ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑！體驗金爐旁吃冰超接地氣

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

深澳漁港周邊好多美麗的景點，不僅能欣賞漁港風光、眺望海景，漁港旁還有一間有特色的「喫冰冰店」，隱身福壽宮內，有土地公坐鎮陪伴吃冰超酷的！必點雪花冰，口味豐富，料多飽滿又扎實，假期人潮踴躍，是夏天消暑勝境。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲開車的朋友可以導航喫冰冰店即達，附近有停車場能臨停，也能搭台灣好行順遊。

福壽宮
這間喫冰冰店與深澳漁港福壽宮在同個地方，紅色的大燈籠還有莊嚴的寺廟是在地信仰中心，來福壽宮祈福拜拜還能順遊吃冰，超有特色。因為有土地公坐鎮加持，聽說有吃有保佑！

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

吃冰座位區

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲規劃開放式的遮陽座位區，可以內用吃冰，也可以外帶。比較特別的是，座位旁就是燒金紙的金爐。

菜單
招牌必點雪花冰，另有刨冰能選擇，雪花冰一律70元，現點現做，需先付款。櫃台也有圖片可以參考，感覺每種口味都是份量十足！

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

品項

最新芒果雪花冰

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲今年五月也推出季節限定的芒果雪花冰和芒果剉冰。

手工布丁雪花冰 70元

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲雪花冰綿密爽口，入口即化，沁涼十足，布丁甜而不膩好好吃。

紅豆抹茶雪花冰 70元

▲▼喫冰冰店。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲抹茶和紅豆超搭，夏天來一碗真的好消暑，聽說加花生仁也很好吃，有機會可以試試看！

喫冰冰店

地址：新北市瑞芳區深澳里深澳路67－1號
營業時間：10：00－19：00（周六、日營業至20：00）
電話：0933－935175

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►曾是清代台北機器局所在地！跟著動態鐵道模型穿梭舊台北市景
►置身海拔2000公尺高雲海咖啡館！玻璃屋坐看翠綠太平山景
►台中最Chill仙境！獨木舟悠遊碧綠朗月湖　萌寵互動、享輕食烤茶

關鍵字： 喫冰冰店 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

推薦閱讀

盤點21處火車主題景點！登懷舊列車看山海　退役車廂展間超好逛

盤點21處火車主題景點！登懷舊列車看山海　退役車廂展間超好逛

天然山泉戲水池＋森林裡喝咖啡！南投消暑勝地還有規劃熱水淋浴間

天然山泉戲水池＋森林裡喝咖啡！南投消暑勝地還有規劃熱水淋浴間

靜謐水濂洞居然隱身百年廟宇！盤點新竹一日遊景點　還有湖景披薩

靜謐水濂洞居然隱身百年廟宇！盤點新竹一日遊景點　還有湖景披薩

東石烤鮮蚵「200元吃到飽」平日不限時！Google評論高達4.8顆星

東石烤鮮蚵「200元吃到飽」平日不限時！Google評論高達4.8顆星

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天

21風味館「4大限時優惠」只有今天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

雅室牛排台中七期店試營運

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

王品「尬鍋」只營業到8/31

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

大稻埕煙火今「雙倍施放」至600米寬

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366