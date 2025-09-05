M9和牛牛排吃到飽800有找！中壢新開幕燒肉　還能無限續杯星巴克

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

中壢吃到飽又有新店家加入了！同樣都是本燔集團旗下，這次在中壢的中央東路上面，與本燔同一棟大樓的「饗燒肉亭」主打精緻燒肉吃到飽，更有和牛牛排桌邊現切服務，質感更加提升了。而且7／15剛開幕，快去嘗鮮吧！

介紹

饗燒肉亭是今年7月中才開幕的燒肉吃到飽，平日午餐吃到飽只要589元，在現在的消費來看，算是比較平價的。晚餐是多69元，如果再加110元，就可以有澳洲M9和牛吃到飽，還有桌邊和牛牛排現切服務！

環境

客人一律先到七樓報到，接著工作人員就會依序帶客人前往，如果是去饗燒肉亭就會走到樓上八樓，如果是去本燔壽喜燒就會走到樓下六樓，七樓這邊算是等候區，除了有廁所之外也有座位，還有飲品可以先飲用，非常貼心。我覺得這樣的設計很好，等於是把整個八樓的空間都展現給客人。裝潢很美，非常像日式懷舊咖啡廳，靠窗的桌邊採光非常明亮，也有高樓景觀可以看。

▲座位都是像這種有做小隔間的設計，而且都是沙發，坐起來很舒服，用餐的氛圍很好。

菜單

這是基本的吃到飽菜單，平日午餐589元就有牛小排、安格斯背肩牛、熟成里肌肉等等，近40種食材可以無限續，還有不少海鮮跟雞腿肉都可以點。

▲再加100多元，除了原本的食材之外，還多了6種和牛肉品可以無限點，最棒的就是有和牛牛排！

自助吧

▲蔬食種類不少，還有糯米椒跟帶殼的玉米筍，糯米椒不便宜，但在這裡讓你無限取用！烤肉的生菜、即食小菜都有，還有少見的洛神蘿蔔，連蒜頭都幫忙串好了，有夠貼心。

▲吃烤肉除了配生菜之外，吐司也是不可少的，這邊準備了墨西哥餅皮跟特製抹醬，抹醬很好吃，很推薦！

▲飲料的選擇性很多，除了飲料機之外，還有冰沙、熱飲、手工布丁凍、奶茶凍，最棒的是這裡還有星巴克咖啡讓你無限飲用。

餐點

雪花牛肉湯

就像在台南可以吃到的那種現燙牛肉，工作人員會把牛肉上桌之後淋上高湯，直接現煮的牛肉非常好吃。雪花牛是可以一直無限續加的，午餐589元就可以吃到。

▲也可以拿自助吧的生菜來跟雪花牛一起煮，變成牛肉火鍋，用高湯煮過的蔬菜非常甜。

石鍋海鮮粥

這個也是589元就可以無限續的品項，如果是有帶小朋友的家長，也是可以選這個給小朋友吃看看，味道很鮮甜，有白蝦也有小花枝，米粒也煮得很透。

肉品

這次我們點了幾項肉品，像是和牛雪花、牛霜降、牛小排，都是肉質比較嫩一點的，背肩牛的口感也不錯，但像如果想要夾吐司跟餅皮的話，這種比較薄的肉片會比較適合，而且也比較快烤熟。

我覺得店家為了讓大家可以什麼食材都吃到，所以他們的吐司跟餅皮不會給太大，用吐司配上抹醬，再加點泡菜、蔥鹽一起入口，既能感受到店家想帶給你的美味的心意之外，又不會讓你太快吃飽。抹醬真的不錯，記得要先烤過讓醬汁滲入吐司裡。

牛排

現切牛排有分兩種，一種是澳洲M9和牛，一種則是美國牛小排。我們第一次拿到的就是牛小排，店家會來桌邊服務，有推薦的厚度，讓肉質烤起來更鮮嫩。

第二次我們再點，則是選擇了M9和牛牛排，不得不說和牛牛排真的比較嫩。是給客人自己烤，所以我們很努力在烤，想吃幾分熟度就可以自己決定。如果愛吃牛排的話，推薦直接點和牛牛排，然後無骨牛小排就選薄片那種，熟度快又好吃。

海鮮

都用小白盤盛裝著，數量雖不多，但是都清洗得很乾淨，這點真的很棒。推薦巴沙魚，兩種調味都不錯，我偏愛泰式酸辣巴沙魚，好好吃。

甜點

▲每人限點一份甜點，我們今天三個人，剛好三種都可以吃看看。

▲抹茶白玉紅豆刨冰是最暢銷的組合，抹茶的清苦味挺明顯的，蜜紅豆煮得很綿密。

▲泰式奶茶口味刨冰可以再加黑糖蜜，味道會更棒。

▲我們覺得這個百香奶酪最好吃，百香果醬汁應該還有加了其他水果果醬，吃起來不會太酸又帶點奶香味，配上略硬的奶酪口感和脆片，整體表現很棒，不愛吃冰的人可以考慮點這款來吃。



心得

我覺得不用1000塊就可以吃到和牛牛排，還可以無限享用，這個部分還蠻棒的。而且除了燒肉之外，還可以吃雪花牛火鍋，自助吧也有不少食材可以無限拿取，更有星巴克咖啡喝到飽。平日午餐最低589元就可以享用到，真的可以考慮看看！

饗燒肉亭

地址：桃園市中壢區中央東路50號7樓

電話：03－4259920

營業時間：

周一～周四 11：30－15：30、17：00－21：30

周五 11：30－15：30、17：00－22：00

周六 11：00－22：00

周日 11：00－21：30

