曾是清代台北機器局所在地！跟著動態鐵道模型穿梭舊台北市景

滿分的旅遊札記

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

台北室內景點推薦－國立臺灣博物館鐵道部園區，歷史古蹟變身鐵道園區，來參觀懷舊歷史建築，也能認真挖掘鐵道的歷史背景與歷年的小故事，場景豐富有趣，必看精彩的小火車鐵道動態展示，體驗駕駛小火車、玩軌道積木和闖關小遊戲，還能搭乘復古火車，玩拍鐵道相關的標示趣味十足，最後再到鐵道主題咖啡館喝下午茶，放鬆又好玩喔！

交通方式＆停車資訊
這個周末假期來玩台北，台北市區景點豐富，而且很多景點搭捷運就能到台北市，玩台北對於搭捷運自由行的朋友，交通上超方便，這天台北天氣不好，滿分臨時決定改走台北室內景點，我們來到「國立臺灣博物館鐵道部園區」，鄰近台北車站，搭捷運的朋友，可於台北捷運－北門站下車，2號出口出來就可以看到國立臺灣博物館鐵道部園區，北門捷運站2號出口有電梯，推娃娃車出站超方便。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊
園區是歷史古蹟建築改建，入園門票100元，可在Klook上先購票，未滿六歲小朋友免門票入園，雖說沒有比較便宜，但可以累計會員點數，再來就是，現場出示憑證掃碼換票就能入園，門票的設計很可愛，童趣繽紛也適合收藏，拿到門票後，服務人員也會提供簡介和地圖。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

導覽地圖
鐵道部園區原為清代台北機器局的所在地，是台灣第一個現代化的工業園區，佔地寬廣，將保存下來的歷史建築開放參觀，經過整修，可參觀舊時的食堂、廳舍、工務室、八角樓、電源室和戰時指揮中心，共六個區域，鐵道部園區裡共有四個古蹟展間，可以探索當時事蹟。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

動態模型展示時間
玩鐵道部園區，除了必參觀歷史古蹟建築外，人氣的動態模型展也是熱門的體驗設施，建議來訪的朋友，可能先看好動態展的時間，接近展演時，提早抵達，就可以近距離欣賞喔！

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園區環境
鐵道部園區是台北熱門的親子景點，戶外室內都可以推推車，整體環境不錯，玩鐵道部園區，可散步戶外能欣賞歷史建築的全貌，而室內空間結合鐵道相關的歷史資訊各有不同的展間，抵達時，因戶外開始下雨，我們決定從室內先參觀。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園內空間規劃完善
園區整理規劃得非常讚，有電梯、有無障礙空間，就連展區的門都是自動的，當手推推車，接近展間時，門就自動開啦！而且還有舒服乾淨的洗手間還有哺乳室，對於媽媽們遛小孩，鐵道部園區絕對值得列入名單。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

鐵道模型展示
話不多說，直接來到鐵道動態模型展示區，因為一開始，就是奔著可以看迷你小火車來的，這裡的火車模型相當生動，而且規模也不小，展示那個年代的北車周邊市景。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

迷你模型彷彿走進小人國
還有那個年代的臺北工場，扇型車庫和客運站等，其中也包含已消失的淡水線、臺北扇形車庫和騰雲號，無論是建築、車型、街道還是人物，都刻畫得好精緻，欣賞的同時，也能想像自己像是走進小人國的世界啦！

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

還能欣賞晝夜變換
隨著展演開始，可以看到小火車行駛在鐵路上，路徑各個車站，橫跨縣市街道，串街偌大的北台灣，更特別的是，街道場景還有展示城市的晝夜之美，從白天到黑夜，小火車也成為人們日常生活的一部份。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

舊時火車座椅
火車動態模型展示旁還有火車座位體驗，這裡展示舊時的火車座位，也可以當休息區。坐在火車座椅，抬頭可以看窗邊的黑白照，想像自己秒穿越回到過去，椅子還蠻舒服的，就是許多小朋友會問，怎麼火車不會動但老實說，若此區有火車的聲音，或是會震動，那就更有搭火車的臨場感啦！

