前營業，肉粽控當然就要趕緊前來一探究竟到底多好吃。

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店面位置

模範肉粽就隱藏在「模範街34巷6號」，沒有招牌，所以路過也不知道它就叫「模範肉粽」，我還以為是製作肉粽再到市場販售的工廠，但原來是家無名肉粽老店。只有營業早上十點到下午一點，就好像之前介紹過在西屯路上的美味佳陽春麵，都是相當受在地人歡迎的在地美食！

粽子都是手工包製

模範肉粽現在都是媽媽跟兩個阿姨們備料、手工綁粽子，每顆粽子都是用雙手一顆顆包出來的，人手不多產量有限，然後也是當天現煮，所以早點來都吃得到熱騰騰的粽子。闆娘跟年輕老闆都相當親切又好聊，來買兩次粽子的人多半還是年紀比我大的阿北阿姨，很少看到年輕人。

菜單價格

平常除了肉粽還有賣碗粿、粳粽、蘿蔔糕等等，但是近端午節訂單較多，所以店家只有製作跟販售肉粽，想吃其他的建議等端午節過後再來。肉粽有分「鹹蛋黃65元／沒蛋黃50元」兩種價格，除了蛋黃的差別，肉粽大小顆也有稍微差異一點。如果想買肉粽建議先來預訂。訂購方式除了現場購買以外，端午節前僅提供現場購買，非端午節期間也能電話先預訂再過來拿，或是只要預訂最少40顆就能冷凍宅配到家。

鹹蛋黃粽65元／肉粽50元

算是包得挺扎實又不會太小顆，拿在手上沉甸甸的重量。打開後粽葉香氣撲鼻，只能依稀從外觀看到粽子裡的豬肉，這裡賣的是我們水煮南部粽口味，打開粽子裡面是整顆飽滿鹹蛋黃、兩塊滷肉、還有不少花生跟菜脯。

菜脯脆口、米粒飽滿

我自己是在南部家庭長大，吃過的粽子倒是蠻少看到菜脯的，但模範肉粽的菜脯洗得很乾淨，幾乎是沒有太多鹹味，只保留了脆口口感，粽子米粒飽滿，本身的調味比一般粽子口味更重鹹些，基本不需要那些甜辣醬或醬油膏就很好吃。

▲兩塊滷肉一塊五花一塊瘦肉，肉沒有滷到整塊都透爛，還保有咀嚼得到肉質的口感，但吃起來嫩口不柴，肥肉也不覺得膩口。

▲花生有大顆又相當透軟好吃，整體來說，簡直是相見恨晚的肉粽，可以說是來台中這麼多年吃過數一數二愛的肉粽！

用餐心得

很難想像一家這麼好吃的模範肉粽結果竟然多年默默無名的隱藏在模範街小巷裡面，真的是相見恨晚，即便沒有內用座位，沒有筷匙餐具，只是站在路邊用直接剝開粽葉大快朵頤也讓人甘願的那種好吃，不過端午節將近訂單相當多人手又有限，建議想吃要趁早來預訂！

模範肉粽

地址：台中市西區模範街34巷6號

電話：04－23010074

營業時間：10：00－13：00

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