從開店排到打烊！澎湖最夯蔥油餅　醬料DIY小黃瓜絲蒜泥任加

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「郵局蔥油餅」可以說是網路評價兩極的一家澎湖美食，即便有一堆服務不好的評價，不過Google評價多達2902則還是有4分，喜歡跟不喜歡的人都有，下午兩點半開始營業就一路排隊到傍晚打烊相當誇張，你說全台灣哪裡不賣蔥油餅偏偏還要來澎湖排隊？

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現場大排長龍

實際來到現場就真的這麼多人，在所有澎湖美食裡面最大優點應該就是這家排隊不用怕曬太陽，這位置整個下午剛好就在房子的陰影下，附近停車也相當方便。

店面位置

位置就在澎湖馬公惠民一路36號，它正前方的巷口到底就真的是間郵局，後面是澎湖客運轉運中心馬公總站，你來到這裡很難找不到這裡，畢竟到附近就會看到有人在排隊那就沒錯了。似乎也是開了很多年的在地美食，有的澎湖人說不吃這家，但我自己認識的澎湖朋友倒是蠻喜歡這家，見仁見智吧。

排隊人潮大多都是觀光客

排隊隊伍裡觀光客比較多但也有明顯當地人，大概這家郵局蔥油餅最常被詬病的問題就是「會讓自己認識的熟客插隊購買」是我看到比較多負評的原因之一，排個老半天突然前面來個VIP讓你要等更久，是我也會不開心，慶幸我這天來沒有遇到。

製作流程

小小店面餐檯前後就三個人，闆娘跟兒子在前檯輪流顧油鍋、接單跟包裝，老闆在後面擀餅，油鍋不大也只有一個，所以製作速度上不快，蔥油餅的製作是油炸的方式，有點像是炸彈蔥油餅那樣，我們這天在現場也排了半小時才買到，所幸這個位置得天獨厚完全曬不到太陽，天氣熱但在陰影裡面排起隊還算可以。

自助醬料

這家特色之一就是蔥油餅自己調味、加料，有醬油膏、甜辣醬、小黃瓜絲、蒜泥跟辣椒醬油擺在攤位前可以加，想加多少看自己口味。

菜單價格

▲單蔥油餅是30元，但加蛋就要加20元還能加雙蛋、加起司。

招牌蔥油餅加蛋

▲這樣一個蔥油餅加蛋50元不算便宜，餅的大小也沒有特別大張，但整張蔥油餅都炸得酥酥的，吃起來酥香還不錯。

小黃瓜絲加好加滿

加蛋的部分好像沒特別講蛋都是全熟的。特色是裡面可以自己加超級多小黃瓜絲，然後辣椒醬油我蠻推薦的，但是別像我加這麼多，因為會超級辣，整個差點辣翻！蒜泥也不能少，三個加一起味道還不賴，吃完還算喜歡。

用餐心得

吃完覺得還不錯，酥又不油膩，蔥油餅的口感加上小黃瓜跟辣椒我算喜歡，但你要說有厲害到會想「再」排隊半小時買嗎？我應該是不會，畢竟就是正常好吃的蔥油餅，而且不便宜啊！嘗鮮一次還可以，聽說澎湖也有不少人推薦另一家叫「蔬脆蛋餅」的，可以預訂也很好吃，也許下次來去試試。

郵局蔥油餅

地址：澎湖縣馬公市惠民一路36號

電話：0913－533826

營業時間：14：00－18：30（周二店休）

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