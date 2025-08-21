深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑！體驗金爐旁吃冰超接地氣

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

深澳漁港周邊好多美麗的景點，不僅能欣賞漁港風光、眺望海景，漁港旁還有一間有特色的「喫冰冰店」，隱身福壽宮內，有土地公坐鎮陪伴吃冰超酷的！必點雪花冰，口味豐富，料多飽滿又扎實，假期人潮踴躍，是夏天消暑勝境。

交通方式＆停車資訊

▲開車的朋友可以導航喫冰冰店即達，附近有停車場能臨停，也能搭台灣好行順遊。

福壽宮

這間喫冰冰店與深澳漁港福壽宮在同個地方，紅色的大燈籠還有莊嚴的寺廟是在地信仰中心，來福壽宮祈福拜拜還能順遊吃冰，超有特色。因為有土地公坐鎮加持，聽說有吃有保佑！

吃冰座位區

▲規劃開放式的遮陽座位區，可以內用吃冰，也可以外帶。比較特別的是，座位旁就是燒金紙的金爐。

菜單

招牌必點雪花冰，另有刨冰能選擇，雪花冰一律70元，現點現做，需先付款。櫃台也有圖片可以參考，感覺每種口味都是份量十足！

品項

最新芒果雪花冰

▲今年五月也推出季節限定的芒果雪花冰和芒果剉冰。

手工布丁雪花冰 70元

▲雪花冰綿密爽口，入口即化，沁涼十足，布丁甜而不膩好好吃。

紅豆抹茶雪花冰 70元

▲抹茶和紅豆超搭，夏天來一碗真的好消暑，聽說加花生仁也很好吃，有機會可以試試看！

喫冰冰店

地址：新北市瑞芳區深澳里深澳路67－1號

營業時間：10：00－19：00（周六、日營業至20：00）

電話：0933－935175

