日式端爐燒＋吧台調酒秀一次滿足！板橋府中站步行7分鐘就到

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

捷運府中站附近、板橋民族路上這家「ROBATA BISTRO 爐端餐酒」，是很特別的爐端燒餐酒館，是板橋超人氣美食「老八風居酒屋」老闆最新力作，試營運期間生意就蠻好的，用餐建議先預約訂位。菜單菜色相當特別，推薦必點菜色絕對就是日本空運喜知次爐端燒啦！

地址位在新北市板橋區民族路58號、靠近介壽公園，距離捷運府中站出口約500公尺，步行時間7分鐘左右可抵達，若是開車騎車前往，要多花點心思在附近找找路邊停車位，開車建議還是直接停收費停車場最快。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲「ROBATA BISTRO 爐端餐酒」是板橋超人氣「老八風居酒屋」最新力作。

▲板橋在地開業15年的「老八風居酒屋」，不僅在網路上擁有高評價，連郭董都曾經前往聚餐，店家粉絲團上直接曬出和郭董的合照，有圖有真相啦！

中西結合餐酒館

這是一間將日本傳統爐端燒結合調酒的創意空間，讓用餐跟看表演一樣相當有趣！老闆說：「爐端燒與吧台調酒，都講究與客人面對面的近距離互動，不只是料理或調酒本身，更是一場細膩、充滿溫度的體驗。」所以才將爐端燒與調酒空間結合，讓客人用餐也能感受火光舞台、調酒表演。

這個組合應該是全台唯一

讓餐酒館多了更多新意，試營運期間就吸引許多老顧客嚐鮮。爐端燒烤爐直接展示在座位區旁，讓大家可以近距離欣賞餐點製作過程，這點在台灣也是相對少見，我印象中大多只有日本的餐廳才會這樣烤給大家看啊！

▲這裡的調酒也蠻厲害的，老闆娘說調酒師有待過亞洲50大酒吧，讓你吃的喝的都滿足。

菜單

菜單如下，價格需加收一成服務費，這是試營運期間的初版菜單，正式開幕後可能會再做調整，屆時大家請依照現場為主。必吃招牌當然就是爐端燒系列，搭配單點料理、炸物、主食、下酒菜、甜點等，雖然品項不到非常豐富，但每一樣都是經過肯定的自信之作。

至於調酒部分，茶酒是這裡的原創招牌，還有著美美擺盤，是很多人來都會點的特色調酒；此外，像是原創調酒、經典調酒等全都有，若不方便喝酒的話，也有無酒精特調這個貼心選擇。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



東方美人ｘHoney Moon－450元（香檳東方美人／美國蘋果白蘭地／班尼狄克丁／柳橙香甜酒／檸檬）

▲茶酒都會結合視覺、味覺、嗅覺等享受，讓你可以先聞茶球、後飲茶酒，最後再來一杯回甘好茶！

盡速飲用以免影響口感

以蘋果白蘭地萃取東方美人茶，搭配草本、果香利口酒，有著較為厚實的酒感。點這杯建議要快速飲用、不要擺太久，才能感受風味層次間的多元變化。

厚片烏龍／黑糖龍眼／焦糖海鹽／可樂／麵茶泡泡－250元

因為我這天是騎車來不方便喝酒，便點了杯有趣的無酒精特調，基底同樣有加入茶的元素，完全沒想到還能結合可樂，喝起來味道還很不錯，上層擠上麵茶泡泡，會給兩根吸管可以分開喝，但如果想要攪拌在一起也行，大家可以自由發揮喝出最喜歡的味道。

秘制醃南瓜－150元

秘制醃南瓜以季節芒果醃漬，有著香甜清爽好滋味，無論是當成開胃小點、下酒菜，或是在每道料理間做去油解膩之用，都很可以！

芥末乳酪小黃瓜－180元

▲身為起司控的我，這道下酒菜相當合我的口味，爽口小黃瓜是很適合夏天的料理，與芥末乳酪的組合十分合拍。

咖哩風味蟹肉醬－380元

雖然名為咖哩風味蟹肉醬，但並不是大家直覺會想到的咖哩調味。反倒有著更豐富的香料層次，整體呈現是平常比較少吃到的味道，每一口都充滿驚喜！

▲麵包以爐端燒烤至焦香酥脆，可以豪邁搭配滿滿蟹肉一起吃，大口咬下過癮又滿足。

脆皮炸雞－280元

脆皮炸雞有著非常酥脆的外皮，趁熱咬下還會發出咔滋聲響，或許是因為要下酒的關係，所以調味會做得比較重一些，配啤酒吃應該也蠻讚的！

日本章魚燒－180元

沒想到在餐酒館也能吃到充滿日本味的大阪小吃，一看就知道餐具有特別選過。章魚燒外皮酥脆、內裡綿密，每顆裡頭都包入大塊章魚腳，醬汁調味也很到位。

雞肉丸－240元

通常居酒屋的雞肉丸，都會用串燒的方式呈現，這樣的擺盤算是相對少見。我們都很喜歡這道雞肉丸，除了雞肉丸本身很好吃外，鹹中帶甜的日式醬汁更是功不可沒。吃雞肉丸的時候，一定要豪邁沾上生蛋黃吃才過癮，大家光看照片就知道雞肉丸非常多汁吧，口感鮮嫩無比、沒有絲毫乾柴感。

澎湃海鮮煎餅－380元

澎湃海鮮煎餅同樣是我們一致推薦的菜單必點，我連高麗菜絲都全部沾醬吃光光，就知道整道料理的調味有多得我心，好吃推薦必點！

▲有著極度酥脆的外皮，所以上桌時店家有特別強調，這道海鮮煎餅一定要趁熱吃才好吃。

▲海鮮用得有多澎湃，大家自己看切面圖就知道了，滿滿的蝦子、花枝、韭菜，料多到一不小心還會邊吃邊掉。

用料十足、酥脆不油膩

海鮮煎餅不僅用料澎湃，厚度也給得很夠誠意，厲害的是還不會太油膩。酥脆外皮給了十分討喜的第一印象，每一口都能吃到海鮮這點也很加分，美味度完全不會輸給韓式料理專賣店。

日本空運喜知次－780元

喜知次是一種日本深海魚，有著「海中紅寶石」之稱，和河豚、鮟鱇並稱日本三大魚。特色在於肉質細緻、油脂肥厚，有著滿滿膠原蛋白，搭配爐端燒香烤至恰到好處的熟度，將喜知次的美味發揮到極致，愛吃魚的人千萬不要錯過這個海中極品啊！

日本辛子高菜炒飯－180元

日本辛子高菜的比例給得很多，所以每一口都能吃到獨特的鹹香甘酸。炒飯有著粒粒分明的口感，重口味調味也是一道下酒佳餚，讓人忍不住想再點一杯！

總結

結合日式爐端燒與義法餐酒館的形式相當特別，也是台灣餐飲少見的組合。料理與調酒皆有做出差異化，店內整體的氛圍營造蠻好的，每位店員都會親切的和客人介紹、聊天，喜歡嚐鮮不同料理的人，推薦你這家捷運府中站附近的板橋美食「ROBATA BISTRO 爐端餐酒」。

ROBATA BISTRO 爐端餐酒

地址：新北市板橋區民族路58號

電話：02－29585188

營業時間：周二至周六 18：30－02：00（周日一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►台中預約制咖啡藏身陽光天井老屋 焦烤軟心乳酪蛋糕綿密濃郁

►古晉度假村開箱！夢幻Villa直通私人海灘 每房都有獨立泳池

►札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分 大通站走路5分鐘就到