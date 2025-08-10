ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

置身海拔2000公尺高雲海咖啡館！玻璃屋坐看翠綠太平山景

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

宜蘭居然有這麼美的地方「雲海咖啡館」，位在太平山森林遊樂園境內，這裡被旅人號稱是景色最夢幻的咖啡館，擁有絕佳的觀景視野，海拔2000公尺的景觀玻璃屋，美景如畫，提供舒服的木頭座位區，來這喝下午茶賞景好放鬆。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲太平山森林遊樂園是宜蘭經典款的老景點，是個一年四季都美的秘境，開車的朋友，導航搜尋地標即達太平山，也可以搭客運前往。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲入口地標當然必拍，這根佇立在太平山莊廣場前的巨大木頭是園區人氣的打卡點，也能證明到此一遊。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

太平山森林蹦蹦車
滿分這次規劃玩太平山，就是要帶寶寶搭蹦蹦車，森林蹦蹦車絕對值得體驗，不過車票不好買，建議想搭小火車的朋友要早點抵達，散客旅人，早點到可以買第一班或是第二班的車票。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

觀景平台
體驗完太平站到茂興站的森林小火車後，下了階梯，可以到太平山觀景台欣賞動人雲海，當日天氣非常好，大片雲朵盤踞在山群之中，山勢的起伏都能看的好清楚，相當震撼。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

用餐環境
離開太平山森林蹦蹦後，滿分接著安排雲海咖啡館，就到太平山森林小火車售票口下方，營業時間是上午9：30～晚上8：00，滿分搭乘第一班小火車後，回程下來時間剛好。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲這裡的空間寬敞，採光明亮，室內冷氣開放，還提供超多木造的座椅。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲這裡不僅僅是座森林裡的咖啡館，還是座被群山包圍的秘境玻璃屋，白天晚上景色不同，各有不同的美感，四季也有不一樣的景緻。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲這裡觀景視野非常好，山景雲海輕鬆盡收眼底。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲愛拍照的滿分，一抵達選好座位後便忍不住在咖啡館裡取景拍美照。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲也有介紹日治時期的黑白照。

菜單
品項選擇並不算多，有咖啡、花草茶、特調飲、鬆餅和厚片，採自由選位，點餐畫單後，到櫃台結帳即可，以景觀咖啡來說價格不貴，咖啡鬆餅落在45～120元之間。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲我們點了一份鬆餅和咖啡，出餐簡約，看起來也很可口，熱咖啡還有愛心拉花，餐點味道還不賴，在冷冷的山林裡覺得吃什麼都是美味的。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲品嚐完美味的鬆餅咖啡，換ZAQ寶喝奶，咖啡館服務人員很親切，還提供滿分熱水，旁邊也有洗手間，整體規劃和服務都很完善。

太平山莊販賣部
要是覺得太平山的雲海咖啡館餐點選擇不夠，可以到咖啡廳對面的餐廳去購買鐵路便當，或是到太平山莊去買泡麵、肉粽或是零食餅乾，整修後的太平山莊變得更美更好逛了，貨櫃商品豐富，有零食餅乾、也有各種飲料，還有熱騰騰的肉包及茶葉蛋可以選擇。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲在海拔2000公尺冷冷的高山中，最美味的食物就是來一碗熱熱的泡麵。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

▲下一站我們到鳩之澤溫泉去煮蛋泡美人湯，一早來搭森林蹦蹦車看到山羌，現在漫步森林步道時，看到獼猴到處亂竄，獼猴覓食可愛的模樣，讓旅人圍觀拍照。

▲▼「宜蘭太平山雲海咖啡館」群山環繞的森林玻璃屋，海拔2000公尺的約會秘境！（圖／部落客滿分提供）

心得
雲海咖啡館真的很美，座位區舒服，視野遼闊，室內還有冷氣可以吹，再來塊鬆餅和咖啡好配，玩太平山走玩森林步道，或是想輕旅行的朋友，滿分都很推薦，停留雲海咖啡館裡靜心賞景，此行滿分還有帶寶寶，不適合長途步行，剛好來個悠哉下午茶，也是很棒的。

雲海咖啡館

地址：宜蘭縣大同鄉－太平山森林遊樂園內
電話：03－9809806＃120
營業時間：09：30～20：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

浪漫晚霞盡收眼底！高雄岡山復古景觀茶樓　入夜坐賞城市燈火
墾丁低調露台咖啡「包下180度藍海景」！還是寵物友善餐廳
屏東「落山風藝術季」9大萌獸一次看！天空步道看海超愜意

關鍵字： 雲海咖啡館 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

推薦閱讀

北宜免門票繡球花秘境正美！制高點眺望蘭陽平原＋龜山島海景

北宜免門票繡球花秘境正美！制高點眺望蘭陽平原＋龜山島海景

開箱沖繩互動式水族館！那霸機場20分鐘抵達、隔壁就是百貨

開箱沖繩互動式水族館！那霸機場20分鐘抵達、隔壁就是百貨

搭小火車遊園穿梭森林、體驗超Q浣熊餵食！沖繩Neo Park遊園攻略

搭小火車遊園穿梭森林、體驗超Q浣熊餵食！沖繩Neo Park遊園攻略

漫步「鐘乳洞地下宮殿」太震撼！沖繩中部最大鐘乳石洞穴

漫步「鐘乳洞地下宮殿」太震撼！沖繩中部最大鐘乳石洞穴

拿坡里推全新2口味披薩限時買1送1

拿坡里推全新2口味披薩限時買1送1

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址

日本「宇佐神宮」鎮座第1300年！

日本「宇佐神宮」鎮座第1300年！

置身海拔2000公尺高雲海咖啡館！

置身海拔2000公尺高雲海咖啡館！

觀音瀑布門票降價　6種人免費

觀音瀑布門票降價　6種人免費

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

淡水10分鐘煙火今登場「行前懶人包」

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

觀音瀑布門票降價　6種人免費

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

熱門行程

最新新聞更多

拿坡里推全新2口味披薩限時買1送1

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址

日本「宇佐神宮」鎮座第1300年！

置身海拔2000公尺高雲海咖啡館！

觀音瀑布門票降價　6種人免費

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

小紅書爆紅樹屋冰店！深藏釜山巷弄

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366