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

鐵道訊息
看完小火車模型，我們來解碼鐵路訊息，鐵道部園區可以認識鐵路的建築，與其功用，不同的路況及區域，所設計的鐵路建築也不一樣，我們在館內看到木橋、磚造橋還有鋼橋，也能走上橋體驗，還能探索火車隧道裡的小知識，不同年代的隧道鐵路，也能反映出當時的鐵路工程技術喔！

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

鐵路訊號傳送展區
這一區也很好玩，是鐵路的訊號傳送展區，每個交通號誌都代表不同的意思，這些標示現在仍沿用至今，非常重要，像是停看聽、注意火車、火車平交道指標，紅燈及路牌等，現場有燈號互動體驗，許多小朋友也都想來按按看。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

火車串聯全台各地
火車的作用從一開始的代步及運輸功能，到現在也是觀光旅遊重要的交通工具之一，隨著火車串聯全台灣各地縣市鄉鎮，搭火車也能體驗精彩的環島旅行喔！館內還有自動售票機和進出站的場景設計，當天也有體驗買票進站，小小車站場景，也能來趟鐵道小旅行。

鐵道部
超好拍的鐵道部，我們看到保留下來的舊時文物，包含那時使用的電話、登記本、廣播器和置物櫃，我們來到車站月台，在候車室等車，每個場景都很好拍，也讓小朋友認識鐵道和月台的營運。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

兒童展區
沿著參觀動線，我們來到鐵道部園區的兒童展，此區名為蒸汽夢工廠，是專屬小朋友的玩樂天堂，這裡可以玩桌上小火車積木，也有小火車可以體驗。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

體驗駕駛小火車
更有趣的是，鐵道部園區還能體驗駕駛小火車，本來以為是自動的，沒想到是滑步車，坐上小火車後，要跟著迷你鐵軌用滑步的方式移動，看平交道、紅綠燈、過山洞隧道，還能運送物資，小小的鐵道兒童展間，也吸引不少大小朋友停留。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲兒童展區還能體驗彩繪小火車以及蒸汽火車的投炭互動小遊戲，用玩樂的方式來認識小火車的結構與運作好特別！

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

歷史建築
參觀完鐵道園區後，我們走出戶外玩拍歷史建築，懷舊的紅磚建築，雅緻唯美，修復得很漂亮，來訪旅人，可以散步在林園裡，與古蹟合影，鐵道部園區也有導覽服務，若有歷史建築有興趣，也可以參與導覽，更認識鐵道部修復過所留下的歷史遺跡。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

咖啡館
鐵道部園區裡還有個鐵道咖啡館，這裡原來是當時的電源室，現在改建為咖啡廳，規劃舒服的座椅，提供咖啡、簡餐、茶飲和點心，用餐氛圍不錯，餐廳裡還有小火車場景很應景。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

商品展售區
最後一站，我們來到鐵道部園區的商品展售區，這裡販售關於鐵道相關的書籍、繪本，還有紀念品，也有小朋友很喜歡的鐵道玩具，文創商品精緻有特色，很適合買來收藏紀念，或是買個小禮物送禮都不錯，讀繪本的氛圍也很棒。

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼國立臺灣博物館鐵道部園區。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

心得
當天在鐵道部園區玩得很開心，鐵道部園區是很讚的室內景點和親子景點，來走訪歷史古蹟，看舊時建築，鑑往知來，還能帶著小朋友一起探索關於鐵道的小知識，鐵道對於現在的生活來說是重要的一環，來鐵道部園區，換個視角認識鐵道與小火車，園區裡還有讓小孩放電的玩樂空間，這點很加分，也能讓小朋友從玩樂中學習，值得走訪的鐵道部園區，簡單分享給大家囉！

國立臺灣博物館鐵道部園區

地址：台北市大同區延平北路一段2號
電話：02－25589790
營業時間：09：30－17：00（周一公休）

關鍵字： 國立臺灣博物館鐵道部園區 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

ETtoday旅遊雲
