蘇澳地下冷泉秘境藏身復古紅磚樓！白磺泉終年維持20度還有裸湯

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭泡腳景點「阿里史冷泉」位在蘇澳的冷泉路上，懷舊的紅磚建築是熱門冷泉戲水秘境，水質乾淨，泡冷泉消暑又能美顏，旁邊還有男女冷泉湯屋，也能順遊距離不遠的蘇澳冷泉公園！

交通方式＆停車資訊

開車的朋友可以導航阿里史冷泉即達，距離瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店以及蘇澳冷泉公園不遠，都能安排順遊。冷泉公園附近就有停車場，步行約3分鐘即達。

收費標準



冷泉環境

復古的紅磚建築很有特色，坐落在純樸的街道小鎮內，因為地標不明顯，很容易就錯過了。沒想到在紅磚樓下隱身夢幻泉池，泉水沁涼消暑，終年水溫在20度左右，屬白磺水質，冷泉清澈透明，據說有美顏的效果，吸引不少旅人來訪。不過蘇澳阿里史冷泉佔地不大，要是人潮多就會覺得很擁擠，另一個區塊目前仍在規劃中。

男女湯屋

▲蘇澳阿里史冷泉旁邊也有洗手間。

▲比較特別的是，蘇澳阿里史冷泉居然還有裸湯，湯屋空間不大，當天有不少人來泡冷泉裸湯。

周邊景點地圖

蘇澳冷泉公園

步行前往阿里史冷泉時，有先經過蘇澳冷泉公園，公園佔地大，環境舒服乾淨，也有免費的冷泉泡腳池。但要到蘇澳冷泉公園玩的話，則需要到櫃台額外付費。

蘇澳阿里史冷泉

地址：宜蘭縣蘇澳鎮泉興巷5號

營業時間：08：00－22：00（每周四清潔）

