感受爵士咖啡廳魅力！名古屋超過半世紀老店　收藏上千張黑膠

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

久屋大通站附近這家「JAZZ&COFFEE YURI」，是很值得推薦的名古屋爵士咖啡店，1968年開業至今已有超過50年歷史，店內收藏上千張黑膠唱片，用餐氣氛讓人無比放鬆，菜單推薦必點招牌奶油雞肉飯，套餐份量大到一個人根本吃不完啊！

位置

地址位在中部電力未來塔附近，從名古屋地下鐵久屋大通站出口出來，步行150公尺、2分鐘左右即可抵達。

是咖啡廳也是酒吧

是一家爵士咖啡廳、爵士酒吧，店內收藏了上千張黑膠唱片，會於營業時間隨機播放，即使是對爵士樂沒有太深研究的人，依舊能進來感受爵士樂讓人放鬆的氛圍。

入店享受輕鬆爵士樂

我對於爵士樂的認知，來自我最愛的日本作家村上春樹，當初會選擇走進這裡用餐，就是因為想要感受日本爵士咖啡店的魅力，事實也證明我非常喜歡這裡！

店內人潮絡繹不絕

晚餐時段生意非常好，我剛好坐到吧檯前最後一席位子，或許是因為開在名古屋市中心黃金地段的緣故，所以店內空間比想像中擁擠，依舊不減大家欣賞爵士樂的興緻。

菜單

據說Menu是用軟木塞製成的，好像沒有提供英文菜單，但用翻譯軟體掃一下，還是可以知道有哪些菜色啦！從正餐飯食、三明治，到甜點蛋糕、咖啡茶飲的品項相當多元，想喝點小酒的人，也能有非常多選擇，加上全天候營業至深夜的優勢，無論是想吃名古屋午餐、晚餐，或是僅是簡單吃個下午茶，走進這裡都能獲得味蕾上的滿足。

奶油雞肉飯套餐－1,200日圓（約新台幣240元）

這家咖啡廳在日本美食網站Tabelog上，擁有3.58高分，名列名古屋咖啡廳前幾名，其中日本網友最推薦的菜單必點，就是這道奶油雞肉飯，老實說，我最初看照片完全搞不懂組合是什麼，出於好奇心還是點了下去。

酸甜濃郁建議兩人分食

可以把它想成番茄奶油雞肉燉飯，因為加入大量奶油去煮，所以有著極度誘人香氣，番茄醬的酸甜感與洋蔥的組合也很到位，呈現著記憶中的家常風味；或許第一口並不會有驚為天人的美味，但就是有種魔力，會讓人一口接一口的吃。只是要提醒大家，這裡餐點份量都超巨大，這盤奶油雞肉飯普通食量的人應該沒辦法吃完，建議可以兩人合吃一份，另一人再單點甜點也是不錯！

套餐包含飲料、沙拉

套餐會附上飲料、小份沙拉，飲料有咖啡、茶飲等多種選擇，我挑了伯爵冰茶。飲料都給得很大一杯，讓人飽餐飯後，可以悠閒喝著飲料、聽著爵士樂，享受忙碌生活中難得的偷閒時光。

用餐心得

如果你是喜歡爵士樂，或是特色咖啡店的人，強力推薦收藏，店內氛圍營造十分到位，即使不懂爵士樂，坐進這裡心情也能跟著放鬆下來，好像所有煩惱都與我無關，餐點奶油雞肉飯味道相當不錯，深夜時分能吃上這樣的療癒食物，你說，人生還有什麼好煩惱的呢！

JAZZ&COFFEE YURI

地址：愛知県名古屋市東区東桜1－10－40

營業時間：周二至周三、周日 12：00－22：00、周五周六 12：00－22：30（周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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