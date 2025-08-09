Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

台中最新人氣景點「喜鵲方舟FairyLand」是一座充滿大自然藝術氛圍的幽靜美地，園區到處綠意盎然，有森林、綠湖和樹屋，還有一大片療癒的生態池，可見小鴨戲水、體驗木舟，還能眺望火炎山。園區內可以用餐、享受下午茶，還能近距離與可愛動物互動。如果喜歡拍照或想要享受遠離喧囂的恬靜時光，這裡值得安排！

交通

▲開車導航「喜鵲方舟」即達，戶外可臨停汽車。

門票資訊

喜鵲方舟入園門票平日300元、假日350元，身高90公分以下孩童免費入園。入園會由服務人員收門票，門票可折消費150元。園區也有提供預約用餐、團體參觀、宴會服務，以及場地租借的服務，相當多元化。園區內禁止吸煙，若攜帶寵物需使用牽繩，且與園區內動物保持距離。

環境

進入喜鵲方舟，映入眼簾的是一條通往樹屋的森林大道。第一個吸引我的是魔法樹屋，一二樓都是用餐座位區，結合大自然樹林景觀的元素設計，相當有特色。重點是採光明亮，不少喜歡拍照的網美們或來約會的情侶，都會想選閣樓的座位。放眼欣賞，是舒服的山景與樹林，還有遼闊的田野景觀，真的很療癒，連座位的陳列也是充滿巧思。我們最後選擇坐在一樓，這裡有風扇，夏天坐在戶外也會覺得很涼爽，旁邊還有峇厘島風的吊椅。

菜單

採線上掃碼自助點餐，餐點品項多樣化，有輕食沙拉、肉品、炸物、拿鐵咖啡、特調和烤茶系列，點餐後需到櫃台結帳。門票可折抵園區150元餐飲消費，接受現金付款或電子支付。

藝術場域

園區每個角落都好美，還有大型藝術展區，這條療癒的水上步道，名為平步青雲—人間天堂，池畔、生態、鏡面步道，還有瀰漫的煙霧，隨便拍都好看。

森林裡還有一座一大圈的籠子，很像是土撥鼠的大型玩具，藝術就是這麼的有趣。而且喜鵲方舟裡，每個藝術作品旁都有介紹和一段話，是值得旅人靜下來思考的語錄。細細賞遊喜鵲方舟，就會發現主人的巧思與用心。

與萌寵互動

我們散步來到可愛動物區，萌寵區的鐵門設計，讓滿分想起沖繩的動物王國，有一種歡樂童趣的動物園之感。在喜鵲方舟能看到各種可愛的小動物，有麋鹿、侏儒山羊、水豚、象龜和狗狗等，喜鵲方舟秉持動物友善的理念，提供舒適的園區來收養和安置這些可愛的小動物，在來到喜鵲方舟之前，許多動物曾遭受不當對待，所以來遊園參觀時，可能會看到小動物身上有些傷。不過經過喜鵲方舟這片美地的滋養，牠們也越來越好了！

園區免費提供飼料

可以體驗餵食，飼料還用竹籠盛裝，儀式感滿滿。當天餵了小羊和梅花鹿，看牠們討食的模樣很可愛，還在池塘邊找到在吃草的水豚，水豚身上有點傷，而且感覺會怕生人，想必來到喜鵲方舟之前，可能有受過傷。雖然沒有順利餵食水豚，但遠遠看也覺得很可愛！

朗月湖

如翡翠般的碧綠水色，環湖散步，有來到世外桃花園的錯覺。來到朗月湖還能體驗玩獨木舟，有舟型船隻，也有愛心型的船隻，收費方式為成人200元，12歲以下孩童100元，體驗時間為10分鐘，需先到櫃台登記報名。

在朗月湖上划獨木舟的畫面真的好美

藍天白雲搭配綠林、碧湖和白舟，堪比仙境。獨木舟很穩，坐在船隻中間不用擔心會有落水的狀況，大人小朋友都能玩。我們划過樹林小島、穿過水管隧道，吹風好涼爽，還能看到一隻隻可愛小鴨在朗月湖上玩水游泳。聽說朗月湖的湖色會這麼綠，主要是調整湖裡的藻類，所以才會有這麼迷人的夢幻湖。

美味餐點

炸物拼盤

▲有薯條和秘製唐揚雞，加了海苔的炸薯條香酥又好吃，唐揚雞鮮嫩多汁，建議趁熱吃會更香。

焦糖千層

▲甜滋滋，綿密口感佳。

炭烤豬軟法

這道炭烤豬軟法是喜鵲方舟的新品輕食，軟法鬆軟可口，麵包外層也很酥，內餡是生菜和炭烤豬肉排，香氣十足。大口咬下，多層次口感很美味，還多了時蔬的香氣，很清爽，值得一嚐。

花園玫瑰紅棗鮮奶茶

最新推出的烤茶系列也讓人印象深刻，超大木盤和一大壺熱騰騰的烤茶，會附上兩個陶杯，還有四種不同的餅乾，有甜有鹹，與現煮的烤茶很搭。我點的是花園玫瑰紅棗鮮奶茶，香濃好喝，甜而不膩，還喝得到玫瑰花瓣。

心得

很喜歡這片靜謐美地，有療癒的湖光山色，還有充滿藝術感的樹屋、美味的餐點、可愛的萌寵動物，體驗划獨木舟更是唯美好看。親子同行也很適合，但是要做好防蚊、防曬和補水！

▲莊園裡的貴賓狗好可愛，還會撒嬌，太療癒了。



喜鵲方舟FairyLand

地址：台中市后里區眉豐路28號

營業時間：平日14：00－17：30、假日12：00－18：00（周三休息）

