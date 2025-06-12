香酥麵衣搭配脆甜高麗菜餡！台中爆餡水煎包每天只賣4.5小時

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者柯珮萱

「媽媽包水煎包」是這兩年吃過很喜歡的水煎包，就在台中美村路上，旁邊就是台中廣三SOGO百貨，住在這附近10多年，這個小店面雖然一直都是早上賣「不一樣蛋餅 蘿蔔糕」下午在賣水煎包，但最早是連鎖的頂好水煎包，後來不知為何消失後又接替了另一家水煎包。

賣沒多久就換成現在的「媽媽包水煎包」，原本也不期待，想不到一吃相當喜歡，覺得比前兩手的頂好更棒！想不到一年後也變成偶爾會排隊的水煎包了。

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店面位置

開在台中美村路上，對面是台中廣三SOGO百貨，隔壁是艾得咖啡，每天下午1點半開始營業到傍晚6點，但其實媽媽包水煎包最近常常5點前就賣完了，前身的頂好水煎包我自己是蠻常買的，也算好吃，但目前好像只剩西屯路上那間。

排隊人潮多，有時需要等待下一鍋

後來換手忘記名字的水煎包漲價又變小顆，我就沒有再來光顧過了。沒幾個月換手這家媽媽包水煎包，吃過一次整個全然不同，內餡相當飽滿，麵皮也煎得夠酥，所以又再度回歸成為主顧，這兩三個月突然發現偶爾來買媽媽包水煎包都會小小排隊，因為有時一人買十幾顆，甚至包掉半鍋，後面想買的就只能再等下一鍋了。

▲店面相當簡單，就前面擺個透明壓克力櫃攤位放煎好的水煎包，後面有兩個煎鍋，再裡面就是闆娘努力不停包水煎包。

▲煎水煎包的動作是幾乎沒有停過的，很喜歡那個開鍋的滋滋聲響。

▲整個攤位就兩個人負責製作、打包跟結帳，前後交替換手。

菜單價格

這個位置的水煎包我從一顆10元吃到現在的媽媽包水煎包一顆20元，雖然我喜歡，但還是覺得現在水煎包漲到好不便宜的價格。不過幾乎坊間水煎包價格也都落在18到20元一顆了，再漲下去不知道吃不吃得起。

高麗菜／韭菜口味

先說這家的兩種口味我都很喜歡，媽媽包水煎包的水煎包大小顆適中，走的是皮薄餡多，但沒像無名水煎包這麼薄，其中一面的麵皮會煎得很香酥，咬開後高麗菜水煎包裡面當然有滿滿高麗菜餡，餡料熟度適中依舊吃得到高麗菜脆感，裡面還有碎豆輪跟些許冬粉。

▲口味夠味帶點胡椒香鹹香不膩，韭菜水煎包咬開，是把高麗菜換成韭菜，豆輪跟冬粉依舊。

▲韭菜份量完全不輸給高麗菜，整個韭菜味大爆炸，兩個餡料都相當爆滿，加上那個香酥的麵衣口感很棒。

▲辣椒醬記得要加，可以請店家加或是另外拿辣椒醬包自己加。

用餐心得

坊間賣水煎包的店家品牌好多，從早餐到宵夜都有人在賣，當然每家口味都有各自支持者，這家媽媽包水煎包雖然不是老店，不過水煎包吃得到滿滿誠意，媽媽包水煎包皮薄餡真的多，餡料口味也好吃得到用心。

雖然說價格我內心裡依舊有點無法接受一顆水煎包要漲到20元，但想歸想身體還是很老實，想吃還是常常會跑來買。有來廣三SOGO、勤美、美村路的話，真的是很推薦可以來試試。

媽媽包水煎包

地址：台中市西區美村路一段37號

營業時間：13：30－18：00（周日公休）

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