體驗古晉人渡河日常！7元坐「水上的士」穿梭砂拉越河彼岸

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

古晉旅遊想要體驗最傳統的交通工具，肯定是要來場「水上的士舢舨船」渡河！每人每次搭乘費用只要1令吉（約新台幣7元）就能穿梭砂拉越河的南北兩岸。搭船到砂拉越河北岸，推薦可以去「Mira Cake House」買超人氣砂拉越千層蛋糕！

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介紹

或許是因為翻譯的關係，網路上大多用「古晉水上的士」稱呼這種傳統舢舨船的交通工具，和「砂拉越河游船」是完全不同的兩種交通工具，但時間充裕的話，兩者我都推薦可以排進古晉行程中。古晉水上的士為連接砂拉越河南北岸的交通船，概念和淡水到八里的渡輪很像；而砂拉越河游船則是行駛於砂拉越河的觀光船，會沿著河畔運行，上下地點為同一個地方。

古晉水上的士搭乘位置

可在Google Maps上定位「Sarawak Traditional Boat Cruise」，走下梯子即可抵達渡船口，沒有固定的船班時刻表，有時一兩人就開船，有時會等到人數多一點再開。

費用

單人單次渡船費用為1到2元令吉不等，但我有看過網友分享只花0.5元令吉就能搭乘，主要還是看遇到哪個船夫，記得搭乘前先確認好價格即可。

▲砂拉越河的南北岸距離不長，搭乘時間大約3分鐘。

Mira Cake House

抵達砂拉越河北岸，除了可以在河邊散散步外，在地人推薦我們去這家砂拉越千層糕專賣店Mira Cake House，據說是網路人氣很高的網美甜點店。

環境

店內貼滿名人合照，雖然我都不太認識，但可以看出很受歡迎。在地人說很多人來古晉旅行，都會買這家砂拉越千層糕回去，除了知名度很高以外，包裝是紅色的也很吸睛。

千層蛋糕都擺在冰箱內，保存環境比市場攤販來得好，口味選擇非常豐富，繽紛色彩相當漂亮，甚至還不乏相對少見的特殊圖案，確實很適合買來當作伴手禮送人。

▲古晉又有「貓城」之稱，走在路上隨時都能遇到可愛小貓。

價格

▲一整條價錢落在12到30令吉間，和多數商店賣的價位差不多，並沒有因為是網美店就賣得比較貴。

▲現場提供免費試吃，讓你吃過以後喜歡再買。

心得

想要深度旅行古晉，那麼推薦你一定要體驗傳統交通工具，水上的士舢舨船的渡船費用相當便宜，除了可以到砂拉越河北岸散散步外，還能去Mira Cake House買砂拉越千層蛋糕。不用花大錢就能體驗古晉人的渡河日常，時間充裕的人更推薦傍晚去搭砂拉越河游船，看夕陽和夜景！

Mira Cake House

地址：Petra Jaya, 44A, Jalan Brooke Tebingan Permaidani BGS, Kampung Boyan, Kampung Gersik, 93050 Kuching, Sarawak, 馬來西亞

營業時間：08：00－00：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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