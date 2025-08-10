置身海拔2000公尺高雲海咖啡館！玻璃屋坐看翠綠太平山景

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

宜蘭居然有這麼美的地方「雲海咖啡館」，位在太平山森林遊樂園境內，這裡被旅人號稱是景色最夢幻的咖啡館，擁有絕佳的觀景視野，海拔2000公尺的景觀玻璃屋，美景如畫，提供舒服的木頭座位區，來這喝下午茶賞景好放鬆。

▲太平山森林遊樂園是宜蘭經典款的老景點，是個一年四季都美的秘境，開車的朋友，導航搜尋地標即達太平山，也可以搭客運前往。

▲入口地標當然必拍，這根佇立在太平山莊廣場前的巨大木頭是園區人氣的打卡點，也能證明到此一遊。

太平山森林蹦蹦車

滿分這次規劃玩太平山，就是要帶寶寶搭蹦蹦車，森林蹦蹦車絕對值得體驗，不過車票不好買，建議想搭小火車的朋友要早點抵達，散客旅人，早點到可以買第一班或是第二班的車票。

觀景平台

體驗完太平站到茂興站的森林小火車後，下了階梯，可以到太平山觀景台欣賞動人雲海，當日天氣非常好，大片雲朵盤踞在山群之中，山勢的起伏都能看的好清楚，相當震撼。

用餐環境

離開太平山森林蹦蹦後，滿分接著安排雲海咖啡館，就到太平山森林小火車售票口下方，營業時間是上午9：30～晚上8：00，滿分搭乘第一班小火車後，回程下來時間剛好。

▲這裡的空間寬敞，採光明亮，室內冷氣開放，還提供超多木造的座椅。

▲這裡不僅僅是座森林裡的咖啡館，還是座被群山包圍的秘境玻璃屋，白天晚上景色不同，各有不同的美感，四季也有不一樣的景緻。

▲這裡觀景視野非常好，山景雲海輕鬆盡收眼底。

▲愛拍照的滿分，一抵達選好座位後便忍不住在咖啡館裡取景拍美照。

▲也有介紹日治時期的黑白照。

菜單

品項選擇並不算多，有咖啡、花草茶、特調飲、鬆餅和厚片，採自由選位，點餐畫單後，到櫃台結帳即可，以景觀咖啡來說價格不貴，咖啡鬆餅落在45～120元之間。

▲我們點了一份鬆餅和咖啡，出餐簡約，看起來也很可口，熱咖啡還有愛心拉花，餐點味道還不賴，在冷冷的山林裡覺得吃什麼都是美味的。

▲品嚐完美味的鬆餅咖啡，換ZAQ寶喝奶，咖啡館服務人員很親切，還提供滿分熱水，旁邊也有洗手間，整體規劃和服務都很完善。

太平山莊販賣部

要是覺得太平山的雲海咖啡館餐點選擇不夠，可以到咖啡廳對面的餐廳去購買鐵路便當，或是到太平山莊去買泡麵、肉粽或是零食餅乾，整修後的太平山莊變得更美更好逛了，貨櫃商品豐富，有零食餅乾、也有各種飲料，還有熱騰騰的肉包及茶葉蛋可以選擇。

▲在海拔2000公尺冷冷的高山中，最美味的食物就是來一碗熱熱的泡麵。

▲下一站我們到鳩之澤溫泉去煮蛋泡美人湯，一早來搭森林蹦蹦車看到山羌，現在漫步森林步道時，看到獼猴到處亂竄，獼猴覓食可愛的模樣，讓旅人圍觀拍照。

心得

雲海咖啡館真的很美，座位區舒服，視野遼闊，室內還有冷氣可以吹，再來塊鬆餅和咖啡好配，玩太平山走玩森林步道，或是想輕旅行的朋友，滿分都很推薦，停留雲海咖啡館裡靜心賞景，此行滿分還有帶寶寶，不適合長途步行，剛好來個悠哉下午茶，也是很棒的。

雲海咖啡館

地址：宜蘭縣大同鄉－太平山森林遊樂園內

電話：03－9809806＃120

營業時間：09：30～20：00

