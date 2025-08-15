ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
彰化1.2公頃「恐龍樂園」必搭飛天騎士　還可拍彩色氣球屋

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

彰化景點「古生物奇幻樂園」是全台第一座白堊紀歷險主題樂園，園區佔地1.2公頃，有大量古生物出沒，來訪能看生動的大恐龍與古生物昆蟲，還能體驗當叢林騎士、恐龍快車和卡丁車，設施豐富，可以玩一整天！

交通方式＆停車資訊

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲開車導航地標就能輕鬆抵達，園區備有停車場，停車很方便。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼若需停車至寶藏寺，記得先在古生物奇幻樂園門口下推車，因為寶藏寺通往古生物奇幻樂園的通道只有階梯。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊
全票480元，學生票和團體入園門票為400元，身高100－130公分兒童300元，芬園鄉居民240元，100公分以下小孩免費。在Klook上購票比較便宜，只要450元，網路購票依舊需要排隊換票才能入園。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼在售票口掃碼換票後憑證入場，樂園門口的恐龍和古生物都是會動的。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園區導覽地圖
全區佔地超廣闊，有規劃許多玩樂區域，必玩古生物探險區、恐龍射擊區，體驗恐龍騎士、挑戰小小卡丁車、玩沙池和戲水池。還有親子餐廳、販賣部和親子洗手間，大朋友小朋友都能盡情狂歡放電。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

園區環境＆設施

古生物探險

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲到處綠意盎然，造景豐富，漫遊園區可以看到超多種類的生物，不僅刻畫生動，還是真的會動、會叫。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

飛天騎士
坐上火車在奇幻樂園裡飛翔，觀景視野超好，可以環繞了整座樂園，好玩又刺激。不過假期人超級多，排了一個多小時才搭到，建議想玩的朋友早點來排隊。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

恐龍快車

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲恐龍快車也很受歡迎，過程中還會噴水，排隊人潮也很驚人，大小朋友都想玩。

恐龍射擊區

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲可以到櫃台換槍枝，走進恐龍世界射擊恐龍，恐龍還會有反應。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

奇幻博士龍

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲色彩繽紛與整片叢林花牆共生，這個龍博士是古生物奇幻樂園的地標，也是會動的。

卡丁車

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

碰碰車
除了好玩的恐龍設施外，還能體驗賽車、碰碰車和大型恐龍坐騎，每個來玩的小朋友都玩得好開心，唯一的缺點就是人好多，都要排隊！

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

氣墊城堡＆戲水沙坑池

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲樂園裡還有大型的氣墊城堡、室內電玩，以及露天戶外戲水池和沙坑區，建議來玩水的朋友，別忘了多備一套衣服。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

幼兒遊戲館

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲館內特別規劃幼兒遊戲區，室內冷氣開放，需要穿著襪子才能入館。

熱門拍照區

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲有月亮階梯、櫻花步道，還有飛天氣球彩色屋。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

親子餐廳

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲園區裡有親子餐廳和餐車攤販能選擇，有套餐、義大利麵、牛肉麵和兒童餐，假期人潮踴躍也是一位難求。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

商品部

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲這裡販售許多紀念品，還有恐龍相關周邊，有存錢桶、玩偶、公仔、車子、吹泡泡和玩具等。

▲▼古生物奇幻樂園。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

古生物奇幻樂園

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號
營業時間：10：00－18：00（周一休息）
電話：04－8591548

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

